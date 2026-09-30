Comune di Venezia e Autorità per la Laguna assumono 40 persone tra funzionari e assistenti: per alcuni basta il diploma, domande entro ottobre

Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Maxi reclutamento pubblico nell'area metropolitana di Venezia

Per il mese di ottobre, l’area metropolitana di Venezia sarà un polo centrale per il reclutamento nel settore pubblico, grazie alla pubblicazione di nuovi concorsi per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 40 posti complessivi.

Le selezioni sono indette dal Comune di Venezia e dall’Autorità per la Laguna di Venezia e si rivolgono sia a diplomati sia a laureati, spaziando dal comparto amministrativo-contabile a quello tecnico e di vigilanza.

Quali sono i profili ricercati e come sono divisi i posti

Le opportunità lavorative offerte dalle due amministrazioni locali dell’area di Venezia si articolano in diversi profili e aree contrattuali:

Ente Banditore Profilo Professionale Area Posti Comune di Venezia Istruttore amministrativo (Lavori Pubblici) Istruttori 2 Comune di Venezia Istruttore direttivo amministrativo Funzionari 5 Comune di Venezia Istruttore direttivo (Ambito Contabile) Funzionari 5 Autorità Laguna di Venezia Funzionario amministrativo-contabile Funzionari 7 Autorità Laguna di Venezia Funzionario tecnico (Mose, Salvaguardia, Ambiente) Funzionari 11 Autorità Laguna di Venezia Assistente amministrativo Assistenti 3 Autorità Laguna di Venezia Assistente tecnico Assistenti 2 Autorità Laguna di Venezia Assistente di vigilanza lagunare Assistenti 5

I tre bandi prevedono le riserve di legge per i volontari delle Forze armate congedati senza demerito e per chi ha completato il Servizio civile universale.

Quali sono i requisiti di accesso e titoli di studio

Per la partecipazione sono richiesti la cittadinanza italiana o Ue, il godimento dei diritti civili e politici e l’idoneità fisica. I titoli di studio specifici per ciascun profilo sono:

diploma di scuola secondaria di secondo grado quinquennale, con indirizzo tecnologico per la figura di Assistente Tecnico, patente B per l’Istruttore Amministrativo del Comune e idoneità fisica alle attività d’imbarco per la vigilanza lagunare;

laurea triennale, magistrale o specialistica in ambito giuridico, economico, politico o sociale per i Funzionari di area amministrativo-contabile;

laurea in ingegneria, architettura, scienze geologiche, ambientali o informatica per i funzionari tecnici dell’Autorità Lagunare.

Svolgimento delle selezioni e materie d’esame

Entrambe le procedure prevedono valutazioni dei titoli, prove scritte ed esami orali, preceduti da una prova preselettiva in caso di elevato numero di domande. Il numero di candidati necessario a istituire una prima scrematura è di 100 candidati per il Comune e di 140 per l’Autorità Lagunare.

Le materie d’esame per Funzionari e Assistenti del comune comprendono:

diritto amministrativo (L. 241/1990);

ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000);

il Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023);

trasparenza, anticorruzione e privacy.

Gli interessati ai profili dell’Autorità dovranno essere preparati anche su:

la legislazione speciale per Venezia;

l’ingegneria idraulica del sistema Mose;

la tutela ambientale e i regolamenti della navigazione lagunare.

In sede di colloquio orale saranno accertate anche la conoscenza dell’informatica e la competenza comunicativa nella lingua inglese.

Presentazione delle domande e scadenze

Tutte le candidature vanno inviate esclusivamente online tramite il portale inPA, autenticandosi con Spid, Cie, Cns o eIDAS.

Le scadenze differiscono in base all’ente:

per il bando da 12 posti al Comune di Venezia l’istanza dovrà essere inviata entro le ore 12:00 del 14 ottobre 2026, previo versamento del contributo di 10,00 euro;

per la procedura concorsuale dell’Autorità per la Laguna da 28 posti, il termine scade alle ore 18:00 del 16 ottobre 2026.

Altri concorsi

Restano aperte anche diverse opportunità nella sanità pubblica lombarda per la copertura di 60 posti complessivi a tempo pieno e indeterminato. Le procedure riguardano nello specifico l’Asst Crema, quella di Nord Milano e l’Asst Santi Paolo e Carlo di Milano.