Nuove opportunità di lavoro, con i grandi supermercati in Italia che aprono alle assunzioni: quali posizioni sono ricercate e come potersi candidare facilmente

Fonte: 123RF Una cassiera digita un codice

I grandi supermercati italiani sono alla ricerca di nuove figure e personale da inserire in squadra, con l’apertura delle assunzioni per i prossimi mesi. Una buona notizia per chi è in cerca di lavoro, con le catene della grande distribuzione che sono a caccia di diversi profili, assumendo figure svariate all’interno dei vari punti vendita.

Ma chi ha aperto posizioni e come candidarsi? Di seguito le mansioni ricercate da alcuni dei supermercati più importanti presenti in Italia: da Esselunga a Eurospin, passando per Penny Market e In’s Mercato. Le candidature, che potranno essere inoltrate negli appositi form, sono per posizioni aperte da Nord a Sud.

Supermercati in cerca di nuovo personale

Come detto, ad aprire le assunzioni sono diverse catene presenti sul territorio nazionale italiano. Importanti occasioni lavorative, infatti, arrivano dal settore alimentare, con i supermercati che aprono alle candidature spontanee per diverse posizioni.

Dal commesso all’addetto al banco della gastronomia, passando anche per i reparti vendita e ruoli di assistenza o amministrativi, tra le catene che assumono ci sono i citati Esselunga, Eurospin, Penny Market e In’s Mercato.

Esselunga assume, quali figure

La “grande Esse”, come sempre, è in pole position per la ricerca di personale. Il Gruppo Esselunga, infatti, è in costante sviluppo e da Nord a Sud cerca sempre di ampliare il proprio team.

Per questo, sulla pagina dedicata alla ricerca di personale in Esselunga Job, le figure pronte a essere assunte sono diverse. La più nota catena della GDO, infatti, ha aperto posizioni nei suoi 170 punti vendita che sono distribuiti in Lombardia, Toscana, Emilia Romagna, Piemonte, Veneto, Lazio e Liguria, sia supermercati che superstore.

Le figure ricercate spaziano dall’addetto vendite a quello per la sorveglianza, ma anche allievo responsabile, customer care, estetista, farmacista, addetti alla logistica e posizioni d’ufficio.

Lavorare in Eurospin, come candidarsi

Tante occasioni di lavoro anche per entrare nel Gruppo Eurospin, che nel solo mese di marzo ha pubblicato centinaia di annunci di ricerca di personale. La famosa catena di discount, infatti, si appresta a vivere nuove aperture in Italia ed è alla ricerca di nuove figure, ma non solo.

Tra vecchie e nuove sedi, infatti, sulla pagina dedicata alle posizioni aperte nei punti vendita, Eurospin fa sapere che è alla ricerca di addetti vendita in modalità full time, part time o stage, ma anche di addetti alla macelleria e alla gastronomia. Ma non è finita qui, perché in alcuni punti vendita le posizioni aperte sono anche quelle di capo negozio, assistente di filiale e capo settore.

Penny Market cerca personale

Nuove assunzioni anche da Penny Market, famosa catena che opera nel settore della GDO che ha punti vendita da Nord a Sud. La ricerca di nuove figure, però, è principalmente concentrata in Campania, Lazio, Marche, Toscana, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto.

Le candidature potranno essere presentate online nella pagina career del sito di Penny Market. Tra le figure ricercate quella di addetti alla vendita e banco salumeria, addetti banco macelleria, direttore di negozio ed esperti in centri logistici.

In’s Mercato, il gruppo PAM apre alle assunzioni

Posizioni disponibili anche nei supermercati In’s Mercato, popolare catena italiana di discount che fa parte del Gruppo PAM. L’azienda è alla ricerca di personale nei suoi discount di nuova apertura e non solo, con i punti vendita già operativi sul territorio che hanno l’obiettivo di ampliare le proprie squadre.

Le posizioni aperte, consultabili sul sito di In’s Mercato, variano da addetti vendita a store manager, con sede di lavoro in diverse regioni del Nord e Centro Italia.