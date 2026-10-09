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Un’azienda che si aggiudica un appalto non è necessariamente libera di applicare ai propri dipendenti il contratto collettivo che usa abitualmente. Se il contratto di appalto contiene una regola che impone un determinato trattamento economico e normativo, infatti, occorre verificare attentamente quale sia la volontà delle parti e quale funzione abbia quella previsione. E questo anche se l’appaltatore applica legittimamente un altro contratto collettivo, firmato da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

È il principio che in sintesi può trarsi dalla sentenza 11270/2026 della Cassazione, intervenuta su una controversia relativa a un appalto per la raccolta dei rifiuti.

Due contratti collettivi a confronto, il caso concreto in breve

Il contenzioso nasceva da un appalto per il servizio di raccolta dei rifiuti. La società committente operava nel settore dei servizi ambientali e applicava il Ccnl Federambiente. Nel contratto d’appalto era prevista una clausola secondo cui l’impresa aggiudicataria avrebbe dovuto garantire ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dal “Ccnl del settore servizi ambientali”.

L’appalto era stato affidato a una cooperativa sociale che applicava invece il Ccnl Cooperative sociali. Alcuni lavoratori impiegati nell’appalto hanno quindi chiesto che la loro retribuzione fosse adeguata a quella – più favorevole – prevista dal Ccnl Assoambiente-Fise, ritenuto il contratto collettivo di riferimento per il settore dei servizi ambientali.

In primo grado il Tribunale di Padova aveva accolto la domanda relativa alle differenze retributive. Opposto l’esito presso la Corte d’Appello di Venezia che aveva riformato la decisione e bocciato le richieste dei lavoratori, ritenendo applicabile il Ccnl Cooperative sociali.

Perché la Corte d’Appello aveva dato ragione alla cooperativa datrice

Secondo i giudici di secondo grado, il riferimento contenuto nella clausola del contratto di appalto ai “servizi ambientali” non individuava necessariamente uno specifico contratto collettivo. Non sarebbe stato quindi possibile considerare quella formulazione come un rinvio automatico al Ccnl Federambiente o al Ccnl Assoambiente-Fise.

Inoltre, in appello, la magistratura aveva anche osservato che il Ccnl Cooperative sociali era stato firmato da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Non era, quindi, un contratto collettivo “pirata”. Da qui la conclusione che l’applicazione di quel contratto non fosse, di per sé, incompatibile con la Costituzione.

I giudici avevano inoltre considerato le regole previste nell’appalto per le cooperative sociali, ritenendo però che le norme di legge richiamate dai lavoratori non fossero applicabili al loro caso, perché riguardavano la particolare posizione dei soci lavoratori delle cooperative (e non i dipendenti).

Per la Cassazione non basta fermarsi alle parole della clausola

La Suprema Corte non ha ritenuto infondato il ricorso dei lavoratori. Il problema riguarda soprattutto il modo in cui la Corte d’Appello ha interpretato la clausola contrattuale, non potendo essere “risolto” limitandosi a osservare che l’espressione “Ccnl del settore dei servizi ambientali” non individuava espressamente un determinato contratto collettivo.

Nell’interpretazione di un contratto, il Codice Civile impone di ricercare la comune intenzione delle parti. Il dato letterale è certamente importante, ma non sempre è sufficiente. Secondo buona fede occorre infatti considerare anche gli altri elementi testuali ed extra-testuali rilevanti. In questa prospettiva — spiega la Cassazione — assume importanza anche lo scopo pratico perseguito dalle parti, cioè la cosiddetta causa concreta del contratto. Ed è proprio questo passaggio che la Suprema Corte ritiene non adeguatamente approfondito dalla Corte d’Appello.

Perché era importante il riferimento ai servizi ambientali

La committente operava nei servizi ambientali e applicava il Ccnl Federambiente. Nel contratto di appalto aveva previsto che la cooperativa aggiudicataria garantisse ai lavoratori un trattamento non inferiore a quello stabilito dal Ccnl del settore.

Per la Cassazione occorreva ora chiarire il significato di questa previsione. Una possibile finalità era garantire condizioni uniformi tra le imprese partecipanti alla gara, anche rispetto al costo del lavoro e alla concorrenza. Se così fosse, non sarebbe stato sufficiente richiamare la legittimità del Ccnl Cooperative sociali per giustificarne l’applicazione: bisognava verificare se, partecipando alla gara e stipulando l’appalto, la cooperativa si fosse impegnata a rispettare quel determinato parametro contrattuale.

Il fatto che il Ccnl Cooperative sociali fosse firmato da organizzazioni comparativamente più rappresentative non risolveva, quindi, da solo, la questione della sua applicabilità a quello specifico appalto.

Anche la seconda parte della clausola andava considerata

Un altro elemento riguardava la parte della clausola contrattuale che prevedeva, in determinate circostanze legate a progetti di inserimento sociale di persone svantaggiate, la possibilità di applicare un Ccnl diverso, richiamando l’art. 8 del Ccnl Federambiente.

Per la Cassazione, anche questa previsione doveva essere valutata con maggiore attenzione. Se la prima parte della clausola avesse già consentito alla cooperativa di applicare liberamente un altro contratto collettivo, infatti, non sarebbe stato necessario inserire una seconda disposizione di deroga.

Anche questo elemento poteva perciò aiutare a ricostruire la reale volontà delle parti quando avevano definito le regole dell’appalto.

La decisione finale della Cassazione

Con la sentenza 11270/2026, la Cassazione non ha bocciato il ricorso dei lavoratori ma, al contempo, non ha neanche stabilito definitivamente quale fosse il salario loro spettante né ha affermato che dovessero essere applicati i trattamenti previsti dal Ccnl dei servizi ambientali. Ha invece ritenuto insufficiente l’interpretazione della clausola dell’appalto fornita dalla Corte d’Appello di Venezia e ha annullato la pronuncia, rinviando la causa alla stessa Corte.

I giudici veneti dovranno ora valutare la vicenda alla luce dei principi indicati dalla Suprema Corte, tenendo conto anche del contenuto dei contratti individuali, dell’eventuale presenza di lavoratori effettivamente svantaggiati e della loro concreta adibizione all’appalto. La decisione, quindi, non equivale ancora a una condanna definitiva della cooperativa al pagamento delle differenze retributive e contributive.

Che cosa cambia

La decisione della Cassazione può assumere importanza in molti settori caratterizzati dal ricorso agli appalti, come ad esempio logistica, mense, cooperative, pulizie, vigilanza, trasporti o facchinaggio. Quello degli appalti è infatti un tema certamente delicato e oggetto di una copiosa giurisprudenza, anche su questioni diverse, come i rapporti tra cambi d’appalto e Tfr.

Al contempo, la vicenda richiama anche il tema del dumping contrattuale, legato alle possibili differenze nei costi del lavoro derivanti dall’applicazione di diversi contratti collettivi.

Il Ccnl applicato dall’impresa non può essere valutato isolatamente: occorre verificare anche bando, capitolato, contratto di appalto e clausole sul trattamento dei lavoratori. Un Ccnl può essere pienamente legittimo e sottoscritto da organizzazioni comparativamente più rappresentative, senza che ciò escluda — come visto — eventuali obblighi assunti dall’appaltatore nei confronti dei lavoratori impiegati nell’appalto.

Per i dipendenti, questo significa che, in situazioni analoghe, è certamente possibile intraprendere iniziative giudiziarie per chiedere il riconoscimento di eventuali differenze contributive e di stipendio. Saranno però pretese da valutare caso per caso e il loro esito non è necessariamente scontato o favorevole.