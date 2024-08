I corsi formativi non di rado sono determinanti per sviluppare conoscenze da sfruttare poi per trovare occupazione. 5 interessanti alternative

Per moltissimi l’estate è il periodo delle vacanze per antonomasia. I lavoratori attendono le settimane d’agosto per recuperare le energie psicofisiche, andando in ferie e trovando maggior tempo da dedicare agli affetti e ai propri hobby.

Chi ha perso il lavoro o è appena uscito da un percorso di studi, non deve però pensare che questa stagione non sia ricca non soltanto di offerte di lavoro, ma anche di corsi di formazione utili per il futuro.

Proprio così, esistono opportunità per imparare ed aumentare il proprio bagaglio di conoscenze anche nelle settimane tipiche delle vacanze in montagna e delle giornate in spiaggia sotto l’ombrellone, perciò se vuoi approfittare di un po’ di ombra e, al contempo, accrescere le probabilità di (re)inserirti presto nel mondo del lavoro, prosegui nella lettura: ti indicheremo 5 corsi di formazione da fare anche d’agosto per trovare occupazione in autunno.

Lingue straniere

Partiamo dal grande classico rappresentato dalla formazione di ambito linguistico. Se per l’autunno hai programmato di partire per l’estero a scopo lavorativo, forse vorrai migliorare le tue capacità in inglese, tedesco, francese, spagnolo o altra lingua parlata nel luogo in cui vorresti andare. Sapere le lingue straniere, o perfezionarne le relative competenze, potrebbe altresì aiutarti a lavorare in multinazionali e aziende di portata globale.

Gettonati sono ad es. i corsi di lingua straniera inclusi in Duolingo, la piattaforma e app più famosa al mondo per l’apprendimento di più di 30 lingue, o in Babbel – altra notissima piattaforma che offre altresì videolezioni di lingua via web.

In alternativa, per chi preferisce un approccio tradizionale, non bisogna dimenticare i corsi intensivi estivi offerti da istituti di lingua locali. Si tratta di full-immersion che consentiranno di dedicare qualche settimana per migliorare pronuncia, vocabolario e grammatica ed eventualmente prepararsi per sostenere un esame riconosciuto a livello internazionale.

Digital marketing

La certificazione in digital marketing potrebbe essere un altro obiettivo da cogliere con un corso online nei mesi estivi e, perché no, anche d’agosto. Il digital marketing altro non è che un insieme di strategie e tecniche sfruttate per promuovere prodotti, servizi o brand tramite canali digitali e dunque via web.

Il relativo corso tocca temi attualissimi come SEO, SEM, social media marketing, email marketing e analisi web ed è la scelta ideale per chi mira a lavorare, nel più breve tempo, nel marketing, pubblicità, o gestione di contenuti online.

Vero è che nei tempi odierni è sempre più presente il digital marketing all’interno delle aziende, sempre più consapevoli delle sue potenzialità in termini di incremento del business e reputazione, e di conseguenza le opportunità lavorative non mancano di certo.

Sono ricercate figure come i social media manager, i digital strategist e i copywriter con competenze SEO e, al fine di lavorare nell’ambito indichiamo, tra gli altri, i corsi Google Digital Garage, HubSpot Academy o LinkedIn Learning.

Linguaggi di programmazione

Altro grande classico sono i corsi di programmazione che, nonostante la progressiva diffusione dell’intelligenza artificiale o IA , conservano tuttora numerosi vantaggi per chi intende farne uno. Sul web si leggono offerte di lavoro in cui sono richieste figure con competenza in linguaggi di programmazione come JavaScript, Java o Python.

I corsi online sono assai utili non soltanto per le competenze che si imparano, ma anche per la possibilità di applicare le conoscenze teoriche a situazioni reali. Il corsista potrà contare infatti su un apprendimento in modalità ‘hands-on’, essenziale per padroneggiare le tecniche di programmazione. Creando ad es. un’applicazione web o un mini-videogame sarà possibile iniziare a costruire un proprio portfolio, potenzialmente assai utile a trovare lavoro.

Tra le alternative in materia di corsi di programmazione online estivi, ed anche d’agosto, abbiamo ad es. Udemy, edX e Coursera.

E-commerce e vendite via web

Le opportunità estive per corsi formativi utili a trovare lavoro in autunno, non sono finite qui. Oggi l’e-commerce e il settore delle vendite su internet ha una grande fetta di mercato, perciò è vanno citate ad es. piattaforme come Shopify Academy ed, ancora, Coursera.

Ci riferiamo a corsi focalizzati sulla formazione in tema di commercio digitale, coprendo moltissimi argomenti e dando quelle competenze necessarie ad avviare, gestire e far crescere un negozio online di successo. Tra gli argomenti affrontati abbiamo ad es. le strategie di marketing e le tecniche di ottimizzazione delle vendite, oppure la scelta del dominio, il design del sito, l’impostazione delle categorie di prodotto, la gestione dell’inventario e la fotografia dei prodotti.

L’obiettivo di questi corsi è consentire al corsista di creare il suo business online in modo autonomo e in breve tempo.

Cybersecurity

La cybersecurity consiste nella protezione dei sistemi informatici e dei dati dagli attacchi che mirano ad accedere a informazioni protette, per estorcere denaro o per altre finalità illegali. Tema molto sentito come ricordato anche dagli stress test BCE, in agosto svolgere un corso formativo online a riguardo, come ad es. quelli Cisco, Fortinet o Cybrary, potrebbe aumentare le chance di trovare lavoro al massimo nel giro di qualche mese.

Il corsista potrà apprendere le basi della sicurezza informatica e capire come gestire le minacce del web, preservando i dati da attacchi dei criminali digitali. Tale formazione sarà in verità non soltanto utile per scopi lavorativi, ma anche per proteggere al meglio i propri dispositivi.

Partecipare ad un corso sulla sicurezza informatica rappresenta perciò una delle strade da percorrere sia per i giovani in cerca di prima occupazione, sia per i profili con esperienza che vogliano riqualificare le loro professionalità ed arricchire il CV. Infatti i corsi in oggetto sono propedeutici al conseguimento di certificazioni ad hoc, che permettono di accedere ad impieghi in aziende di alto livello.