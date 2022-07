TEDxMilano, la nostra intervista a Paolo Magri

Paolo Magri è Vice Presidente Esecutivo dell’ISPI e docente di Relazioni Internazionali all’Università Bocconi. È anche Membro del Comitato Strategico del Ministero degli Affari Esteri e dello Europe Policy Group del World Economic Forum (Davos); dell’Advisory Board di Assolombarda, del Festival dell’Economia di Trento e del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Italia-Cina.

Fa parte inoltre del Comitato Scientifico di: Centro di Eccellenza per le Stability Police Units (CoESPU); Centro Militare di Studi Strategici (Ce.Mi.S.S.); Fondazione Italia per il dono Onlus. Giornalista pubblicista, è regolarmente ospite in qualità di commentatore presso reti televisive e radiofoniche.

Paolo Magri ha partecipato all’edizione 2022di TEDxMilano, preparando uno speech sul tema “Micro-Macro”: ecco la nostra videointervista.