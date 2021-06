TEDxMilano 2021: intervista a Catherine de Brabant e Benedetta Marietti

editato in: da

Torna finalmente – dopo la pausa obbligata del Covid – l’appuntamento con TEDxMilano, che riparte da un format completamente rinnovato: non più un unico evento, come nelle edizioni precedenti, ma due serate fruibili dal vivo, in presenza alla Triennale di Milano, e trasmesse contemporaneamente in diretta streaming.

TED sta per Tecnologia, Intrattenimento e Design: tre ampie aree che, insieme, stanno creando il nostro futuro. Iniziata nel 1984 come una conferenza di quattro giorni in California, con il tempo le tematiche coperte da TED si sono allargate ad architettura, scienza, business, politica, educazione, avventura e molto altro. La conferenza è così diventata un appuntamento annuale per discutere di idee nuove in tutti gli ambiti della creatività e dell’innovazione umana.

Catherine de Brabant e Benedetta Marietti sono le curatrici di questa edizione 2021: le abbiamo intervistate su QuiFinanza.