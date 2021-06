TEDxMilano 2021: come vedere i talk in diretta streaming e dove acquistare i biglietti

editato in: da

TEDxMilano è pronto per partire (qui gli interventi più significativi delle scorse edizioni). Due grandi eventi, mercoledì 9 e giovedì 20 giugno 2021, in cui prenderanno la parola nei consueti talk personaggi tra loro diversissimi, eppure accomunati dalla voglia di diffondere un pensiero nuovo, trovando nuovi Equilibri la dove c’è Caos.

I due grandi temi dell’edizione 2021 sono proprio questi, Equilibri e Caos. Mai come in questi tempi il settore cultura ha sentito tutto il peso e le ripercussioni di un equilibrio incerto, ma la produzione di cultura può e deve essere alla base di una nuova ricostruzione, spiegano gli organizzatori. “Dobbiamo raccogliere tutte le nostre energie e idee di valore per ripartire”.

Gli eventi sono tutti in lingua italiana e sono stati pensati in una doppia versione, per affrontare al meglio il difficile equilibrio – che ritorna – generato dall’emergenza sanitaria. Tutti gli eventi saranno live in presenza a partire dalle 21 e fino alle 23 alla Triennale di Milano, ma anche in diretta streaming.

Tuttavia, a causa delle restrizioni dovute al Covid e per garantire la massima sicurezza del pubblico, al momento sono disponibili solo i biglietti per l’evento in streaming. TEDxMilano ha deciso infatti di valutare solo a ridosso delle due date se sarà effettivamente possibile dare spazio agli incontri in presenza aperti al pubblico alla Triennale di Milano, oppure se dare vita all’evento esclusivamente online.

Per partecipare alla diretta streaming è già possibile acquistare il proprio biglietto. Due le versioni disponibili:

una serata (Caos o Equilibri): 5 euro

due serate (Caos e Equilibri): 8 euro.

Per acquistare i biglietti per lo streaming potete cliccare qui. Qui trovate invece tutte le info sull’edizione TedxMilano 2021.