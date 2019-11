Intervista a Carlo Cottarelli: “La manovra ci sta facendo galleggiare, ma il deficit non cambia”

editato in: da

Carlo Cottarelli, tra i più noti volti dell’economia italiana, nonchè direttore dell’Osservatorio Conti Pubblici dell’Università Cattolica e Visiting Professor all’Università Bocconi, risponde alle domande di QuiFinanza sulla situazione attuale dell’economia italiana. A cominciare da che fine ha fatto la spending review, di cui Cottarelli è stato “commissario straordinario” e che qualche anno fa sembrava la priorità di tutti i governi.

Oltre a commmentare i recenti dati della CGIA di Mestre sulla spesa della Pubblica Amministrazione, Cottarelli spende alcune parole sulla Manovra prefigurata dal Governo, definendola “di galleggiamento” e sulle misure contenute in “Italia Cashless“. In questa intervista esclusiva di QuiFinanza, si parla anche di populismo e di come – troppo spesso – influenzi le scelte della politica.