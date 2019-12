TEDxSalon, l’intervista in podcast a Betta Maggio

editato in: da

“Orizzonti Vicini” è il titolo del format TEDXSalon che si è tenuto lo scorso 20 novembre a Milano, presso il Volvo Studio. Gli eventi TEDxSalon rappresentano la versione condensata di una conferenza TEDx e si distinguono per una maggiore brevità, l’argomento monotematico, oltre che una più rilevante opportunità di interazione tra i partecipanti e i relatori.

Tra gli speaker dell’ultima edizione troviamo anche Betta Maggio, un’imprenditrice seriale dall’età di 21 anni, CEO e fondatrice di U-earth Biotechnologies, la prima azienda biotecnologica al mondo ad occuparsi della purificazione dell’aria in un ambiente professionale.

Dal 2012 è impegnata nel Progetto Pure Air Zone, che punta a creare zone di aria pulita in ambienti interni ed esterni. Betta, infatti, viaggia in tutto il mondo per parlare con governi, aziende e persone sull’importanza di respirare aria pulita promuovendo le Pure Air Zone, al fine di superare e invertire la crisi globale dell’inquinamento atmosferico affinché le generazioni future possano prosperare e vivere un’esistenza migliore.

In questo podcast abbiamo chiacchierato con lei di qualità dell’aria, imprenditoria femminile e lavoro.