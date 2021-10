Qual è la cifra monstre che Facebook investirà per creare il metaverso

Si è molto parlato di Facebook negli ultimi giorni. La ragione è che il sito di tecnologia The Verge ha anticipato l’intenzione, da parte dell’amministratore delegato Mark Zuckerberg, di cambiare il nome della compagnia madre. Non del social, quindi, ma dell’azienda a cui fanno riferimento anche Instagram, WhatsApp e Oculus, il brand di visori per la realtà virtuale.

Sulla mossa, paragonabile a quanto fatto da Alphabet, che possiede Google, le interpretazioni si sprecano: c’è chi immagina che la motivazione dietro la scelta del giovane miliardario sia quella di far dimenticare i problemi del social più popolato al mondo. Ha fatto molto discutere, ad esempio, l’attenzione riservata dal governo degli Stati Uniti ad alcune pratiche commerciali, quelle del social, evidentemente considerate poco chiare.

Sul nome ne saprà di più il 28 ottobre, in concomitanza con un evento di presentazione chiamato Connect, ma alcune indiscrezioni vorrebbero un nuovo nome (ancora non si conosce la dicitura precisa) più vicino al concetto di metaverso. Sarebbe infatti la realizzazione del metaverso il prossimo obiettivo dell’impero dei social network. Che cos’è il metaverso? E quanto vuole investire Facebook nella sua realizzazione?

Che cos’è il metaverso che Zuckerberg vuole realizzare attraverso Facebook

Il metaverso è a tutti gli effetti una realtà parallela, composta però di codici e raffigurazioni, quindi virtuale. È un obiettivo non solo di Facebook, ma un po’ di tutti i principali protagonisti della Silicon Valley. “The next big thing”, come la corsa allo spazio che vede affannarsi Elon Musk e Jeff Bezos, ma in uno spazio virtuale dove sarà possibile interagire con altre persone connesse, per mezzo dei propri “avatar”, cioè alter ego virtuali.

Sembra fantascienza, ma il perfezionamento di un visore per la realtà virtuale va proprio nella direzione di un metaverso immersivo che gli utenti potranno osservare tutto intorno, come se ci fossero dentro con entrambi i piedi.

Quanto vuole investire il social network nella creazione del metaverso

La cifra è sicuramente strabiliante: si tratta di 10 miliardi di dollari. Ecco quanto il ceo Mark Zuckerberg avrebbe deciso di investire nella costruzione di un metaverso che fa capo a Facebook (o come si chiamerà la società a partire dai prossimi giorni).

Le risorse andrebbero alla divisione Facebook Reality Labs, che si occupa dello sviluppo di applicazioni e hardware per AR e VR (le sigle stanno per realtà aumentata e realtà virtuale). “Siamo impegnati a portare in vita questa visione a lungo termine e ci aspettiamo un incremento nei nostri investimenti per i prossimi anni”, si legge in alcuni documenti finanziati pubblicati di recente da Facebook. Il riferimento è appunto alla visione del “metaverso”.

