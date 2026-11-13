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Sessanta milioni di euro all’anno spesi nei live match di TikTok, le sfide tra creator alimentate dai Regali virtuali. È la stima contenuta in The Lion, l’inchiesta di Confidential pubblicata da Fanpage, che ricostruisce possibili circuiti di riciclaggio dietro gli scambi. Gli spettatori acquistano Monete con denaro reale e le utilizzano per inviare Regali, ma il creator riceve un’eventuale ricompensa secondo le condizioni fissate dalla piattaforma. I 60 milioni sono il volume economico stimato, non una somma di denaro riciclato accertata.

Per oltre un anno la giornalista Ilenia Cavaliere si è infiltrata nell’ambiente come aspirante creator, seguendo protagonisti e grandi donatori da Napoli fino a Las Vegas. L’inchiesta, presentata anche da Roberto Saviano, descrive un sistema di scambi reciproci: alcuni finanziatori inviano ripetutamente Regali costosi agli stessi creator e ricevono a loro volta donazioni quando partecipano alle dirette. Tra le ipotesi emerse figurano movimenti collegati a frodi, carte clonate e ambienti criminali. Secondo il monitoraggio della testata, oltre il 90% delle donazioni osservate sarebbe concentrato in Campania. Una volta concluse, le sfide non restano visibili sui profili dei partecipanti.

Tra i protagonisti figura Zio Berluscone, creator napoletano con oltre mezzo milione di follower, noto per i video in cui ostenta lusso e denaro. L’inchiesta riferisce di rapporti di parentela con persone vicine al clan Cristiano di Arzano e colloca l’inizio dei suoi guadagni con i live match in un periodo trascorso agli arresti domiciliari. Il creator avrebbe inoltre dichiarato di essere sottoposto a sorveglianza speciale e raccontato di contatti privilegiati con figure legate alla gestione di TikTok, che a suo dire avrebbero contribuito a proteggere il suo profilo da eventuali restrizioni.

Il procuratore di Napoli Nicola Gratteri ha descritto l’utilizzo dei social da parte della criminalità organizzata anche «per fare affari, commettere reati e quindi anche per riciclare». Chiara Colosimo, presidente della Commissione parlamentare antimafia, ha richiamato i rischi del sistema e confermato che i live match sono all’esame della Commissione.

TikTok ha replicato rivendicando verifiche dell’identità, limiti alle transazioni e sistemi di monitoraggio contro le frodi. Ha inoltre precisato che Claudio Yong Ke, citato nell’inchiesta, non è un portavoce ufficiale della società. Zio Berluscone aveva già inviato una diffida prima della pubblicazione. Nella successiva diretta con altri creator ha contestato le registrazioni nascoste e, sulla provenienza delle donazioni, ha dichiarato: «questa non è una cosa nostra». Luigi Ruotolo, un altro creator presente nella diretta, ha chiesto: «Ma se qualcuno mi dona io lo posso mai contattare». Babajaga, intervenuto nello stesso confronto, ha commentato: «qua ce ne andiamo tutti a lavorare».

Chi incassa i soldi dei regali TikTok?

“I soldi spesi per i Regali TikTok non arrivano direttamente al creator”.

Lo spettatore acquista Monete pagando in euro sul sito della piattaforma o attraverso negozi digitali come App Store e Google Play. Le Monete alimentano un saldo virtuale, dal quale TikTok detrae il valore del Regalo inviato durante una diretta.

Il Regalo compare sullo schermo, accompagnato dal nome dell’utente, senza che al destinatario venga trasferita la somma pagata.

TikTok tiene conto dei Regali ricevuti e di altri parametri legati alla popolarità dei contenuti per attribuire al creator i Diamanti. Questi non equivalgono a euro immediatamente disponibili: il compenso dipende dai requisiti del programma di monetizzazione e dalle condizioni applicate dalla piattaforma.

“Se uno spettatore spende 100 euro in Regali, il creator non incassa quella cifra. Neppure si può presumere una ripartizione fissa al 50%: il compenso dipende dalle condizioni di monetizzazione applicabili”.

Su questa distinzione era già intervenuta l’AGCM ha reso obbligatori gli impegni presentati da TikTok Technology Limited per rendere più trasparenti le informazioni sulle Monete e distinguere le condizioni dei Regali dalle regole sulle ricompense (provv. n. 30228/2022 proc. PS11979). L’obiettivo era permettere agli utenti di conoscere il costo in euro delle Monete e dei Regali, distinguendo la somma spesa dal possibile compenso del creator.

I regali TikTok possono servire al riciclaggio?

Un creator può ricevere da TikTok una ricompensa per Regali acquistati con denaro proveniente da una frode. Il pagamento della piattaforma ha una causale contrattuale, legata all’attività svolta durante le dirette. Se però dietro quei Regali esiste un accordo per movimentare somme illecite, occorre ricostruire l’intera operazione, dalla provenienza dei fondi alla destinazione dei compensi.

Un soggetto potrebbe, per esempio, utilizzare il denaro ricavato da una frode per acquistare Monete e inviare Regali a creator con i quali abbia concordato il successivo trasferimento di una parte delle ricompense eventualmente incassate. Il sospetto di riciclaggio riguarderebbe l’operazione concordata e il suo eventuale effetto sull’identificazione dell’origine illecita.

La responsabilità penale dipende dal ruolo dei partecipanti.

“L’art. 648-bis c.p. punisce il riciclaggio commesso da chi, estraneo al reato originario, sostituisce, trasferisce o compie altre operazioni sui proventi illeciti, ostacolando l’identificazione della loro provenienza”.

La pena ordinaria, per i proventi di delitto, va da 4 a 12 anni di reclusione, oltre alla multa da 5.000 a 25.000 euro.

“Chi ha partecipato alla frode e ne reimpiega i proventi può invece rispondere di autoriciclaggio, se li impiega, sostituisce o trasferisce nelle attività economiche o finanziarie previste dalla norma, ostacolandone concretamente l’identificazione (art. 648-ter. 1 c.p.)”.

In questo caso la pena ordinaria va da 2 a 8 anni, oltre alla multa. La disciplina, ampliata dal D.Lgs. 195/2021, contempla anche determinate contravvenzioni, con pene differenti, ed esclude il mero godimento personale nei limiti stabiliti dalla legge.

Gli scambi reciproci di Regali possono avere ragioni lecite, come aumentare la visibilità dei profili. Assumono un significato diverso se servono a distribuire denaro illecito tra destinatari consapevoli. La Cassazione ha chiarito che anche ricevere soltanto una parte di una somma proveniente da un delitto può integrare riciclaggio, quando il frazionamento rende più difficile risalire alla provvista originaria (Cass. sent. n. 41517/2024). Nel sistema TikTok occorrerebbe però dimostrare che dietro la pluralità dei Regali vi siano effettive movimentazioni di fondi illeciti.

C’è poi la questione della tracciabilità. Un acquisto di Monete lascia una registrazione elettronica, così come l’eventuale pagamento della ricompensa. La Cassazione ha escluso che la tracciabilità impedisca di configurare l’autoriciclaggio: anche operazioni documentate possono ostacolare concretamente l’identificazione dell’origine del denaro (Cass. sent. n. 25348/2025).

“La prova richiede di collegare l’origine illecita delle somme, gli account utilizzati, i Regali inviati, le ricompense pagate e gli eventuali trasferimenti successivi”.

Chi controlla i soldi delle live TikTok?

Il controllo dei soldi delle live TikTok coinvolge più operatori con informazioni e obblighi differenti. La banca o il prestatore di servizi di pagamento registra l’acquisto delle Monete; TikTok dispone dei dati sui Regali inviati, sugli account coinvolti e sulle ricompense attribuite ai creator. La ricostruzione di un circuito sospetto richiede quindi di incrociare informazioni finanziarie e registrazioni della piattaforma.

Il D.lgs. 231/2007 impone a banche, istituti di pagamento e altri soggetti individuati dall’art. 3 di verificare la clientela nei casi previsti e conservare le informazioni sulle operazioni. L’art. 35 obbliga a segnalare alla UIF i movimenti per i quali esistano ragionevoli motivi di sospetto, valutando anche importi, frequenza e frazionamento.

TikTok dichiara di verificare l’identità dei creator oltre determinate soglie di prelievo, applicare limiti alle transazioni e utilizzare sistemi di rilevazione delle attività anomale. Questi controlli vanno distinti dagli obblighi antiriciclaggio previsti per gli intermediari finanziari, la cui applicazione dipende dall’attività effettivamente svolta. Anche agenzie e network possono intervenire nella gestione economica dei creator, secondo rapporti contrattuali differenti.

Se una carta clonata viene utilizzata per acquistare Monete TikTok, il titolare può disconoscere l’addebito e chiedere il rimborso al proprio prestatore di servizi di pagamento. L’art. 9 del D.Lgs. 11/2010 richiede una contestazione senza indugio, di regola entro tredici mesi.

L’onere della prova grava sull’intermediario. L’art. 10 stabilisce che la registrazione dell’operazione e l’autenticazione dello strumento di pagamento, da sole, non dimostrano che il titolare abbia autorizzato l’acquisto o agito con dolo o colpa grave.