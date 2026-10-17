Reel e stories pubblicati mentre la festa è in corso: i pacchetti partono da 200 euro, ma con secondo operatore e drone il conto sale ancora

Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

123RF Listino prezzi contenuti Instagram e TikTok per matrimoni.

Non basta più avere un fotografo che immortali il giorno del sì e un videomaker che realizzi il filmato delle nozze. Sempre più coppie vogliono anche foto, stories e reel pronti da pubblicare su Instagram e TikTok mentre il matrimonio è ancora in corso. È così che si sta facendo spazio il wedding content creator, una figura specializzata nella produzione di contenuti social durante questi eventi.

A volte il servizio si affianca al fotografo tradizionale, altre è proposto direttamente dagli studi fotografici. Nella maggior parte dei casi ha comunque un costo aggiuntivo rispetto al reportage classico e può richiedere un investimento che va da poche centinaia di euro per una copertura essenziale a oltre 3.500 euro per le formule più articolate.

Che cos’è il wedding content creator e come funziona il servizio

Il wedding content creator si occupa di raccontare il matrimonio attraverso contenuti pensati per i social network. La produzione di foto e video, a differenza di un tradizionale fotografo o videomaker, è immediata, breve e adatta alla fruizione da smartphone.

Può riprendere i preparativi degli sposi, il momento dell’ingresso in chiesa o in municipio, gli abbracci con gli invitati, il taglio della torta e i momenti più divertenti della festa. A seconda del pacchetto, immagini e video possono essere:

montati rapidamente per essere pubblicati sui profili degli sposi il giorno stesso (quindi praticamente in tempo reale) o entro 24 ore;

consegnati in file grezzi, ma pronti per essere poi montati e pubblicati in un secondo momento;

editati, in sequenze verticali e stories organizzate secondo le esigenze delle piattaforme.

La differenza incide direttamente sul prezzo.

Quanto costa il servizio: il listino prezzi

Consultando i siti delle principali agenzie specializzate nella produzione video e content creation per eventi (compresi platform e marketplace per eventi, intrattenimento e professionisti del wedding), il costo di un wedding content creator dipende da:

durata della copertura social legata all’evento;

complessità del servizio richiesto;

velocità nella post-produzione.

Indicativamente, i prezzi delle diverse proposte osservate sono i seguenti:

il pacchetto base solitamente va da 200 a 1.200 euro ed è pensato per chi desidera documentare soltanto una parte della giornata, con un singolo operatore e una selezione di contenuti brevi per immortalare i momenti clou (per esempio ingresso, momento del sì, il primo ballo e il taglio della torta). Il servizio può prevedere una copertura parziale di circa quattro-otto ore e la consegna può comprendere file originali, Stories o brevi video, con tempi che, a seconda dell’accordo, possono arrivare a 24-48 ore;

ed è pensato per chi desidera documentare soltanto una parte della giornata, con un singolo operatore e una selezione di contenuti brevi per immortalare i momenti clou (per esempio ingresso, momento del sì, il primo ballo e il taglio della torta). Il servizio può prevedere una copertura parziale di circa quattro-otto ore e la consegna può comprendere file originali, Stories o brevi video, con tempi che, a seconda dell’accordo, possono arrivare a 24-48 ore; il pacchetto intermedio va invece da 1.200 a 2.500 euro e comprende una copertura più lunga, la produzione di reel e stories e la consegna rapida di foto e video pronti da condividere. La copertura può estendersi a dieci-dodici ore, accompagnando gli sposi dai preparativi fino alla festa e al taglio della torta. In questo caso, il servizio può comprendere fotografie e video verticali, reel montati, stories pronte per Instagram e TikTok e una galleria digitale di foto. A distinguere questa opzione dal pacchetto base è però soprattutto la velocità, poiché alcuni contenuti possono essere preparati e postati durante l’evento;

e comprende una copertura più lunga, la produzione di reel e stories e la consegna rapida di foto e video pronti da condividere. La copertura può estendersi a dieci-dodici ore, accompagnando gli sposi dai preparativi fino alla festa e al taglio della torta. In questo caso, il servizio può comprendere fotografie e video verticali, reel montati, stories pronte per Instagram e TikTok e una galleria digitale di foto. A distinguere questa opzione dal pacchetto base è però soprattutto la velocità, poiché alcuni contenuti possono essere preparati e postati durante l’evento; il pacchetto premium, infine, va da 2.500 a oltre 3.500 euro ed è destinato alle coppie che richiedono una copertura estesa, più operatori, montaggio in tempo reale. Possono essere inclusi contenuti con montaggio avanzato, riprese aggiuntive e supporto alla pubblicazione sui profili degli sposi.

Spese extra

Tra gli extra indicati nelle stime di mercato figurano invece i costi per:

un s econdo operatore per il montaggio live, che può comportare un aumento di circa il 40% rispetto al pacchetto di partenza, secondo le stime considerate;

per il montaggio live, che può comportare un aumento di circa il 40% rispetto al pacchetto di partenza, secondo le stime considerate; riprese con drone o Fpv, che possono aggiungere circa 200-400 euro, quando consentite e compatibili con le condizioni operative e le regole applicabili;

o Fpv, che possono aggiungere circa 200-400 euro, quando consentite e compatibili con le condizioni operative e le regole applicabili; foto selezionate e corrette nel colore entro 24 ore, ovvero un servizio di post-produzione accelerata che può comportare un costo aggiuntivo indicativo di 600-1.000 euro.

Infine, in qualsiasi proposta valutata, il prezzo può aumentare ulteriormente quando il servizio riguarda un destination wedding, cioè un matrimonio organizzato in una località diversa da quella di residenza degli sposi, oppure un evento distribuito su più giorni.