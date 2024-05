Nato a Latina nel 1991, è laureato in Economia e Marketing e ha un Master in Radio, Tv e Web Content. Ha collaborato con molte redazioni e radio.

Fonte: iStock Il nuovo decoder Sky Stream

Sky è pronta a lanciare sul mercato un nuovo decoder chiamato Sky Stream che sarà in grado di portare l’interfaccia di Sky su qualsiasi televisore. Questo nuovo box compatto permetterà in modo rapido l’accesso ai contenuti Sky, alle principali app di streaming e ai canali chiaro in poche semplici mosse, senza dover passare da un’applicazione all’altra (proprio come avviene già con Sky Glass). L’arrivo del nuovo decoder è previsto per il 3 giugno 2024.

Sky Stream, il nuovo decoder compatto

Sky Stream si presenta come un piccolo decoder compatto, molto maneggevole e facile da installare. L’utente dovrà soltanto collegarlo a una presa di corrente e successivamente alla televisione avvalendosi della presa Hdmi. Il passo successivo è quello della configurazione del decoder, che potrà avvenire con la rete internet di casa via Wi-Fi o con il cavo Ethernet Lan. Compatibile con ogni operatore internet, Sky Stream richiede una velocità minima di 10 Mbps e, qualora se ne avverta il bisogno, potrà essere collegato anche con l’antenna terrestre per poter accedere ai canali gratuiti del digitale.

Una volta installato, sarà possibile scegliere una grande quantità di contenuti divisi per sezioni, compresi quelli live e on demand di Sky, Netflix, Disney+, Dazn, RaiPlay, Discovery+, oltre ai canali televisivi gratuiti. Ogni membro della famiglia, inoltre, potrà creare la propria playlist personalizzata.

Sky Stream, le caratteristiche del nuovo decoder

Sky Stream monta il software Entertainment OS sviluppato da Comcast, con il sistema operativo che verrà aggiornato mensilmente con lo scopo di offrire sempre nuove funzionalità ed eliminare eventuali bug. Il decoder supporta anche il controllo vocale, offrendo all’utente la possibilità di effettuare ricerche legate a un attore o un regista, con i risultati che terranno conto dei contenuti disponibili sui vari servizi. È prevista anche la funzione Restart, che consente di riavviare un programma dall’inizio anche in diretta sui canali in chiaro. La risoluzione massima è il 4K per i contenuti on demand e gli eventi live, con l’utente che dovrà però sottoscrivere l’opzione Sky Ultra HD. Così come comunicato dall’azienda, inoltre, entro la fine del 2024 è previsto il lancio della funzionalità Sky Multiscreen che consentirà di associare più decoder allo stesso abbonamento. Questo include anche l’app Sky Go.

Sky Stream, quanto costa

Il nuovo decoder Sky Stream andrà a sostituire Sky Q nella versione streaming, motivo per cui chi possiede uno di questi dispositivi riceverà nei prossimi mesi l’aggiornamento al sistema Entertainment OS. Al momento, invece, non è chiaro quale sarà il costo di Sky Stream, con maggiori dettagli sul nuovo decoder, sugli abbonamenti e su eventuali offerte che verranno resi noti solo nelle prossime settimane.

Duilio: “Scegliere cosa vedere sarà davvero facile”

L’amministratore delegato di Sky Italia, Andrea Duilio, ha così commentato l’annuncio del nuovo decoder Sky Stream: “In un mondo in cui le persone hanno sempre più scelta, quasi la metà dei consumatori afferma di avere difficoltà a decidere cosa vedere. Proprio per questo è nato Sky Glass che, con il suo sistema operativo all’avanguardia, permette di risolvere questo problema e risparmiare tempo. Oggi, con Sky Stream, portiamo questa esperienza innovativa su qualsiasi tv, dando a tutti la possibilità di trovare il contenuto giusto tra le varie app, Sky e i principali canali in chiaro in modo semplice e immediato. Scegliere cosa vedere sarà davvero facile per tutti”.