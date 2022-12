Sale la febbre per il nuovo Samsung Galaxy S23: come sarà e quando esce

Fonte: ANSA La linea Samsung Galaxy top di gamma del 2022.

Mentre l’anno volge al termine, arrivano sempre più informazioni sull’atteso smartphone flagship di casa Samsung del prossimo anno, il Galaxy S23. Il top di gamma della casa coreana potrebbe fare il suo debutto molto prima del previsto, a un evento di lancio che si terrà a febbraio 2023 a San Francisco, almeno stando alle voci che stanno circolando in queste ore a Seul. Dovrebbe essere mostrato al grande pubblico all’Unpacked, che segnerà anche il ritorno alle presentazioni dal vivo per Samsung dall’inizio della pandemia. L’ultima è avvenuta nel 2020, per il Galaxy S20 e il Galaxy Z Flip.

Samsung Galaxy S23, modelli e design: cosa cambia per il top di gamma

Il nuovo telefono di fascia alta di Samsung dovrebbe arrivare, come di consueto, in tre modelli.

Samsung Galaxy S23.

Samsung Galaxy S23 Plus.

Samsung Galaxy S23 Ultra.

Chi si aspetta un rinnovo totale del look della nuova gamma coreana potrebbe rimanere deluso. Infatti, secondo i rumour e le anticipazioni, non dovrebbe cambiare molto a livello estetico rispetto agli S22.

Sembra però che potrebbe cambiare lo slot di diverso colore nel quale sono posizionate le camere, che nelle ultime generazioni era diventato un vero e proprio marchio di fabbrica per Samsung. Le camere spunteranno più semplicemente dal retro del telefono. La forma dello smartphone dovrebbe essere poi più squadrata e con meno rotondità.

Samsung Galaxy S23: arriva un nuovo colore, svelati gli accessori ufficiali

Tutti i Samsung Galaxy S23 dovrebbero uscire nelle colorazioni già viste con gli S22, ma il bianco potrebbe essere sostituito. Lo suggeriscono le anticipazioni che riguardano gli accessori. La nuova Pen dovrebbe essere disponibile infatti nei seguenti colori.

Nero.

Verde.

Rosa.

Beige al posto del bianco.

In rete si parla già degli accessori ufficiali che accompagneranno queste nuance. Si parla di una cover in silicone, di una cover in pelle in due versioni (con e senza lacci), di una frame cover per incorniciare il design del telefono e di una cover clear view.

Le specifiche tecniche e il prezzo (alto) del nuovo Samsung Galaxy S23

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, ci sono grandi aspettative dal nuovo top di gamma di casa Samsung. Come già avvenuto per le generazioni precedenti, anche per gli S23 ci potrebbe essere un microchip diverso a seconda della regione.

Questa volta la maggior parte dei dispositivi dovrebbero montare l’ultimo gioiellino di casa Qualcomm, probabilmente lo Snapdragon 8 di seconda generazione, mentre almeno per il mercato asiatico dovrebbe arrivare un nuovo Exynos prodotto in house.

Visto il potenziamento della partnership tra Qualcomm e Samsung, con nuovi accordi stipulati nel corso dell’estate, è però possibile che per tutti i mercati venga utilizzato il processore della società statunitense. Per quanto riguarda le altre caratteristiche tecniche, il modello base dovrebbe avere le seguenti.

Schermo da 6,1″ FHD sAmoled con frequenza di aggiornamento 120Hz.

da 6,1″ FHD sAmoled con frequenza di aggiornamento 120Hz. Fotocamere posteriori da 50 MP con stabilizzatore ottico, da 12 MP e da 10 MP, e fotocamera anteriore da 10 MP.

posteriori da 50 MP con stabilizzatore ottico, da 12 MP e da 10 MP, e fotocamera anteriore da 10 MP. 8 GB di RAM .

. 128 GB o 256 GB di memoria interna del dispositivo.

del dispositivo. Sistema operativo Android 13 con interfaccia Samsung OneUI 5.

Android 13 con interfaccia Samsung OneUI 5. Batteria da 3.900 mAh con ricarica veloce a 25W con cavo e 15W wireless.

C’è però una brutta notizia per gli appassionati dei top di gamma Samsung. Secondo le indiscrezioni raccolte finora, sarà il Samsung Galaxy S23 sarà il top di gamma non foldable più costoso della storia del marchio a causa dell’inflazione. L’anno scorso il Samsung Galaxy S22 partiva da circa 890 euro.

È possibile pensare che per il 2023 il modello base del flagship phone coreano possa arrivare a superare i 900 euro.

