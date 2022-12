NFT, guida per conoscere al meglio i marketplace

Esperta Blockchain e digital transformation, tech-human need e sostenibilità nella sua accezione contemporanea.

Fonte: 123RF

Acquistare, vendere e fare trading di NFT è sempre più alla portata di tutti, grazie anche al proliferare di tanti marketplace, dove avviare la negoziazione dei NFT.

Il mondo dei NFT marketplace è sempre più ampio, ma prima di verificare quali sono i migliori NFT marketplace cerchiamo di comprendere cosa sono e come funzionano.

Cos’è il marketplace NFT

Il marketplace NFT è una piattaforma, gestita da un soggetto terzo, dove si incontrano la domanda da parte dei collezionisti e l’offerta di NFT da parte dei creator.

Una analisi dei marketplace NFT si può basare sul numero di utenti e sul tasso di vendita dei NFT.

Tendenzialmente esistono due tipi di marketplace NFT:

, dove viene venduta la maggior parte di NFT. Questa tipologia presenta una fondamentale criticità, ovvero la possibilita’ che ognuno possa mettere in vendita qualsiasi collezione, anche con modalità non sempre trasparenti. Le fee sulle transazioni in questo tipo di marketplace sono, generalmente, più basse rispetto a quelle nei marketplace chiusi. Chiuso, dove viene venduto solo un certo tipo di NFT.

Come funziona un marketplace NFT

Un NFT Marketplace funziona come un sito di e-commerce, ma utilizza una blockchain e servizi di gestione dei contenuti come parte della sua infrastruttura back-end.

I marketplace NFT sono essenzialmente interfacce che utilizzano la tecnologia blockchain per consentire l’acquisto e la vendita di qualsiasi NFT, dove è esclusa la detenzione e la gestione delle risorse da parte della piattaforma stessa.

I marketplace NFT si suddividono in marketplace primari e secondari, dove:

i marketplace primari sono marketplace per NFT che vengono venduti per la prima volta;

sono marketplace per NFT che vengono venduti per la prima volta; i marketplace secondari, invece, sono marketplace per NFT che sono già stati venduti e che successivamente vengono nuovamente introdotti nel mercato per essere rivenduti. È il mercato preferito dai collezionisti di arte digitale, che possono fare offerte su NFT rari che non possiedono.

Come guadagna un marketplace NFT

Ogni marketplace guadagna sulle commissioni sulle transazioni, che, quindi, diventano il principale metodo di monetizzazione.

Come nei marketplace tradizionali, ogni venditore, sia esso anche creator o meno, ha un suo specifico catalogo indicizzato e gestisce gli ordini in autonomia.

I vantaggi del marketplace

I vantaggi di affidare i propri NFT ad un marketplace sono la visibilità e i servizi aggiuntivi offerti, ferma restando la possibilità per l’artista di farsi conoscere da una Community molto ampia.

Le caratteristiche delle piattaforme NFT

Le piattaforme NFT, per essere il più compliant possibile, devono prevedere:

Regole per il creator che vuole accedere alla piattaforma

Diritti per il creator che vende l’opera

Termini e condizioni di vendita degli NFT, come royalties, diritti ceduti, costi di transazione

Regole del mercato post-vendita per consentire il trading

Diritti per gli acquirenti

Diritti di proprietà intellettuale

Termini di servizio, che regolano il rapporto tra la piattaforma e i vari attori ( creator, venditori, clienti, utenti) presenti sulla piattaforma

Codici di condotta per gestire le interazioni sulla piattaforma.

I marketplace devono, inoltre:

Garantire una informativa adeguata ai propri clienti su ciò che stanno acquistando e sui rischi connessi, mettendo in campo ogni garanzia per tutelare il consumatore

Garantire la trasparenza in merito alla raccolta e all’utilizzo dei dati

Applicare la normativa antiriciclaggio

Garantire la protezione dal rischio di attacchi informatici

I principali Marketplace

Opensea

OpenSea è il più grande e il più popolato marketplace NFT al mondo in termini di volume di scambi. La piattaforma consente agli utenti di mintare, acquistare e vendere una vasta gamma di NFT.

Questo marketplace è costruito sulla blockchain di Ethereum, ma è compatibile anche con Polygon, Solana, Klaytn, Arbitrum, Optimism e Avalanche. Nel 2022 OpenSea ha contato più di 600.000 utenti.

SuperRare

SuperRare è un marketplace NFT basato sulla blockchain di Ethereum. Si tratta di un marketplace chiuso ed esclusivo, con un meccanismo di controllo e approvazione degli artisti e delle opere molto particolare e selettivo.

Questa piattaforma, infatti, è il pioniere delle opere d’arte NFT esclusive e nasce con l’intento di preservarle in nome della cultura.

Rarible

Rarible è un marketplace aperto che consente agli utenti di accedere a un’ampia gamma di NFT da acquistare e vendere. Supporta cinque diverse blockchain: Ethereum, Solana, Polygon, Flow e Tezos.

Axie Infinity

Axie Infinity è un popolare gioco basato su blockchain che funziona anche come marketplace NFT. Si tratta di uno dei migliori marketplace NFT per il gaming. È dedicato esclusivamente agli asset del gioco.

Nifty Gateway

Nifty Gateway è uno dei più rinomati marketplace NFT del mondo digitale. Si tratta di un mercato basato su Ethereum che consente agli utenti di coniare, vendere e acquistare NFT che rientrano esclusivamente nella categoria delle opere d’arte.

Magic Eden

Magic Eden è il marketplace NFT più popolare sulla blockchain di Solana, sebbene sia stata pianificata l’integrazione con Ethereum.

Binance NFT Marketplace

Binance NFT Marketplace è stato lanciato nel 2021. Il marketplace utilizza sia Binance Smart Chain, che Ethereum per la creazione e commercializzazione di NFT. Gli utenti potranno liberamente trasferire NFT tra le due blockchain e conta su due tipologia di transazione di NFT: tramite asta o prezzo fisso. Questo marketplace vanta molti NFT classificati in Premium, Arte, Sport, Intrattenimento, Giochi, Oggetti da collezione, Esport ed NFT fo Good.

Foundation

Foundation è un NFT Marketplace basato sulla tecnologia di Ethereum che è stato lanciato nel 2021. Si tratta di una piattaforma che mira a costruire una nuova economia creativa dove gli artisti digitali possono utilizzare la blockchain di Ethereum per valorizzare il proprio lavoro in modo interattivo con i loro sostenitori.

Mintable

Mintable è certamente uno dei migliori NFT Marketplace del 2022. Gli utenti hanno a disposizione uno dei più grandi inventari di NFT presenti sul web e possono contare su NFT creati in passato su Ethereum così come sui nuovi NFT che sono creati on-chain.

L’ultimo aggiornamento della piattaforma ha introdotto un software che assume la funzione di “misuratore di rarità”, alimentato da un algoritmo proprietario che valuta gli NFT per la loro rarità ed unicità quando tali dati sono disponibili.