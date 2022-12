NFT, come verificare la sua rarità

Fonte: 123RF

Anche se il valore degli NFT è fortemente speculativo, la rarità è sicuramente uno dei fattori che è possibile verificare facilmente e che incide sul suo prezzo.

Le variazioni e le combinazioni che contraddistinguono una collezione di NFT possono essere numerose e ciò potrebbe rendere difficile l’individuazione di ciò che lo rende unico.

NFT, cos’è il punteggio di rarità

Per facilitare questa ricerca, ad ogni NFT di una collezione può essere assegnato un punteggio di rarità, che determina la scarsità relativa di ogni NFT in base a quanto sono rari i suoi singoli tratti, in combinazione. Sebbene ogni NFT sia unico, un NFT che racchiude più caratteristiche rare è generalmente più ricercato sul mercato.

Il punteggio di rarità di un NFT è una metrica che quantifica l’unicità delle caratteristiche di un NFT rispetto ad altri NFT della stessa collezione. Conoscere la rarità di un NFT aiuta a determinare cosa acquistare e decidere quale NFT produrrà un ROI più elevato.

Come viene calcolato il punteggio di rarità di un NFT?

Esistono quattro diversi metodi utilizzati per calcolare la rarità degli NFT. Alcuni meno attendibili di altri in quanto considerano solo uno o pochi aspetti caratterizzanti, tralasciandone altri.

I metodi usati sono:

Trait Rarity Model

Average/Mean trait rarity model

Statistical rarity model

Rarity score model

Trait Rarity Model

Questo modello di classifica esamina il tratto più raro di un NFT come strumento di confronto, senza considerare le caratteristiche nel complesso. Considera, quindi, la caratteristica più rara e su questo basa il ranking.

Average/Mean Trait Rarity Model

Questo modello utilizza il metodo della media per calcolare la rarità dei NFT. Considera tutte le caratteristiche per determinare un particolare trait

Average Trait Rarity (A.T.R.) = Somma delle caratteristiche in un NFT/numero totale delle caratteristiche in un NFT

La limitazione di questo modello è rinvenibile nel fatto che non considera se un NFT ha un tratto individuale molto raro, ma considera la rarità di ogni elemento, facendo la media della rarità di tutte le caratteristiche insieme.

Statistical Rarity Model

Questo modello incorpora anche la rarità generale. Tuttavia, differisce dal modello medio. La rarità complessiva di un NFT è calcolata moltiplicando tutte le caratteristiche di tale NFT, insieme.

L’Average Trait e lo Statistical Rarity Model considerano le caratteristiche più basiche in un NFT non dando rilevanza al singolo carattere raro.

Rarity Score Model

Il punteggio di rarità è molto simile al Trait Rarity Model, ma il punteggio di rarità è solitamente calcolato in modo frazionario, a differenza della rarità dei tratti, che è generalmente in percentuale. Il modello di punteggio di rarità è uno dei modi più semplici e affidabili per valutare quanto siano rari i NFT e viene impiegato dalla maggior parte dei siti che si occupano di NFT.

Rarity score for a trait= 1/ (number of NFTs with the trait value/total number of NFTs in the collection)

Oppure Rarity score for a trait=1/trait rarity of the that trait value

Oppure come indica Rarity tools, il total rarity score di un particolare NFT è la somma del punteggio di rarità di tutti i trait value in un NFT specifico e quindi

Total rarity Score= Ʃ Rarity score di tutti i suoi trait value

Il Rarity score considera, quindi, sia il singolo rare trait che le caratteristiche più spurie nel suo calcolo. Questa formula è stata elaborata per annullare i bias che si determinavano con gli altri metodi.

È necessario aggiungere, inoltre, che, molto spesso, i NFT sono valutati in modo diverso in base alla rispettiva Community.

Non è necessario, tuttavia, cimentarsi in calcoli, a volte un po’ farraginosi. I Rarity Tool ci vengono in aiuto!

I Rarity Tool sono programmi software che calcolano e classificano i NFT in base alla loro rarità. Gli utenti hanno così la possibilità di cercare i NFT e comprendere quanto sono rari all’interno della collezione. Vengono anche messi in evidenza quali fattori contribuiscono al punteggio di rarità.

Grazie a queste informazioni i buyer possono facilmente confrontare la rarità e il valore dei singoli NFT all’interno della stessa collezione per formulare le decisioni di acquisto, rammentando sempre tutto quello che è stato fino ad ora evidenziato.

Quali sono i più importanti Rarity Tool?