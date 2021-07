Libero Mail Italiaonline, da servizio di posta a personal cloud

editato in: da

La Libero Mail di Italiaonline, con i suoi oltre 9 milioni di account attivi, si trasforma in ottica personal cloud. La nuova welcome page diventa una vetrina per avere a portata di mano contenuti editoriali e nuovi widget: shopping, giochi, pagamenti online, interviste, podcast.

Tra le novità, l’integrazione con la suite Docs collegata allo spazio Drive e la smart newsletter, per organizzare le mail ricevute in diverse categorie.

Scopri la nuova Libero Mail: video

