Tim investirà 130 milioni di euro per costruire un nuovo data center vicino a Roma. La nuova struttura ospiterà server e anche chip per l’intelligenza artificiale, e farà aumentare la capacità della rete in cloud della società italiana dino a 125 Mw. Rimarrà invece basso l’impatto ecologico: il nuovo centro avrà un’alta efficienza energetica e durante la costruzione l’83% dei rifiuti sarà riciclato.

I data center si stanno diffondendo a grande velocità in Italia. Microsoft ha annunciato all’inizio di ottobre che costruirà, vicino a Milano, una grande struttura di questo tipo investendo più di 4,3 miliardi di euro, 30 volte la cifra impiegata da Tim a Roma.

Il nuovo data center di Tim a Roma

Tim ha annunciato che costruirà nei pressi di Roma un nuovo data center. La struttura avrà una potenza pari al 25% di quella di tutti i data center di Tim presenti al momento in Italia, e porterà l’intera infrastruttura a 125 Mw. Il progetto fa parte del piano industriale triennale cominciato quest’anno e sarà operativo entro la fine del 2026.

Tra le novità di questo data center anche la presenza al suo interno di Gpu, schede grafiche che sono particolarmente efficaci nell’addestrare e far funzionare i software di intelligenza artificiale. Tim offrirà quindi supporto per questa tecnologia nella propria infrastruttura nazionale, che rimarrà a bassissima latenza grazie ai collegamenti in fibra ottica.

Il nuovo centro sarà anche particolarmente attento all’ambiente. Sarà infatti costruito rispettando i più elevati standard di efficienza energetica e utilizzerà un sistema di riciclo dell’acqua piovana per evitare che il suo funzionamento richieda uno sforzo eccessivo agli acquedotti cittadini. Infine, anche durante la costruzione del data center, Tim riserverà un particolare riguardo all’ambiente, riciclando l’88% dei rifiuti prodotti.

Il progetto di Microsoft a Milano

Quello di Roma non è il primo annuncio della costruzione di data center in Italia in questo autunno. Il 2 ottobre scorso infatti la grande azienda tecnologica statunitense Microsoft ha annunciato un investimento da 4,3 miliardi di euro nel nostro Paese per la realizzazione di una struttura di questo tipo vicino alla città di Milano. Si tratterà del più grande investimento in questo campo mai realizzato in Italia, 32 volte quello di Tim a Roma.

“Questo investimento ha l’obiettivo di aiutare il Paese a massimizzare le opportunità dell’intelligenza artificiale e a sostenere gli obiettivi del Governo italiano in ambito economico e demografico. L’espansione del data center di Microsoft nel Nord Italia, unita all’impegno per fornire le giuste competenze legate all’intelligenza artificiale, supporta la crescente domanda di servizi cloud basati sull’AI in tutta Italia, rispondendo alle esigenze delle organizzazioni che ricercano maggiore produttività e innovazione” recitava il comunicato con cui Microsoft ha annunciato la costruzione del data center.

Farà parte di questo investimento anche l’introduzione di programmi di formazione digitale che entro la fine del 2025 dovrebbero aiutare a qualificare più di 1 milione di persone su temi tecnici riguardanti l’intelligenza artificiale e il suo utilizzo all’interno delle aziende.