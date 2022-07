I Bitpanda Crypto Index consentono di investire facilmente in un portafoglio di criptovalute diversificato

Se stai considerando di investire in criptovalute ma non sapresti da dove cominciare, uno strumento utile sono i Bitpanda Crypto Index: panieri di criptovalute pesati per capitalizzazione di mercato e offerti dal broker austriaco Bitpanda, i quali permettono di investire facilmente in un portafoglio di criptovalute diversificato, che viene ribilanciato periodicamente in maniera automatica per adeguarlo alle condizioni di mercato.

I Bitpanda Crypto Index sono i primi veri indici di criptovalute al mondo. Questo tipo di strumenti si adatta bene anche alle esigenze di chi non sia alle prime armi, ma voglia investire in maniera diversificata implementando strategie di investimento passivo sulle criptovalute principali, senza doverle scegliere singolarmente e dover ribilanciare manualmente il proprio portafoglio a seguito di cambiamenti nelle quote di mercato relative delle diverse criptovalute, che possono insorgere a seguito di forte volatilità.

Con un semplice clic, infatti, i Bitpanda Crypto Index investono automaticamente in un portafoglio diversificando su 5, 10 o 25 delle criptovalute più rilevanti per capitalizzazione di mercato e liquidità.

Ovviamente, come per tutti gli strumenti finanziari, prima di investire in questo tipo di strumenti è importante leggere e comprendere il prospetto informativo, che garantisce la piena trasparenza su tutti gli aspetti rilevanti del prodotto e dei rischi.

Investire nei Bitpanda Crypto Index è un modo efficace per costruire un portafoglio di criptovalute diversificato.

Composizione attuale degli Indici

Sono tre, nello specifico, i criptoindici al momento disponibili su Bitpanda, anche se l’azienda assicura che prestissimo ne arriveranno altri, probabilmente tematici, cioè focalizzati su un tipo specifico di criptovalute. Ecco quelli attualmente offerti:

Il Bitpanda Crypto Index 5 (BCI5) , composto dalle prime 5 criptovalute per capitalizzazione di mercato e liquidità

composto dalle prime 5 criptovalute per capitalizzazione di mercato e liquidità Il Bitpanda Crypto Index 10 (BCI10) , composto dalle prime 10 criptovalute per capitalizzazione di mercato e liquidità

composto dalle prime 10 criptovalute per capitalizzazione di mercato e liquidità Il Bitpanda Crypto Index 25 (BCI25), composto dalle prime 25 criptovalute per capitalizzazione di mercato e liquidità.

Le criptovalute più rilevanti sono definite al momento del ribilanciamento da MVIS, una controllata della società di gestione degli investimenti VanEck che sviluppa, monitora e commercializza questi indici in modo indipendente garantendo un servizio di massimo livello.

Con Bitpanda si può poi creare un piano di risparmio automatico che investa periodicamente in un determinato indice, rendendo molto semplice l’implementazione di strategie di unit cost averaging. Un Bitpanda Crypto Index potrebbe perciò sembrare molto simile a un tradizionale ETF (Exchange-Traded Fund) ma, a differenza di un ETF, quando si investe in un Crypto Index si ottiene la proprietà diretta dei beni che lo compongono.

Inoltre, i Bitpanda Crypto Index non sono considerati fondi o asset a sé stanti e non sono negoziati su alcuna borsa. I beni sottostanti agli indici sono acquistati direttamente da Bitpanda e conservati in cold storage per garantire una maggiore sicurezza.

Il ribilanciamento automatico

Bitpanda ribilancia l’indice su base mensile. Una volta al mese, il Bitpanda Crypto Index viene regolato in base ai cambiamenti del mercato cripto, nonché ai dati calcolati e forniti da MVIS.

Durante questo processo, i pesi delle varie criptovalute vengono rivisti e modificati per rispecchiare le nuove quote di mercato relative. In genere, il ribilanciamento avviene l’ultimo giorno di investimento del mese.

Bitpanda applica commissioni pari all’1,99% per ogni transazione di acquisto, vendita o scambio all’interno dell’indice di criptovalute. Quando l’indice di criptovalute viene ribilanciato, la commissione dell’1,99% si applica solo all’importo acquistato ai fini del ribilanciamento, non all’intero portafoglio. È da evidenziare che non vi sono spese di manutenzione o di custodia.

Il ribilanciamento mensile per ogni indice dà diritto inoltre a ricevere ricompense in BEST , la criptovaluta nativa di Bitpanda , ma per beneficiare di ciò è necessario essere già in possesso di BEST.

Chi è Bitpanda

Bitpanda rende gli investimenti accessibili a tutti. Fondata nel 2014 a Vienna, in Austria, da Eric Demuth, Paul Klanschek e Christian Trummer, Bitpanda esiste per aiutare le persone ad avere la fiducia necessaria per costruire la propria libertà finanziaria per il futuro. La sua piattaforma user-friendly permette sia agli investitori alle prime armi che agli esperti di investire in azioni, ETF, criptovalute e metalli preziosi – 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, con qualsiasi somma di denaro a partire da 1 euro. Con più di 1000 membri nel proprio team e una base di utenti che cresce costantemente avvicinandosi a quota 4 milioni, l’azienda è una delle fintech in più rapida crescita in Europa. L’ecosistema tecnologico di Bitpanda continua a crescere e include attualmente uffici e tech hub in dieci città in tutta Europa, tra cui Vienna, Milano, Amsterdam, Barcellona, Berlino, Londra, Madrid e Dublino.