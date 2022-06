Staking di Criptovalute: come ottenere rendite passive con Bitpanda

Il primo unicorno austriaco, grazie a una valutazione di 4,1 miliardi di dollari, nasce a Vienna nel 2014 e si chiama Bitpanda, la piattaforma di investimenti digitali leader europea. Bitpanda conta ormai oltre 3 milioni di utenti e più di 1000 membri nel proprio team. L’azienda è sbarcata nella primavera 2021 anche in Italia, sotto la guida del Country Manager Orlando Merone, aprendo a settembre un ufficio a Milano.

Attualmente, Bitpanda annovera oltre 10 talent hub in tutta Europa: a Vienna, dove è situato l’headquarter, appunto Milano, e poi Amsterdam, Barcellona, Berlino, Bucarest, Dublino, Cracovia, Londra, Madrid e Zurigo.

Il mondo Bitpanda

Una user experience fortemente intuitiva è accompagnata da una varietà e quantità di asset e soluzioni tra cui scegliere, tutto in lingua italiana. La piattaforma permette infatti di investire 24 ore su 24, 7 giorni su 7, su oltre 2000 asset, tra cui azioni frazionate ed ETF, criptovalute, Bitcoin e criptoindici, con somme a partire da un euro. Tra le tante features della piattaforma, segnaliamo Bitpanda Savings, soluzione che consente di acquistare qualsiasi risorsa digitale disponibile in piattaforma, impostando tutti i piani di risparmio che si desidera, in modalità ricorrente e continua. Un vero e proprio piano di investimento. Basterà infatti scegliere l’ora e la data in cui si vuole effettuare l’acquisto e poi Bitpanda farà tutto il resto, con la possibilità di mettere in stand-by o riattivare il piano quando si vuole.

Fare staking su Bitpanda

Bitpanda ha poi da poco introdotto Bitpanda Staking, offrendo a tutti gli investitori la possibilità di ottenere un guadagno extra su un portafoglio selezionato di cripto, via app o utilizzando la piattaforma web.

Lo staking è una parte del processo che alcune criptovalute impiegano per verificare le transazioni, che consiste nel bloccare degli asset (token) per ottenere interessi e/o ricompense. È una fase fondamentale del meccanismo di validazione delle transazioni, chiamato “Proof of Stake”.

Le cripto disponibili per il Bitpanda Staking sono ADA, TRX, XTZ, SOL, DOT, MATIC, ATOM, GRT, KSM, NEAR, ognuna con un differente tasso di ricompensa, mentre altri asset saranno poi aggiunti nel corso dell’anno.

Rispetto ad altri competitor tutti gli asset messi in staking su Bitpanda non hanno un periodo di lock-in, vale a dire un vincolo, e sono quindi accessibili in ogni momento. Qualsiasi asset venga messo in staking con Bitpanda rimane in possesso dell’utente e può essere usato dall’utente stesso come si vuole e quando si vuole.

Inoltre, non è previsto un periodo di warm-up, gli investitori iniziano a guadagnare dal momento in cui mettono in staking la cripto scelta, fino al momento in cui interrompono lo staking.

Per alcune criptovalute è richiesto un tempo di attesa prima di guadagnare ricompense. Con Bitpanda, invece, si avrà diritto alle ricompense fin dalla prima settimana.

Le ricompense verranno rimesse automaticamente in staking, per permettere all’investimento di crescere più rapidamente.

Come sempre quando si effettuano investimenti, è fondamentale assicurarsi di fare tutte le ricerche necessarie prima di fare staking di qualsiasi criptovaluta, così come di considerare i rischi connessi ad ogni attività.

Come iniziare

Per iniziare a fare staking, da app o web, è necessario possedere l’asset con cui si vuole fare staking

Selezionare l’asset Scegliere la quantità che si vuole mettere a staking Fare clic su “Fai staking ora”.

Le ricompense verranno automaticamente reinvestite nello staking per incrementare ulteriormente i guadagni.

Le ricompense sono visualizzabili nella pagina della Cronologia nell’applicazione o nella pagina del portafoglio delle transazioni.

È possibile scegliere di impegnare o disimpegnare le criptovalute dallo staking in qualsiasi momento.

Per disimpegnare gli asset basta:

Andare alla pagina dei dettagli degli asset messi a staking Fare clic su “Libera” Scegliere la quantità Fare clic su “Libera ora”.

Una volta disimpegnati gli asset è possibile procedere con tutte le altre attività.

Le procedure sono estremamente semplici e user-friendly.

Le ricompense dipendono dal livello Best VIP e dal numero di giorni per cui si intende impegnare gli asset.

Le ricompense di Bitpanda Staking, che si ricorda non possono essere garantite, sono distribuite ogni settimana il martedì, alle 18:00, per tutte le criptovalute interessate.

Vengono calcolate ogni 24 ore ed elargite parzialmente se il periodo di staking è inferiore a una settimana.

I livelli BEST VIP godono di rendimenti attesi più elevati.

Per la fornitura dei servizi di staking, Bitpanda addebiterà una commissione che verrà automaticamente dedotta prima che le ricompense vengano distribuite all’utente.