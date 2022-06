Piano di accumulo: cos’è, perché farlo ora e come gestirlo semplicemente con un’app

Stai pensando di creare uno o più piani di risparmio automatizzati e ricorrenti su base settimanale, bisettimanale o mensile, con la possibilità di selezionare il giorno e l’orario del trasferimento e che contempli ETF, criptovalute e azioni frazionate? È possibile! Scopriamo come.

Bitpanda, piattaforma d’investimento ed Exchange di criptovalute tra le più importanti in Europa, offre una interessante funzionalità per supportare l’utente nella creazione e gestione di piani di risparmio: Bitpanda Savings.

Bitpanda Savings permette di investire su più tipologie di asset in maniera automatizzata e con frequenza regolare, il che dà modo di implementare in maniera semplice e immediata strategie di investimento a lungo termine di buy and hold sfruttando i vantaggi dello unit cost averaging.

Gli asset in cui si può investire sono:

Bitcoin e altre criptovalute

metalli preziosi come oro, argento, platino e palladio

come oro, argento, platino e palladio Crypto Index ( i ndici di criptovalute) , ovvero portafogli diversificati su 5, 10 o 25 delle criptovalute principali per dimensione di mercato e liquidità su cui fare trading;

, ovvero portafogli diversificati su 5, 10 o 25 delle criptovalute principali per dimensione di mercato e liquidità su cui fare trading; Azioni ed ETF. È possibile investire in ETF (Exchange-Traded Funds), cioè fondi di investimento che investono in portafogli azionari o obbligazionari diversificati, in singole azioni intere o in azioni frazionate . Queste permettono di investire un importo a scelta, a partire da un euro, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza commissioni e con spread molto contenuti. L’esposizione a ETF e azioni (intere o frazionate) viene offerta attraverso contratti derivati, ovvero contratti tra l’utente e Bitpanda, i quali stabiliscono che l’andamento del valore dell’investimento seguirà quello del prezzo dell’asset sottostante, detenuto al 100% da Bitpanda a copertura dell’investimento.

È possibile anche configurare più piani di risparmio per lo stesso asset.

Come creare un piano di risparmio con Bitpanda

Per creare un piano di risparmio è necessario:

Possedere un account Bitpanda completamente verificato

completamente verificato Una carta di credito valida (Visa o MasterCard) o un conto bancario SEPA accettato da Bitpanda

valida (Visa o MasterCard) o un SEPA accettato da Bitpanda Uno smartphone verso il quale è possibile ricevere un SMS-PIN

Bitpanda mette a disposizione la sua App studiata per rendere ogni attività ancora più facile da usare e per adattarsi a qualsiasi esigenza di investimento.

La funzione Bitpanda Savings è integrata nell’App, scaricabile sia per dispositivi Android che iOS.

La procedura per attivare il piano di risparmio, attraverso l’utilizzo dell’App, è molto intuitiva.

È necessario:

Cliccare su Trade

Cliccare Risparmi

Scegliere la criptovaluta o la risorsa digitale che si desidera acquistare

Selezionare la valuta fiat e il fornitore del servizio di pagamento

Se si è scelto l’addebito diretto SEPA come metodo di pagamento, scegliere un account di pagamento esistente o configurane uno nuovo e poi fare clic su Salva e continua

Selezionare l’importo della rispettiva criptovaluta o risorsa digitale che si vuole acquistare e la frequenza con cui ripetere l’acquisto, che può essere settimanale, bisettimanale o mensile

con cui ripetere l’acquisto, che può essere settimanale, bisettimanale o mensile Cliccare Continua

Dopo aver rinunciato al diritto di recesso e aver confermato che il metodo di pagamento è il proprio, fare clic su Inizia piano di risparmio

Se si è scelto l’addebito diretto SEPA come metodo di pagamento e si è creato un nuovo conto bancario, toccare Conferma mandato

Inserire il Codice SMS ricevuto sul proprio numero di telefono verificato e toccare Invia

Se si è scelto una carta di credito come metodo di pagamento, apparirà un pop-up che porterà alla pagina del fornitore del servizio di pagamento. A questo punto basta compilare tutti i dettagli e toccare Paga. Se il pagamento è andato a buon fine, si verrà reindirizzati alla Bitpanda App, dove apparirà un messaggio di conferma della transazione

È da evidenziare che non è possibile cambiare il piano di risparmio esistente. Se si desidera cambiare l’ammontare, il metodo di pagamento o la frequenza dei pagamenti ricorrenti è necessario creare un nuovo piano di risparmio.

Se si è scelta la carta di credito come metodo di pagamento, è possibile depositare in diverse valute: EUR, CHF, USD e GBP.

Nel caso di addebito diretto SEPA, come metodo di pagamento per un piano di risparmio Bitpanda, si utilizza, invece, l’euro. Questo perché la Single Euro Payments Area (SEPA) è un’iniziativa di integrazione dei pagamenti per i bonifici bancari in Euro. Possibili variazioni dell’importo accreditato atteso potrebbero derivare dal fatto che la banca ha addebitato commissioni per il cambio della valuta nativa in Euro.

Bitpanda Savings prevede anche i Crypto Index, per investire nell’intero mercato delle criptovalute sempre in modo del tutto automatico.

I Crypto Index sono panieri definiti di criptovalute selezionate, che si possono acquistare, vendere o scambiare per diversificare il portafoglio di criptovalute.

Massima flessibilità

La massima flessibilità e libertà offerta da Bitpanda Savings non è solo nell’impostazione del proprio piano di risparmio, ma anche in tutte le attività che seguono.

È possibile, infatti, mettere temporaneamente in pausa e poi riattivare i propri piani di risparmio in qualsiasi momento, così come è possibile revocare il mandato di addebito diretto.

In quest’ultimo caso la revoca annulla automaticamente tutti i piani di risparmio collegati. Le transazioni in sospeso saranno comunque eseguite.

Limiti per i piani di risparmio

I limiti per i piani di risparmio con carta di credito e addebito diretto SEPA sono di 5.000 EUR al mese per ciascun metodo di pagamento.

Ciò significa che potrebbe essere possibile effettuare un singolo acquisto di 5.000 EUR al mese, oppure acquistare risorse digitali per importi settimanali o giornalieri più piccoli fino a raggiungere il limite totale mensile di 5.000 EUR per il rispettivo metodo di pagamento.

In maniera combinata, quindi, è possibile investire fino a 10.000 euro al mese.

Chi e’ Bitpanda

Bitpanda rende gli investimenti accessibili a tutti. Fondata nel 2014 a Vienna, in Austria, da Eric Demuth, Paul Klanschek e Christian Trummer, Bitpanda esiste per aiutare le persone ad avere la fiducia necessaria per costruire la propria libertà finanziaria per il futuro. La sua piattaforma user-friendly permette sia agli investitori alle prime armi che agli esperti di investire in azioni, ETF, criptovalute e metalli preziosi – 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, con qualsiasi somma di denaro a partire da 1 euro. Con più di 1000 membri nel proprio team e una base di utenti che cresce costantemente avvicinandosi a quota 4 milioni, l’azienda è una delle fintech in più rapida crescita in Europa. L’ecosistema tecnologico di Bitpanda continua a crescere e include attualmente uffici e tech hub in dieci città in tutta Europa, tra cui Vienna, Milano, Amsterdam, Barcellona, Berlino, Londra, Madrid e Dublino.