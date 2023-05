Grazioli Group inaugura la quarta sede produttiva a Brescia

Sapevi che esiste una sartoria delle macchine industriali? Esattamente! Si trova in provincia di Brescia, è specializzata in sagomatubi, e quest’anno festeggia sessant’anni di attività. Parliamo di Grazioli Group che, per l’occasione, inaugura la quarta sede produttiva dell’azienda.

Grazioli Group è la realtà industriale tra i principali leader della produzione di macchinari e attrezzature per la lavorazione del tubo. Nello specifico, l’impresa si occupa della deformazione della parte terminale dei tubi che vengono personalizzati per le principali aziende di automotive e idraulica sanitaria.

“Da 60 anni realizziamo macchinari industriali durevoli, efficienti e versatili per la deformazione del tubo. Siamo l’azienda con il maggior numero di personalizzazioni eseguite su macchine sagomatubi, ogni giorno sperimentiamo nuove tecniche e ci poniamo nuove sfide”, affermano i responsabili dell’azienda.

A differenza di altre lavorazioni più facilmente replicabili la deformazione del tubo è un processo di lavorazione complesso. Richiede un’attività costante di ricerca e sviluppo, di conoscenza dei materiali e delle loro reazioni alle sollecitazioni meccaniche. Per questo Grazioli Group realizza progetti custom made sulle specifiche esigenze dei clienti, esattamente come una sartoria. Inoltre, il know-how sedimentato nel tempo e l’esperienza acquisita, permettono a Grazioli Group di risolvere le problematiche che il cliente incontra nel processo produttivo.

Per celebrare il traguardo del sessantesimo anno di attività, Grazioli Group apre la sua quarta struttura produttiva nella provincia di Brescia.

La nuova sede sarà dedicata al montaggio e al collaudo dei macchinari. La necessità di ampliamento della capacità produttiva nasce dalla volontà di servire al meglio le richieste del mercato che si evolvono nel tempo. Oggi, il percorso produttivo, ha necessità di più spazio dovuta anche all’automazione portata dall’industria 4.0.