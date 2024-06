L'azienda che si occupa della lavorazione e trasformazione del pomodoro ha avviato la campagna 2024 per cercare oltre mille figure per il sito di Foggia

Importante opportunità lavorativa in Puglia, con la Princes Industrie Alimentari che ha aperto le assunzioni per il periodo estivo a Foggia. Oltre mille, infatti, sono le figure ricercate dalla famosa società che si occupa della trasformazione del pomodoro e che, con l’arrivo della bella stagione, porta con sé tanto lavoro presso la sede del principale distretto del Sud Italia. I profili ricercati dall’azienda sono vari e tutti da assumere entro la fine di luglio per poter portare forze nuove per la lavorazione del pomodoro che presto sarà sulle tavole dei consumatori di tutto il mondo. Ma quali sono i lavoratori ricercati, che esperienza è richiesta e qual è l’impegno a cui saranno sottoposti? Vediamo nel dettaglio.

Princes Industrie Alimentari assume a Foggia

Con l’arrivo della stagione del pomodoro in Sud Italia, con l’estate che è il periodo più caldo (in tutti i sensi) per la raccolta e lavorazione del frutto che poi arriva sulle tavole degli italiani e non solo, Princes Group ha deciso di avviare una campagna di assunzione di circa mille risorse. Le figure, che entreranno a far parte dell’azienda, verranno inserite nelle diverse linee di produzione per dare man forte agli oltre 1.300 lavoratori già assunti.

Si tratta di una società che gestisce in Puglia il più grande stabilimento in Europa per la trasformazione del pomodoro e che, nel polo italiano, ha uno dei centri di lavorazione d’eccellenza per la presenza di tecnologie all’avanguardia e delle maggiori certificazioni qualitative. Grazie all’attenzione riposta da Princes Industrie Alimentari alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica, il sito di Foggia rappresenta infatti un vero punto di riferimento per gli agricoltori del Sud Italia.

Con una capacità produttiva annuale fino a 300.000 tonnellate di pomodoro fresco 100% etico e 100% pugliese che, anche grazie a una rete di trasporto intermodale innovativa per il settore, raggiunge le tavole dei consumatori di tutto il mondo, il polo in Puglia è un vero e proprio gioiello di produzione e lavorazione del pomodoro.

Le figure ricercate a Foggia

Oltre mille, come detto, le risorse ricercate da Princes Industrie Alimentari a Foggia, col polo in Puglia che ha aperto la campagna assunzioni puntando a figure non sempre specializzate o con richiesta di requisiti specifici. Infatti non è richiesta alcuna esperienza pregressa nel settore.

Tra le figure ricercate:

addetti al controllo qualità della materia prima;

addetti alla movimentazione delle merci;

operatori di linea;

operatori impiegati nell’utilizzo del SAP;

operatori impiegati nella bollettazione;

carrellisti;

personale per la manutenzione elettrica dei macchinari;

personale per la manutenzione meccanica dei macchinari;

personale per la manutenzione degli impianti di produzione.

Per i nuovi assunti è previsto un contratto a tempo determinato stagionale, legato alla durata della campagna del pomodoro 2024.

Come candidarsi per le posizioni

Per candidarsi ai posti di lavoro nello stabilimento Princes Industrie Alimentari di Foggia, che si aggiunge alle diverse opportunità lavorative d’estate in Italia, non è necessario avere particolari requisiti per le posizioni “base”, se non essere maggiorenni. Per coloro che si occuperanno di mansioni legate al trasporto e alla logistica, invece, è richiesto il possesso di eventuali patenti e certificazioni specifiche, come patentini per manovrare i carrelli elevatori, patenti di guida e Carta di Qualificazione del Conducente per il trasporto delle merci.

Gli interessati alle nuove assunzioni Princes per la campagna del pomodoro 2024 possono candidarsi tramite email, inviando il Cv completo di eventuali attestati e certificazioni all’indirizzo di posta elettronica curriculum@princes-ia.it.

Per l’invio delle candidature c’è comunque tempo fino al 30 giugno 2024, con le risorse che verranno selezionate entro fine luglio che lavoreranno su turnazione a ciclo continuo.

Cosa fa Princes Group nel mondo

Princes Group, a capo di Princes Industrie Alimentari che opera in Puglia a Foggia, è una grande realtà internazionale attiva nella produzione e fornitura di prodotti alimentari e bevande. La sua sede principale è nel Regno Unito, ma è presente con impianti produttivi in tutta l’Europa continentale. Gli uffici aziendali si trovano nei Paesi Bassi, in Polonia e in Francia.

Oltre allo stabilimento per la trasformazione del pomodoro presente in Italia, la società possiede anche impianti per la lavorazione del tonno alle Mauritius.

La company possiede un ampio portfolio di marchi di cibi e bevande. Tra i marchi gestiti ci sono: