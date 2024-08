Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

Fonte: Getty Nuova Alexa: uso dell'IA avrà un costo mensile

Amazon sta per lanciare la nuova versione di Alexa. L’uscita è prevista per l’autunno 2024. La nuova Alexa sarà dotata di un’intelligenza artificiale potenziata, basata sui modelli Claude, sviluppati dalla startup Anthropic e sarà disponibile con un abbonamento mensile che promette di trasformare l’esperienza dell’utente.

Come sarà la nuova Alexa?

La nuova versione di Alexa, internamente nota come “Remarkable Alexa,” rappresenta un passo avanti verso la tecnologia domotica rispetto alla versione attuale. L’aggiornamento, che è stato reso necessario dai limiti riscontrati nelle prestazioni del software di intelligenza artificiale sviluppato internamente da Amazon, si preannuncia come una “rivoluzione”.

Durante i test iniziali, il software proprietario aveva mostrato difficoltà nel rispondere rapidamente ai comandi vocali, con tempi di attesa che arrivavano fino a 6-7 secondi. Per questo, per ovviare le problematiche, Amazon ha deciso di affidarsi ai modelli di IA Claude di Anthropic.

La nuova versione di Alexa promette ora di offrire un’esperienza utente molto più avanzata. Gli utenti potranno beneficiare di conversazioni più naturali e contestualmente consapevoli con l’assistente vocale. Le potenziali nuove funzionalità includono:

consigli personalizzati per gli acquisti

aggregazione di notizie

esecuzione di compiti complessi multi-fase con un singolo comando vocale

una sofisticata automazione domestica, capace di memorizzare e applicare le preferenze dell’utente in modo più preciso ed efficace

L’uso dell’IA: costo abbonamento mensile

La nuova Alexa sarà disponibile tramite un abbonamento mensile. Il costo varierà tra i 5 e i 10 dollari, secondo le prime indiscrezioni. L’abbonamento offrirà accesso a funzionalità avanzate, alimentate dall’intelligenza artificiale di Claude, che vanno ben oltre le capacità della versione classica di Alexa.

Attenzione: la versione tradizionale di Alexa resterà disponibile gratuitamente, mentre la versione potenziata richiederà il pagamento di un abbonamento separato, non incluso nell’attuale abbonamento Amazon Prime.

La decisione di introdurre un costo per la nuova versione di Alexa riflette la necessità di Amazon di migliorare la redditività della divisione dedicata all’assistente vocale. Nonostante l’azienda abbia venduto oltre 500 milioni di dispositivi Alexa-compatibili, la base di utenti attivi è stimata in circa 100 milioni e la divisione non è ancora considerata sufficientemente redditizia.

Se solo il 10% di questi utenti decidesse di abbonarsi alla nuova versione di Alexa, Amazon potrebbe generare entrate annuali comprese tra i 600 milioni e gli 1,2 miliardi di dollari, a seconda del prezzo definitivo dell’abbonamento.

Quando uscirà?

Il lancio ufficiale di “Remarkable Alexa” è previsto per ottobre 2024, con un’anteprima durante l’annuale evento di Amazon dedicato ai dispositivi e ai servizi, solitamente programmato per settembre. L’evento sarà particolarmente significativo poiché segnerà la prima apparizione pubblica del nuovo responsabile dei dispositivi di Amazon, Panos Panay, che ha preso il posto di David Limp.

Nonostante l’entusiasmo per le nuove funzionalità, i dettagli sul lancio e sulle modalità di distribuzione potrebbero ancora subire modifiche. Amazon, infatti, ha adottato un approccio cauto, monitorando attentamente le performance della nuova tecnologia per assicurarsi che risponda agli standard interni e della concorrenza. Il successo della nuova versione sarà cruciale per l’azienda, non solo per rimanere competitiva nel mercato degli assistenti vocali, ma anche per consolidare la sua posizione come leader nell’innovazione tecnologica.