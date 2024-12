Continua la guerra dei chip tra Usa e Cina: cosa include il nuovo pacchetto di restrizioni

Dopo 20 anni nel legal e hr, si occupa di informazione, ricerca e sviluppo. Esperta in digital transformation, tecnologie emergenti e standard internazionali per la sostenibilità, segue l’Innovation Hub della Camera di Commercio italiana per la Svizzera. MIT Alumni.

Fonte: 123RF

Poche settimane prima del giuramento di Donald Trump, Biden rafforza la posizione statunitense per ostacolare la capacità della Cina di accedere e produrre chip, che possono aiutare a far progredire l’intelligenza artificiale per applicazioni militari, o comunque minacciare la sicurezza nazionale degli Stati Uniti.

Gli Usa lanciano così la terza stretta in tre anni sull’industria cinese dei semiconduttori, frenando le esportazioni verso 140 aziende, tra cui Piotech, ACM Research, SiCarrier Technology e Naura Technology Group, che producono apparecchiature per la produzione di chip. Le restrizioni alle esportazioni verso la Cina sono iniziate durante il primo mandato di Donald Trump, nel 2019.

Cosa include il nuovo pacchetto di restrizioni

Il nuovo pacchetto include:

nuove restrizioni su 24 strumenti aggiuntivi per la produzione di chip e tre strumenti software. Per rendere più efficace questo blocco di sanzioni gli Stati Uniti applicheranno in molti casi una misura extraterritoriale chiamata “ foreign direct product rule (FDPR) ”, che colpirà le aziende non statunitensi che hanno chip statunitensi nei loro strumenti, ovvero la stragrande maggioranza.

impedimenti anche all'esportazione di una memoria avanzata ad alta larghezza di banda (HBM), componente cruciale nei chip di intelligenza artificiale

nuovi limiti di esportazione per le apparecchiature di produzione di chip realizzati in Paesi come Singapore e Malesia.

E’ plausibile che gli Stati Uniti abbiamo previsto un’esenzione FDPR per il Giappone e alcuni alleati europei, compresi i Paesi Bassi, dopo che questi hanno accettato di applicare le proprie restrizioni all’esportazione. La Corea del Sud non ha ancora ottenuto un’esenzione, ma potrebbe in seguito. La FDPR renderebbe più difficile per i gruppi statunitensi eludere i controlli esistenti producendo strumenti in altri Paesi, come Singapore e Malesia, per l’esportazione in Cina.

Le attrezzature realizzate in Israele, Malesia, Singapore, Corea del Sud e Taiwan sono, quindi, soggette alle nuove restrizioni.

Coercizione economica vs salvaguardia di tecnologie e know-how

“Gli Stati Uniti hanno adottato misure significative per proteggere la nostra tecnologia dall’uso da parte dei nostri avversari in modi che minacciano la nostra sicurezza nazionale”, ha dichiarato il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan in un comunicato, aggiungendo che Washington continuerà a lavorare con alleati e partner “per salvaguardare in modo proattivo e aggressivo le nostre tecnologie e il nostro know-how, leader a livello mondiale, in modo che non vengano utilizzate per minare la nostra sicurezza nazionale”.

Il Ministero del Commercio cinese ha descritto le restrizioni statunitensi come un chiaro esempio di “coercizione economica” e “pratiche scorrette”, secondo una dichiarazione pubblicata sul sito ufficiale dopo che sono state annunciate le nuove restrizioni.

Per la prima volta, gli Stati Uniti aggiungeranno alla lista tre società che effettuano investimenti in chip: Wise Road Capital, Wingtech Technology Co e JAC Capital, che secondo il Dipartimento americano hanno un ruolo “negli aiuti a favore del governo cinese per acquisire entità con una capacità di produzione di semiconduttori fondamentale per la difesa delle basi industriali degli Stati Uniti e dei suoi alleati con l’obiettivo di trasferire queste entità in Cina”.

L’accesso alle HMB3

Le limitazioni all’accesso alle memorie a grande ampiezza di banda sembrano essere finalizzate a rallentare gli sforzi della Cina verso lo sviluppo di chip nazionali per l’addestramento di modelli di intelligenza artificiale particolarmente grandi e potenti.

Le nuove restrizioni dovrebbero bloccare l’accesso alle HMB3, la versione più recente e avanzata della tecnologia, e imporre alcuni limiti anche alla generazione precedente, nota come HMB2, la tecnologia realizzata da Samsung e SK Hynix e da Micron con sede negli Stati Uniti.

Le fonti di settore si aspettano che solo Samsung Electronics ne sia colpita. Gli analisti stimano che Samsung generi circa il 30% delle sue vendite di chip HBM dalla Cina.

Nell’ottobre 2022, gli Stati Uniti hanno pubblicato una serie radicale di controlli sulla vendita e sulla produzione di alcuni chip di fascia alta, che è stato considerato il più grande cambiamento nella sua politica tecnologica verso la Cina dagli anni ’90. I funzionari della sicurezza nazionale americana hanno affermato che la capacità della Cina di acquisire e rendere i chip avanzati dei computer rappresenta una minaccia per gli Stati Uniti.

I chip sono cruciali per alimentare l’intelligenza artificiale e i supercomputer che possono essere utilizzati per lanciare attacchi informatici, progettare nuove armi, erigere sistemi di sorveglianza e aumentare la capacità dei militari di rispondere in modo accurato e rapido agli attacchi stranieri.

Come si muove il mercato

Le regole vietano anche le spedizioni in Cina di alcuni chip di memoria avanzati e stabiliscono restrizioni globali sulle spedizioni di circa due dozzine di tipi di apparecchiature utilizzate per la produzione di chip, a partire da dicembre.

Contengono anche nuove linee guida per le aziende statunitensi per svolgere la due diligence sulle fabbriche cinesi.

Alcuni funzionari e analisti hanno affermato che i regolamenti sono stati modellati dalle pressioni del settore e hanno sottolineato alcune eccezioni che potrebbero essere favorevoli agli esportatori statunitensi. Ad esempio, le regole stabiliscono una nuova e complicata politica di licenze che consentirà ai funzionari di concedere alle società un permesso speciale per vendere ad alcune fabbriche cinesi collegate a Huawei.

Le scorte dei produttori di apparecchiature a semiconduttore, come Applied Materials, KLA e Lam Research, sono aumentate nelle ultimissime ore.

Le spedizioni di attrezzature per la produzione di chip in Cina da aziende come ASML nei Paesi Bassi e Tokyo Electron in Giappone sono aumentate negli ultimi anni, poiché queste aziende sono intervenuti per fornire alla Cina la tecnologia che le società statunitensi non possono. I funzionari statunitensi hanno trascorso molti mesi a negoziare con i governi giapponese e olandese per incoraggiarli a emettere le proprie restrizioni sull’industria. I governi alla fine hanno raggiunto un accordo di principio a settembre, anche se né il Giappone né i Paesi Bassi hanno annunciato pubblicamente l’accordo. Non è chiaro, inoltre, quando il Giappone e i Paesi Bassi metteranno in atto le proprie regole.

Nei molti mesi in cui gli Stati Uniti hanno lavorato per portare alleati a bordo, le fabbriche cinesi sono state in grado di acquistare miliardi di dollari di tecnologia. Negli ultimi anni, la Cina ha ampliato le proprie leggi sul controllo delle esportazioni, dandogli più capacità di fermare le esportazioni di prodotti come i minerali delle terre rare e ha creato una “lista di entità inaffidabili” per penalizzare le aziende che minano gli interessi nazionali.

In una conferenza stampa Lin Jian, un portavoce del Ministero degli Esteri cinese, ha dichiarato che la Cina si è sempre opposta fermamente a questi abusi e adotterà misure per salvaguardare fermamente i diritti e gli interessi legittimi delle aziende cinesi.

La risposta della Cina

La Cina, da poche ore, ha annunciato l’introduzione di restrizioni sulle esportazioni verso gli Stati Uniti di alcuni materiali. Il ministero cinese del Commercio ha annunciato in una nota che, “al fine di salvaguardare la sicurezza e gli interessi nazionali”, è stato deciso di “rafforzare i controlli sulle esportazioni di prodotti a duplice uso verso gli Stati Uniti”.

In particolare è stato deciso di “vietare l’esportazione di prodotti dual-use verso utenti militari statunitensi o per scopi militari” e vietare l’export negli Usa “di prodotti a duplice uso come gallio, germanio, antimonio e materiali superduri“, nonché di “attuare controlli più severi” sull’export verso gli Usa di prodotti dual-use come la grafite. Il ministero precisa che le restrizioni entrano in vigore con effetto immediato.