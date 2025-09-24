Il potere invisibile: come i cavi sottomarini stanno ridisegnando la geopolitica globale

Dopo 20 anni nel legal e hr, si occupa di informazione, ricerca e sviluppo. Esperta in digital transformation, tecnologie emergenti e standard internazionali per la sostenibilità, segue l’Innovation Hub della Camera di Commercio italiana per la Svizzera. MIT Alumni.

Non compaiono nelle mappe geopolitiche tradizionali, eppure definiscono gli equilibri economici e strategici del nostro tempo. I cavi sottomarini, sottili linee di fibra ottica adagiate sui fondali oceanici, trasportano quasi tutta la connettività del pianeta. Valgono miliardi, ma soprattutto valgono potere: la capacità di controllare flussi di dati, di garantire resilienza economica e di esercitare influenza politica. In un’epoca in cui l’informazione è risorsa critica quanto l’energia, i cavi sono diventati l’infrastruttura invisibile più contesa del XXI secolo.

La dorsale nascosta della digitalizzazione

Con oltre 1,4 milioni di chilometri di fibra ottica posati sui fondali marini e più del 95% del traffico internet globale che viaggia attraverso di essi, i cavi sottomarini sono la spina dorsale della digitalizzazione mondiale. Senza questa rete invisibile, cloud, intelligenza artificiale, e-commerce e servizi finanziari si fermerebbero.

Secondo il nuovo rapporto di Persistence Market Research, il mercato dei cavi raggiungerà i 59,3 miliardi di dollari entro il 2032, crescendo a un ritmo annuo del 12,6%. Già nel 2025 il comparto supererà i 25,8 miliardi, spinto da una domanda di connettività senza precedenti e dalla necessità di rafforzare le dorsali digitali che collegano economie e centri di potere.

I driver economici e tecnologici della crescita

La trasformazione digitale globale ha moltiplicato il volume dei dati in transito. Entro il 2030 si stima che la quantità di informazioni scambiate a livello planetario sarà dieci volte superiore a quella attuale. A spingere la domanda sono i servizi cloud, l’adozione del 5G, l’Internet of Things e le applicazioni di intelligenza artificiale generativa, tutte attività che richiedono capacità di banda massiva.

Un dato sorprendente è che i protagonisti del settore non sono più solo gli operatori di telecomunicazioni tradizionali. Le big tech — Google, Meta, Amazon, Microsoft — stanno costruendo proprie dorsali per assicurarsi indipendenza strategica. Progetti come Dunant (USA-Francia) o 2Africa (45.000 km intorno al continente africano) segnano un cambio di paradigma: la connettività non è più soltanto un servizio, ma un asset geopolitico di proprietà delle piattaforme globali.

Geopolitica delle rotte digitali

Dietro ogni tratto di fibra posata sui fondali si giocano partite geopolitiche complesse. Gli Stati Uniti controllano la maggioranza delle dorsali transatlantiche, la Cina spinge sulla Digital Silk Road per connettere Asia, Africa e Medio Oriente, mentre l’Europa si trova al crocevia tra Mediterraneo e Atlantico, con una forte esposizione strategica.

Washington ha bloccato più volte la partecipazione cinese a consorzi internazionali, citando rischi di sicurezza. Pechino, dal canto suo, utilizza i cavi come strumento di soft power economico e politico, offrendo infrastrutture digitali a Paesi emergenti. La Commissione Europea cerca di rispondere rafforzando i collegamenti indipendenti e inserendo i cavi tra le infrastrutture critiche del continente. In questo scenario, le rotte digitali assumono lo stesso valore strategico delle rotte marittime commerciali.

Sicurezza e vulnerabilità: un’infrastruttura fragile

La fragilità dei cavi è impressionante: spesso spessi quanto un tubo da giardino, giacciono sui fondali esposti a rischi naturali e artificiali. Secondo TeleGeography, ogni anno si registrano oltre 150 interruzioni globali, dovute a incidenti navali, terremoti o atti di sabotaggio. Il costo medio di riparazione di un singolo guasto varia tra 350.000 e 500.000 dollari, con tempi che possono superare le due settimane.

La NATO ha inserito la protezione dei cavi tra le priorità strategiche, intensificando il monitoraggio con droni e flotte specializzate. Episodi come i danneggiamenti nel Mar Baltico (2022) e nel Mar Rosso (2023) hanno mostrato come un singolo guasto possa destabilizzare intere economie. La sicurezza dei cavi è oggi sinonimo di sicurezza nazionale.

Governance e diritto internazionale

Il quadro normativo resta fragile. L’UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) regola la libertà di posa in alto mare, ma nelle zone economiche esclusive prevalgono le leggi nazionali. In aree contese, come il Mar Cinese Meridionale, la sovrapposizione di rivendicazioni territoriali crea conflitti potenziali.

Manca un’agenzia internazionale specifica che disciplini i cavi con standard comuni di sicurezza e manutenzione. Alcuni giuristi propongono un modello simile a quello dell’ICAO per l’aviazione civile, ma per ora prevale un mosaico normativo frammentato. L’Europa ha fatto un passo avanti con la direttiva NIS2, che impone requisiti di sicurezza alle infrastrutture critiche digitali, ma a livello globale domina la logica della competizione nazionale.

Impatto ambientale e sfide ecologiche

La posa dei cavi sottomarini, spesso percepita come un’operazione puramente tecnica, non è affatto neutrale per gli ecosistemi marini. Studi del World Economic Forum e dell’International Cable Protection Committee (ICPC) hanno evidenziato come le fasi di installazione possano interferire con barriere coralline, habitat costieri sensibili e fondali ricchi di biodiversità. L’uso di navi posacavi e sistemi di aratura sottomarina può generare disturbi temporanei al sedimento e modificare microhabitat delicati.

Tuttavia, in prospettiva comparata, l’impatto ambientale dei cavi è considerato relativamente contenuto rispetto ad altre infrastrutture di comunicazione, come i satelliti. Questi ultimi richiedono enormi quantità di energia per mantenere le costellazioni in orbita e generano emissioni significative nelle fasi di lancio. I cavi, al contrario, una volta posati, hanno una lunga durata operativa — anche 25 anni — con consumi energetici marginali per la trasmissione del segnale.

Un aspetto innovativo, emerso negli ultimi anni, è l’uso dei cavi come piattaforme per la ricerca scientifica ambientale. Alcuni consorzi internazionali stanno sperimentando l’integrazione di sensori lungo le dorsali per monitorare temperatura, pressione e sismicità dei fondali. Questo approccio “ibrido” potrebbe trasformare le dorsali digitali in una sorta di rete globale di osservazione degli oceani, capace di fornire dati preziosi per la lotta al cambiamento climatico e la prevenzione di eventi estremi come tsunami o terremoti sottomarini.

Così, da infrastrutture invisibili, i cavi rischiano di assumere una doppia funzione: non solo garanti della connettività globale, ma anche sentinelle ecologiche in grado di coniugare sviluppo tecnologico e sostenibilità. Una sfida che richiederà investimenti, governance internazionale e una maggiore consapevolezza del loro ruolo nei futuri equilibri tra crescita digitale e tutela ambientale.

L’economia della manutenzione e della resilienza

Se la posa di nuovi cavi rappresenta il volto più visibile degli investimenti, è nella manutenzione che si gioca una partita altrettanto cruciale. Ogni interruzione lungo le dorsali sottomarine può provocare conseguenze immediate e potenzialmente devastanti: dal blocco temporaneo di transazioni finanziarie ad alta frequenza, fino all’interruzione dei servizi cloud su cui si basano ospedali, pubbliche amministrazioni e multinazionali. Non è un caso che gli incidenti registrati negli ultimi anni abbiano avuto impatti stimati in centinaia di milioni di dollari in perdite dirette e indirette.

La riparazione dei cavi richiede l’intervento di navi altamente specializzate, una risorsa limitata e distribuita in maniera disomogenea. Secondo TeleGeography, sono poche decine a livello globale e operano seguendo contratti di consorzio che spesso impongono tempi di attesa non compatibili con le esigenze di economie digitali sempre più dipendenti dalla continuità del servizio. Questo fa sì che le navi riparatrici, invisibili al grande pubblico, siano in realtà asset strategici, al pari delle flotte di navi cisterna o dei satelliti per le telecomunicazioni.

Molti Paesi hanno iniziato a rendersi conto di questa vulnerabilità. In Europa, Francia e Italia stanno sviluppando flotte autonome nel Mediterraneo, riconoscendo che delegare interamente la manutenzione a consorzi esterni equivale a esporsi a rischi economici e geopolitici. In Asia, il Giappone e Singapore hanno messo in campo piani di rafforzamento delle capacità nazionali, mentre l’Australia ha incluso la manutenzione dei cavi tra le sue priorità di sicurezza nazionale.

La manutenzione non può più essere considerata un semplice servizio tecnico: è parte integrante della resilienza economica e della sicurezza nazionale. In un mondo in cui il valore dei dati e la stabilità delle infrastrutture digitali sono comparabili a quelli delle forniture energetiche, avere il controllo delle operazioni di ripristino significa proteggere sovranità, continuità produttiva e credibilità internazionale.

Cybersecurity e spionaggio digitale

Se la vulnerabilità fisica dei cavi è ormai riconosciuta come una delle principali minacce ibride del nostro tempo, quella invisibile – la sicurezza cibernetica – appare ancora più complessa da governare. I cavi sottomarini non trasportano solo volumi enormi di dati: custodiscono al loro interno informazioni sensibili che riguardano governi, mercati finanziari, aziende e cittadini. Questo li rende bersagli privilegiati non solo di sabotaggi fisici, ma anche di attività di intercettazione e spionaggio.

Le rivelazioni di Edward Snowden, nel 2013, hanno mostrato come alcune agenzie di intelligence abbiano installato sistemi di intercettazione direttamente sulle dorsali transoceaniche, con accessi occulti che permettevano di monitorare flussi di comunicazioni globali. Episodi successivi hanno confermato che i cavi non sono solo infrastrutture neutre, ma veri e propri punti di osservazione geopolitica, capaci di garantire vantaggi strategici a chi riesce a controllarli o manipolarli.

Non sorprende, dunque, che l’ENISA (Agenzia europea per la cybersicurezza) abbia classificato i cavi come infrastrutture ad alto rischio di attacchi cyber-fisici, sottolineando come l’assenza di standard internazionali uniformi renda difficile proteggerli in maniera efficace. A questo si aggiunge la crescente preoccupazione per il ruolo delle grandi piattaforme tecnologiche: se Google, Meta o Amazon possiedono tratte intere di cavi, la domanda è chi debba vigilare sulla sicurezza dei dati che transitano su dorsali di proprietà privata ma di interesse pubblico globale.

Il tema della sovranità dei dati si intreccia, quindi, con quello della sicurezza nazionale. Chi controlla i cavi non si limita a garantire la connettività: detiene, di fatto, il potere di accedere a informazioni strategiche che possono influenzare mercati, campagne militari e perfino dinamiche democratiche. È un campo dove la tecnologia, il diritto e la geopolitica si sovrappongono, e dove l’assenza di regole comuni lascia spazio a un gioco di forza tra Stati e imprese private.

La mappa dei player industriali

Il mercato globale dei cavi sottomarini rimane altamente concentrato. Pochi grandi costruttori detengono la maggior parte delle commesse: SubCom negli Stati Uniti, NEC in Giappone, Alcatel Submarine Networks in Francia e HMN Tech in Cina (ex Huawei Marine) costituiscono il nucleo storico di un’industria che richiede competenze tecniche estreme, ingegneria avanzata e capitali imponenti. Queste aziende non solo realizzano i cavi, ma spesso partecipano ai consorzi internazionali che ne gestiscono la posa e la manutenzione, posizionandosi come veri e propri attori geopolitici.

Negli ultimi dieci anni, tuttavia, l’equilibrio si è spostato. Le Big Tech hanno assunto un ruolo crescente, diventando non semplici clienti, ma proprietarie dirette delle dorsali. Google, oggi coinvolta in oltre venti sistemi attivi, ha costruito collegamenti strategici come il cavo Dunant tra Stati Uniti e Francia o il Grace Hopper tra Stati Uniti, Regno Unito e Spagna. Meta è capofila del progetto 2Africa, che con i suoi 45.000 km di lunghezza diventerà uno dei cavi più estesi e capaci mai realizzati. Amazon e Microsoft, spinte dalla necessità di sostenere la crescita dei propri data center e dei servizi cloud, hanno iniziato a investire in tratte private dedicate, per assicurarsi indipendenza e capacità di trasporto dedicate.

Questa trasformazione ha un significato che va ben oltre il mercato. Se fino a pochi anni fa i cavi erano parte del perimetro delle telecomunicazioni tradizionali, oggi sono strumenti strategici per le piattaforme digitali che dominano l’economia globale. In altre parole, l’asse industriale si è spostato: non sono più gli operatori di telefonia a definire le regole del gioco, ma le grandi aziende tecnologiche che costruiscono e controllano direttamente le dorsali attraverso cui passa la quasi totalità del traffico digitale mondiale.

Le conseguenze per la governance del cyberspazio sono profonde. L’ingresso delle big tech nel settore ha reso ancora più sfumato il confine tra infrastruttura critica pubblica e asset privato. Ciò apre interrogativi su chi debba garantire la sicurezza, la resilienza e la neutralità dei flussi di dati. In mancanza di un quadro normativo condiviso, il rischio è che la sovranità digitale finisca per essere appaltata a un pugno di aziende private, con tutte le implicazioni geopolitiche e industriali che ne derivano.

Prospettive comparate di mercato

Se messo a confronto con i colossi emergenti della digital economy, il mercato dei cavi sottomarini può sembrare quasi marginale. Il cloud computing, per esempio, è destinato a superare 1 trilione di dollari entro il 2032, mentre l’intelligenza artificiale è stimata intorno ai 900 miliardi nello stesso periodo. I cavi, con i loro “soli” 59 miliardi, sembrano giocare una partita minore. Ma questa lettura è ingannevole.

La realtà è che i cavi costituiscono l’infrastruttura abilitante dell’intera economia digitale. Senza dorsali sottomarine, non esisterebbero né servizi cloud né applicazioni di intelligenza artificiale: i data center resterebbero isole isolate, incapaci di scambiare dati su scala globale, e le piattaforme digitali si troverebbero prive dell’ossigeno che le alimenta. In questo senso, il valore dei cavi non va letto in termini assoluti, ma come capitale sistemico: il fondamento silenzioso che rende possibile la crescita esponenziale degli altri settori.

È un paradosso tipico delle infrastrutture critiche: il loro valore contabile appare minore, ma il loro impatto è insostituibile. Come per l’energia elettrica o le reti idriche, i cavi sono invisibili agli occhi dei consumatori, eppure rappresentano il prerequisito di qualsiasi forma di innovazione digitale. È questa sproporzione tra la loro importanza strategica e la loro valutazione economica che li rende un tema tanto cruciale quanto sottovalutato nei dibattiti globali sulla sovranità tecnologica.

La geoeconomia invisibile

I cavi sottomarini, che per decenni hanno operato lontani dai radar dell’opinione pubblica, sono ormai il vero termometro della geoeconomia globale. Non sono solo strumenti tecnici, ma linee di potere che intrecciano finanza, sicurezza e politica industriale. La loro importanza è paragonabile a quella delle grandi rotte commerciali dell’età moderna o degli oleodotti del Novecento: chi controlla i cavi controlla i flussi vitali dell’economia contemporanea.

Con un mercato destinato a superare i 59 miliardi di dollari entro il 2032, la loro rilevanza non si misura tanto in valore economico quanto in impatto sistemico. Sono infrastrutture “abilitanti”. È questa sproporzione tra il loro prezzo di mercato e il loro peso geopolitico a renderli uno degli asset più strategici e al tempo stesso più sottovalutati del nostro tempo.

La loro invisibilità fisica – chilometri di fibra ottica stesi sui fondali oceanici, lontano dagli occhi dei cittadini e dai dibattiti pubblici – li rende ancora più vulnerabili e, paradossalmente, ancora più decisivi.

In un mondo che si avvia verso una nuova fase di competizione tecnologica tra Stati Uniti, Cina ed Europa, i cavi sottomarini rappresentano la nuova Via della Seta digitale. Sono le arterie invisibili che collegano le economie, ma anche i punti nevralgici che possono determinare la vulnerabilità di interi sistemi-paese. Governarli non significa solo garantire connettività: significa assicurare sovranità, autonomia strategica e capacità di resistenza in uno scenario globale sempre più frammentato.

Il futuro della globalizzazione digitale passerà dunque da queste dorsali sommerse. Non compaiono sulle mappe politiche né sui radar delle cronache quotidiane, ma sono la rete silenziosa che tiene insieme il mondo. E chi avrà la forza – economica, tecnologica o militare – di controllarne le rotte, controllerà anche il cuore pulsante della nuova economia globale.