Wizz Air lancia la carta "All You Can Fly" a 499 euro per voli illimitati in Europa, con restrizioni su prenotazioni e servizi

Giornalista pubblicista con esperienza in redazioni rilevanti, è specializzata in economia, finanza e geopolitica.

Fonte: ANSA Wizz Air lancia "All You Can Fly", ma è conveniente solo per il turismo mordi e fuggi

Wizz Air ha presentato una nuova offerta che potrebbe cambiare il modo di viaggiare in Europa. La compagnia aerea low-cost ha lanciato la carta “All You Can Fly”, che permette ai suoi possessori di volare senza limiti per un anno intero. Con un prezzo iniziale di 499 euro, disponibile fino al 15 agosto, questa iniziativa rappresenta una soluzione interessante per chi ama esplorare nuove destinazioni o viaggia spesso per lavoro.

Questo abbonamento consente ai viaggiatori di prenotare voli a una tariffa fissa di 9,99 euro, ma ci sono numerose restrizioni che bisogna conoscere prima di procedere all’acquisto.

Voli verso oltre 800 destinazioni: come funziona “All You Can Fly”

La carta offre accesso a oltre 800 destinazioni, inclusi i luoghi più popolari in Europa. I viaggi possono essere pianificati fino a 72 ore prima della partenza, garantendo una notevole flessibilità.

La compagnia aerea ha messo a disposizione 10.000 abbonamenti in prevendita a un prezzo promozionale di 499 euro, un’opportunità disponibile solo dalle 10:00 del 13 agosto 2024 fino alle 23:59 del 15 agosto 2024. Terminato questo periodo, l’abbonamento sarà disponibile al prezzo di 599 euro. Gli abbonati potranno iniziare a prenotare i voli a partire dal 25 settembre 2024.

La carta copre voli internazionali da quasi 200 città in oltre 50 Paesi, ma non include le rotte nazionali italiane. Inoltre, l’abbonamento comprende solo un bagaglio a mano, e permette la prenotazione di massimo tre voli al giorno, sempre con almeno 72 ore di anticipo. Per chi non volesse abbonarsi, può pensare al Multipass.

Come funziona l’abbonamento “Wizz All You Can Fly”

Wizz Air propone spesso delle offerte, come nel caso delle destinazioni a sorpresa. Con questo nuovo abbonamento, invece, i viaggiatori avranno accesso a quasi 200 città in oltre 50 Paesi, coprendo più di 800 rotte. Ci sono però alcune condizioni da considerare:

Esclusione delle tratte italiane : Le rotte interne italiane non rientrano nell’offerta, il che potrebbe rappresentare un limite per chi viaggia spesso all’interno del paese;

: Le rotte interne italiane non rientrano nell’offerta, il che potrebbe rappresentare un limite per chi viaggia spesso all’interno del paese; Prenotazioni a breve termine : I voli possono essere prenotati solo entro 72 ore dalla partenza, con un massimo di tre voli di sola andata prenotabili ogni 24 ore. Questo aspetto rende l’abbonamento ideale solo per chi può pianificare i propri viaggi con un breve preavviso;

: I voli possono essere prenotati solo entro 72 ore dalla partenza, con un massimo di tre voli di sola andata prenotabili ogni 24 ore. Questo aspetto rende l’abbonamento ideale solo per chi può pianificare i propri viaggi con un breve preavviso; Servizi extra non inclusi : L’abbonamento copre solo il biglietto base e un bagaglio a mano. Tutti gli altri servizi, come il bagaglio da stiva o l’imbarco prioritario, sono a pagamento;

: L’abbonamento copre solo il biglietto base e un bagaglio a mano. Tutti gli altri servizi, come il bagaglio da stiva o l’imbarco prioritario, sono a pagamento; Flessibilità limitata: Una volta prenotato, il volo non può essere modificato o cancellato, richiedendo quindi una certa sicurezza nei propri piani di viaggio.

Le altre compagnie aeree che propongono l’All You Can Fly

Wizz è la prima in Europa a proporre questa offerta, ma esiste già in altre parti del mondo. Frontier Airlines, compagnia low-cost americana, ha lanciato il pass “GoWild! All-You-Can-Fly”, un abbonamento molto simile a quello proposto da Wizz che consente di volare illimitatamente su tutta la rete della compagnia per un anno.

Il costo promozionale, anche qui, parte da 499 dollari, ma il pass è soggetto a numerose restrizioni. I voli, ad esempio, possono essere prenotati solo il giorno prima della partenza per le tratte nazionali, e dieci giorni prima per quelle internazionali, rendendo questo abbonamento adatto solo a chi ha una notevole flessibilità nei propri programmi di viaggio.

Inoltre, il pass non copre tasse, costi di servizio, bagagli e altre spese aggiuntive, che devono essere pagate separatamente. Questo tipo di offerta si inserisce in un trend crescente nel settore delle compagnie aeree, che puntano a fidelizzare i clienti più assidui con soluzioni flat-rate, ma richiede un’attenta valutazione delle proprie abitudini di viaggio per capire se possa davvero rappresentare un vantaggio economico.