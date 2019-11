Quanto si vince al 10eLotto con le diverse combinazioni

editato in: da

La passione degli italiani per le lotterie e il gioco d’azzardo è storia nota. Nel nostro Paese ce ne sono praticamente di tutti i tipi e per tutti i gusti: dai gratta vinci a quelli numerici a totalizzatore, passando per le lotterie vere e proprie e le scommesse su eventi sportivi.

Tra questi, il 10eLotto è una dei più “giovani” ma, allo stesso tempo, più apprezzati. Ogni giorno decine di migliaia di persone tentano la fortuna nella speranza di iscrivere il proprio nome “all’albo d’oro” della lotteria. Nel novero delle numeriche a totalizzatore, infatti, il 10eLotto è quella che, settimanalmente, elargisce le vincite maggiori (fatta eccezione per Lotto e Superenalotto). Un successo frutto della semplicità delle regole del 10eLotto e della frequenza delle estrazioni. Di fatto, si può giocare quando si vuole, 7 giorni su 7.

Come si gioca al 10eLotto

Abbiamo già detto che la semplicità delle regole è alla base del successo di questo gioco. Come lascia intendere anche il nome, il 10eLotto prende spunto proprio dal Lotto “standard”: il giocatore deve provare a indovinare i numeri estratti, su singola ruota, nell’insieme che va da 1 a 90. Per ogni singola giocata si possono scegliere da 1 a 10 cifre, mentre il “banco” estrarrà 20 numeri tra 1 e 90 più altri due numeri jolly, definiti “Oro” e “Doppio Oro”.

Si dovranno poi confrontare i numeri giocati e quelli sorteggiati: in base alla corrispondenza tra i primi e i secondi si potranno vincere cifre prestabilite (da un minimo di 1 euro a un massimo di 5 milioni di euro con la puntata minima). La puntata minima è di 1 euro, mentre la puntata massima per ogni schedina è di 200 euro

Quando giocare al 10eLotto

A differenza di altri giochi e lotterie, il 10eLotto è sempre attivo. Si può giocare 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Le estrazioni delle 20 cifre avvengono ogni 5 minuti, per un totale di 287 estrazioni al giorno. A queste si sommano le estrazioni serali, che cadono negli stessi giorni del Lotto (martedì, giovedì e sabato). In queste occasioni, le 20 cifre corrispondono con quelle delle prime due colonne delle Estrazioni del Lotto, iniziando dalla ruota di Bari e proseguendo in ordine alfabetico (ruota Nazionale esclusa).

Quanto si vince al 10eLotto

Le vincite del 10 e Lotto dipendono dalla quantità di numeri giocati e dalla corrispondenza di questi con quelli sorteggiati. La vincita minima è di 1 euro, quella massima di 5 milioni di euro. Le vincite possono crescere se si indovina anche il numero Oro e il Doppio Oro.

1 numero giocato

n. vincenti 10eLotto Numero Oro Doppio Oro 1 €3 €63

2 numeri giocati

n. vincenti 10eLotto Numero Oro Doppio Oro 2 €14 €70 €250 1 €25

3 numeri giocati

n. vincenti 10eLotto Numero Oro Doppio Oro 3 €45 €130 €300 2 €2 €25 €75 1 €15

4 numeri giocati

n. vincenti 10eLotto Numero Oro Doppio Oro 4 €90 €300 €800 3 €10 €40 €80 2 €1 €15 €40 1 €10

5 numeri giocati

n. vincenti 10eLotto Numero Oro Doppio Oro 5 €140 €300 €1.000 4 €15 €30 €100 3 €4 €20 €40 2 €1 €14 €25 1 €10

6 numeri giocati

n. vincenti 10eLotto Numero Oro Doppio Oro 6 €1.000 €2.500 €6.000 5 €100 €200 €500 4 €10 €20 €50 3 €2 €10 €25 2 €10 €20 1 €10

7 numeri giocati

n. vincenti 10eLotto Numero Oro Doppio Oro 7 €1.600 €5.000 €15.000 6 €400 €750 €1.500 5 €40 €75 €150 4 €4 €10 €40 3 €7 €25 2 €7 €15 1 €10 0 €1

8 numeri giocati

n. vincenti 10eLotto Numero Oro Doppio Oro 8 €10.000 €30.000 €100.000 7 €800 €2.000 €5.000 6 €200 €450 €1.000 5 €20 €45 €100 4 €10 €25 3 €5 €15 2 €3 €10 1 €8 0 €1

9 numeri giocati

n. vincenti 10eLotto Numero Oro Doppio Oro 9 €100.000 €250.000 €500.000 8 €4.000 €5.000 €20.000 7 €400 €800 €2.000 6 €40 €80 €200 5 €10 €25 €50 4 €10 €25 3 €5 €15 2 €3 €10 1 €5 0 €2

10 numeri giocati

n. vincenti 10eLotto Numero Oro Doppio Oro 10 1.000.000 2.500.000 5.000.000 9 €20.000 €50.000 €100.000 8 €1.000 €2.500 €5.000 7 €150 €250 €500 6 €15 €25 €70 5 €5 €20 €30 4 €5 €20 3 €3 €15 2 €3 €10 1 €10 0 €2

Come controllare vincite 10eLotto

Per verificare se la schedina giocata è vincente si possono seguire le estrazioni in diretta presso ogni ricevitoria Sisal e Lottomatica; direttamente sul sito web Lottomatica o, “in differita”, sfruttando il tool messo a disposizione dalla stessa Lottomatica. Basterà inserire il codice seriale della schedina e il codice Captcha e attendere qualche secondo per la verifica.