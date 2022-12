Saldi invernali 2023, ecco le date di inizio e fine Regione per Regione

Quando iniziano i saldi invernali 2023? Nonostante il periodo di grande grande incertezza, come ogni anno, mentre ci avviciniamo al Natale, già tantissimi italiani si chiedono quando i prezzi di abbigliamento, elettrodomestici e altro si abbasseranno, in modo da cogliere al volo tutte le offerte.

Per quanto ormai, tra Prime Day, Black Friday e Cyber Monday, sia diventato facile sfruttare sconti e promozioni ben prima del 25 dicembre, è pur vero che i saldi restano un appuntamento imperdibile per gli italiani, così come per i commercianti, che possono respirare un pochino di più, mettendo in cassa liquidità e svuotando i magazzini in vista della stagione successiva.

Per dare qualche numero, la stagione dei saldi estivi, dopo un primo inizio in salita nel mese di luglio, pari a -10%, ha recuperato poi nel mese di agosto. Secondo le stime dell’Ufficio Studi di Confcommercio, nei saldi estivi 2022 ogni famiglia ha speso in media 202 euro, per un valore complessivo di 3,1 miliardi.

Riguardo invece ai regali di Natale, un italiano su due ha già acquistato i regali nelle giornate del Black Friday e del Cyber Monday – 52,8% rispetto al 53,1% del 202 -. In prevalenza donne (54%), di età compresa tra i 18 e i 34 anni (60%) abitanti del Sud (59%) e del Nord Ovest (53%).

Un volume d’affari in linea con quello del 2021, che solo per i prodotti di moda si aggira sui 500 milioni di euro, secondo i dati stimati dalla Federazione Moda Italia-Confcommercio.

Come sempre, ecco i validi consigli di Confcommercio per evitare truffe e fastidi:

prezzi: obbligo del negoziante di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale

prodotti in vendita: i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo

pagamenti: le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante

Modifiche o adattamenti sartoriali: sono a carico del cliente, salvo diversa pattuizione

cambi: il cambio dei capi acquistati è generalmente lasciato alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme, nel qual caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso in cui questo non sia possibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro 2 mesi dalla data della scoperta del difetto

prova dei cambi: non c’è obbligo, è rimesso alla discrezionalità del negoziante.

Dopo essersi consultati con i Comuni, le organizzazioni dei consumatori e le imprese del commercio, spetta alle singole regioni la possibilità di definire modalità di svolgimento dei saldi, pubblicità per una corretta informazione dei consumatori, periodo e durata delle vendite di liquidazione e delle vendite di fine stagione.

Quest’anno i saldi partiranno giovedì 5 gennaio 2023 in tutta Italia, senza distinzioni, per evitare problemi legati alla concorrenza. Ecco le date in tutte le Regioni e le Province autonome:

Abruzzo: 5 gennaio (per 60 giorni)

Basilicata: 5 Gennaio – 2 Marzo

Provincia di Bolzano: 5 Gennaio – 18 Febbraio

Calabria: 5 Gennaio – 28 Febbraio

Campania: 5 Gennaio – 2 Aprile

Emilia Romagna: 5 Gennaio – 5 Marzo

Friuli Venezia Giulia: 5 Gennaio – 31 Marzo

Lazio: 5 Gennaio – 15 Febbraio

Liguria: 5 Gennaio – 18 Febbraio

Lombardia: 5 Gennaio – 5 Marzo

Marche: 5 Gennaio – 1 Marzo

Molise: 5 Gennaio – 5 Marzo

Piemonte: 5 Gennaio – 28 Febbraio

Puglia: 5 Gennaio – 28 Febbraio

Sardegna: 5 Gennaio – 5 Marzo

Sicilia: 2 Gennaio – 15 Marzo

Toscana: 5 Gennaio – 5 Marzo

Provincia di Trento: 5 Gennaio – 5 Marzo

Umbria: 5 Gennaio – 5 Marzo

Valle D’Aosta: 5 Gennaio – 31 Marzo

Veneto: 5 Gennaio – 28 Febbraio

