Oggi, primo sabato di luglio, partono i saldi estivi 2024. Quest’anno ogni famiglia spenderà in media 202 euro per un valore complessivo di 3,2 miliardi di euro.

Fonte: ANSA Saldi al via in Italia

Partono oggi sabato 6 luglio i saldi in tutta Italia, ad eccezione di una sola provincia. Come sempre, l’Ufficio Studi di Confcommercio ha analizzato quanto spenderanno in media le famiglie italiane per accaparrarsi le migliori offerte e i vestiti più scontati. Vediamo nel dettaglio la spesa e quanto durano i saldi estivi 2024 regione per regione.

Via ai saldi: quando spendono gli italiani

Via oggi, sabato 6 luglio, i saldi estivi 2024. La partenza è uguale per tutta Italia, con la sola eccezione della Provincia autonoma di Bolzano, dove inizieranno il 19 luglio.

Nel 2020 le famiglie destinavano per i saldi 133 euro, nel 2021 siamo arrivati a 169, fino al 2023 dove si sono toccati i 210 euro. Secondo l’Ufficio Studi di Confcommercio, quest’anno per l’acquisto di capi scontati ogni famiglia spenderà in media 202 euro, pari a 92 euro pro capite, per un valore complessivo di 3,2 miliardi di euro. Le famiglie italiane che compreranno abiti scontati saranno ben 15,8 milioni. 9 milioni gli italiani che faranno shopping già in questo primo weekend di saldi.

“Questi saldi rappresentano per i consumatori un’opportunità da non perdere perché potranno acquistare prodotti di moda e di qualità con un’ampia scelta visto che i negozi sono particolarmente riforniti” ha commentato il presidente di Federazione Moda Italia-Confcommercio, Giulio Felloni.

Il settore è particolarmente effervescente adesso, e pronto a importanti cambiamenti. “Il comparto della moda si sta avviando verso decisioni e scelte essenziali per il prossimo futuro in un rapporto di filiera. È una data importante che coincide con un momento di difficoltà per il fashion retail” continua.

La crisi dei negozi di abbigliamento in Italia

“Ogni giorno in Italia – ha detto Felloni – chiudono 24 negozi di moda e ne riapre soltanto la metà e questo ci fa molto preoccupare. Sicuramente operiamo in un mercato dove sarà necessario mantenere le stesse regole per tutti”. La crisi infatti morde, ovunque. A Milano chiudono ben 9 negozi al giorno. A Torino 1 su 3 non resiste alla concorrenza dell’online. In Sardegna abbassano le serrande 1.500 negozi l’anno.

Non a caso il giro d’affari degli sconti estivi quest’anno è addirittura di 1 miliardo di euro in meno rispetto ai numeri registrati 10 anni fa, secondo quanto afferma il Codacons: passerà infatti dai 4 miliardi di euro del 2014 ai 3 miliardi previsti per il 2024. Ad oggi poco più di un cittadino su due (il 55% circa del totale) si dice pronto a fare almeno un acquisto nel settore abbigliamento o calzature durante il periodo degli sconti estivi – spiega il Codacons –.

Trend confermato dagli stessi commercianti, le cui organizzazioni in questi giorni hanno mostrato un generale pessimismo circa l’andamento dei saldi estivi in partenza oggi. “Tra e-commerce, sconti online e pre-saldi oramai divenuti una prassi per tutte le catene commerciali, i saldi hanno perso il loro potere attrattivo sui consumatori, che possono fare acquisti a prezzi scontati tutto l’anno approfittando delle offerte sul web o delle promozioni speciali nei negozi” analizza ancora il Codacons.

Fortuna che ci sono i turisti stranieri, che in questo periodo dell’anno affollano le città italiane e le località di vacanza, e che potrebbero dare una spinta alle vendite nel periodo di sconti.

I 10 consigli del Codacons

In occasione delle svendite di questa estate, che hanno date di fine diverse a seconda delle varie regioni, sempre il Codacons ha stilato un vademecum con 10 pratici consigli da seguire per evitare truffe e raggiri. Eccoli: