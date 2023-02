Spedire un pacco è un’operazione molto comune, sia per motivi personali che per motivi commerciali. In Italia ci sono molte aziende che offrono questo servizio, ma scegliere quella giusta può essere difficile. Per orientarsi ed evitare brutte sorprese, può essere utile non solo conoscere le tariffe, ma anche sapere esattamente come preparare un pacco per una spedizione in Italia o all’estero. Prima di vedere quanto costa spedire un pacco nel nostro Paese o all’estero, è meglio dunque ripassare le regole sulla preparazione.

Come si prepara un pacco e cosa bisogna fare prima della spedizione

Pochi passaggi, alcuni scontati e altri meno conosciuti, permetteranno di inviare in qualunque parte del mondo oggetti a clienti, amici e familiari. Prima di spedire un pacco, bisogna seguire questi consigli.

Verificare le restrizioni di spedizione. In caso di invio di prodotti particolari, come liquidi o oggetti pericolosi, bisogna sempre controllare le restrizioni di spedizione per capire se è possibile spedirli e come farlo legalmente.

le restrizioni di spedizione. In caso di invio di prodotti particolari, come liquidi o oggetti pericolosi, bisogna sempre controllare le restrizioni di spedizione per capire se è possibile spedirli e come farlo legalmente. Scegliere la scatola giusta. Meglio assicurarsi che la scatola sia abbastanza grande da contenere gli oggetti da spedire, ma non così grande da farli muovere all’interno. Si possono trovare scatole in cartone ondulato presso i fornitori di imballaggi, nei negozi per hobbisti, nei supermercati e online.

la scatola giusta. Meglio assicurarsi che la scatola sia abbastanza grande da contenere gli oggetti da spedire, ma non così grande da farli muovere all’interno. Si possono trovare scatole in cartone ondulato presso i fornitori di imballaggi, nei negozi per hobbisti, nei supermercati e online. Misurare il pacco e assicurarsi che sia a norma. Per spedire un pacco con Poste Italiane, ad esempio, non è possibile superare 1 metro e mezzo di lunghezza, e la somma tra la lunghezza e il perimetro della larghezza non deve superare i 3 metri. Ogni vettore ha delle regole specifiche che possono essere consultate online e nelle sedi fisiche.

il pacco e assicurarsi che sia a norma. Per spedire un pacco con Poste Italiane, ad esempio, non è possibile superare 1 metro e mezzo di lunghezza, e la somma tra la lunghezza e il perimetro della larghezza non deve superare i 3 metri. Ogni vettore ha delle regole specifiche che possono essere consultate online e nelle sedi fisiche. Proteggere il contenuto del pacco. Usare del materiale di imballaggio, magari scegliendone uno sostenibile e green, per proteggere il contenuto del tuo pacco, come la carta di riempimento o le bolle d’aria, garantirà l’arrivo incolume del prodotto al destinatario. Bisogna assicurarsi di inserire il pluriball, i fogli di carta o di tessuto in modo che il contenuto del pacco non si muova durante la spedizione.

il contenuto del pacco. Usare del materiale di imballaggio, magari scegliendone uno sostenibile e green, per proteggere il contenuto del tuo pacco, come la carta di riempimento o le bolle d’aria, garantirà l’arrivo incolume del prodotto al destinatario. Bisogna assicurarsi di inserire il pluriball, i fogli di carta o di tessuto in modo che il contenuto del pacco non si muova durante la spedizione. Etichettare il pacco. L’indirizzo del destinatario e quello del mittente devono essere scritti in modo chiaro e leggibile sull’etichetta del pacco. Le aziende che si occupano di spedizioni consigliano in genere di scrivere anche gli indirizzi sul pacco stesso, nei casi in cui l’etichetta dovesse staccarsi.

Se il pacco non dovesse essere a norma, c’è il rischio che possa essere mandato indietro o tenuto in giacenza presso un punto di ritiro. In questi casi è necessario informarsi su cosa fare se il pacco non viene consegnato.

Quanto costa mediamente spedire un pacco e in base a cosa cambia

Ma quanto costa dunque spedire un pacco? Tutto dipende dal peso che, tendenzialmente, può arrivare al massimo a 20 o 30 chili con Poste Italiane. Alcune aziende private permettono di effettuare spedizioni più pesanti e ingombranti. I prezzi variano mediamente dai 9,40 euro per un pacco fino ai 3 chili fino ai 16,40 euro per uno di 20 chili, arrivando a oltre 50 euro per pacchi da 100 chili. A queste tariffe è necessario aggiungere eventuali costi di ritiro a casa, extra per le consegne veloci e per le dimensioni.

Le tariffe riportate in questo articolo possono non corrispondere a quelle applicate dai singoli vettori nel momento di acquisto, e non tengono conto di offerte speciali e limitate nel tempo. Servono solo ad avere un’idea generale e indicativa di quanto costa spedire un pacco in Italia e all’estero.

Quanto costa spedire un pacco in Italia con le Poste e gli altri corrieri

Di seguito i prezzi applicati dalle principali aziende che operano in Italia per la spedizione nel territorio nazionale di un pacco da 5 chili.

Con Poste Italiane il prezzo parte dagli 8,90 euro del pacco ordinario, con consegna tra i 3 e i 5 giorni lavorativi, e arriva agli 11,90 euro del Pacco Celere 1, con consegna il giorno lavorativo successivo alla spedizione.

il prezzo parte dagli 8,90 euro del pacco ordinario, con consegna tra i 3 e i 5 giorni lavorativi, e arriva agli 11,90 euro del Pacco Celere 1, con consegna il giorno lavorativo successivo alla spedizione. Con TNT il prezzo parte dai 10 euro di TNT Economy, con consegna tra i 3 e i 5 giorni lavorativi, e arriva ai 21 euro del TNT Express 12, con consegna il giorno lavorativo successivo alla spedizione entro le ore 12.

il prezzo parte dai 10 euro di TNT Economy, con consegna tra i 3 e i 5 giorni lavorativi, e arriva ai 21 euro del TNT Express 12, con consegna il giorno lavorativo successivo alla spedizione entro le ore 12. Con BRT il prezzo parte dai 13,50 euro di BRT Express Saver, con consegna tra 1 e 2 giorni lavorativi, e arriva ai 17,50 euro di BRT Express 9, con consegna il giorno lavorativo successivo alla spedizione entro le ore 9.

il prezzo parte dai 13,50 euro di BRT Express Saver, con consegna tra 1 e 2 giorni lavorativi, e arriva ai 17,50 euro di BRT Express 9, con consegna il giorno lavorativo successivo alla spedizione entro le ore 9. Con UPS il prezzo parte dai 13,85 euro di UPS Standard, con consegna tra i 2 e i 3 giorni lavorativi, e arriva ai 19,85 euro di UPS Express Saver, con consegna il giorno lavorativo successivo alla spedizione.

Quanto costa spedire un pacco all’estero con le Poste e gli altri corrieri

Immaginando invece di dover spedire un pacco dello stesso peso, sempre di 5 chili, dall’Italia all’estero, le tariffe indicate dalle principali aziende sono le seguenti.

Con Poste Italiane il prezzo parte dai 20,50 euro di Posta Raccomandata Internazionale, con consegna tra i 3 e i 7 giorni lavorativi, e arriva ai 39,90 euro del Pacco Internazionale Express, con consegna tra il giorno lavorativo e i 3 giorni successivi.

il prezzo parte dai 20,50 euro di Posta Raccomandata Internazionale, con consegna tra i 3 e i 7 giorni lavorativi, e arriva ai 39,90 euro del Pacco Internazionale Express, con consegna tra il giorno lavorativo e i 3 giorni successivi. Con TNT il prezzo parte dai 38 euro di TNT Economy Express, con consegna tra i 2 e i 5 giorni lavorativi, e arriva ai 49 euro del TNT Express, con consegna il giorno lavorativo successivo.

il prezzo parte dai 38 euro di TNT Economy Express, con consegna tra i 2 e i 5 giorni lavorativi, e arriva ai 49 euro del TNT Express, con consegna il giorno lavorativo successivo. Con BRT il prezzo parte dai 48 euro di BRT International Saver, con consegna tra i 2 e i 4 giorni lavorativi, e arriva agli 85 euro di BRT International Express, con consegna tra 1 e 2 giorni lavorativi successivi.

il prezzo parte dai 48 euro di BRT International Saver, con consegna tra i 2 e i 4 giorni lavorativi, e arriva agli 85 euro di BRT International Express, con consegna tra 1 e 2 giorni lavorativi successivi. Con UPS il prezzo parte dai 25 euro di UPS Standard, con consegna tra i 3 e i 5 giorni lavorativi, e arriva ai 68 euro di UPS Express Saver, con consegna tra 1 e 2 giorni lavorativi successivi.