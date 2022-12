Quando iniziano i saldi online? Commercianti presenti sul web, rivenditori e e-commerce hanno spesso dato il via a sconti e promozioni in date diverse rispetto a quelle stabilite dalle regioni per i negozi fisici. E quest’anno, a partire da gennaio 2023, sarà lo stesso.

Vediamo le date da segnarsi in calendario.

Saldi online 2023: quando iniziano?

Se siete interessati agli acquisti online e state tenendo d’occhio qualche prodotto in particolare in attesa dei ribassi di gennaio, quest’anno per i saldi online dovete aspettare il 5 gennaio 2023. A differenza dei negozi fisici (che rispetteranno invece le date del calendario regionale), i rivenditori online partiranno con gli sconti ufficialmente nella prima settimana del nuovo anno.

Bisogna, però, fare una premessa: e-commerce presenti sul web e store online (dai piccoli rivenditori alle grandi catene) non sono tenuti a rispettare delle scadenze precise. Spesso infatti si tratta di brand e aziende che non hanno nemmeno sede in Italia, pertanto si rifanno a dei programmi – di inizio e fine – che rispettano più quanto stabilito dalla policy aziendale che quanto deciso nel Paese dove rivendono.

Per lo shopping online, che è letteralmente esploso dopo il Covid (qui le stime), il consiglio è quello di monitorare i siti di interesse. Solitamente, agli iscritti alle newsletter o ai clienti abituali registrati sui portali arriva quasi sempre una mail con la quale viene comunicato l’inizio delle promozioni. In tutti gli altri casi, basta controllare app e siti ufficiale, dove puntualmente vengono inseriti banner specifici sui prodotti in saldo.

Saldi online: attenzione alle truffe

I periodi in cui gli acquisti online aumentano (vale per i saldi invernali ma anche per altre promozioni, come per esempio il black friday) sono spesso uno specchietto per le allodole per truffatori e utenti poco attenti. Non a caso, le truffe sul web sono sempre più diffuse: si va dal finto sito che promette sconti altissimi rispetto alla concorrenza, alle mail di phishing sui pacchi in sospeso inviate periodicamente agli utenti (di come funziona questa truffa, in particolare, ve ne abbiamo parlato qui).

In generale, quello che consigliano autorità e esperti è di diffidare dalle promozioni troppo a buon mercato, perché nascondono quasi sempre una trappola, e di non fornire informazioni personali tramite mail o sms. In entrambi i casi – dietro ai finti portali di abbigliamento, elettronica e qualsiasi altro prodotto super scontato – spesso ci sono dietro delle vere e proprie organizzazioni criminali che sfruttano il nome di marchi e brand famosi e affidabili per indurre il consumatore in inganno. Una volta ottenuti i dati sensibili (nome, cognome, numero carta di credito etc.), per gli hacker diventa facilissimo impossessarsi dell’identità online del malcapitato e derubarlo.

Per evitare brutte sorprese, vi rimandiamo alla nostra guida su come difendersi dalle truffe più diffuse durante il periodo dei saldi. Vi abbiamo parlato anche di come funziona la contraffazione online e come proteggersi (qui l’approfondimento). In generale, però, vale sempre il consiglio di essere vigili, attenti e di non fidarsi di portali sconosciuti o che riportano loghi di grandi marche ma indirizzi url diversi da quelli ufficiali. Nel dubbio, fate sempre un doppio check sui siti ufficiali o chiedete maggiori info al servizio clienti.