123RF Come cambia lo Spid con l'arrivo del wallet digitale

Lo Spid sta diventando sempre più centrale per gli italiani, con ormai 41 milioni di persone che hanno un’identità digitale, fondamentale per l’accesso a servizi pubblici e privati. Ma con l’arrivo del wallet digitale e i molti provider che stanno mettendo il servizio a pagamento, per molti italiani potrebbe diventare un problema continuare ad utilizzare lo Spid.

Com’è nato lo Spid

Introdotto nel 2016, lo Spid era nato come servizio gratuito, con lo Stato che si occupava di definire regole tecniche e requisiti di sicurezza previsti dal Codice dell’Amministrazione Digitale, mentre ai provider privati spettava la gestione operativa. Questa collaborazione prevedeva convenzioni che garantivano alle aziende un contributo economico dallo Stato, grazie a un finanziamento pubblico di 40 milioni di euro, che ha permesso di mantenere il servizio gratuito per tutti gli italiani. Ma quando il finanziamento è stato bloccato, questo equilibrio economico si è spezzato.

Il cambio di passo è avvenuto nel 2025, con un accordo tra Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) e i gestori, che ha confermato la gratuità del servizio base, ma lasciando ai provider la possibilità di sviluppare modelli economici sostenibili, anche tramite servizi premium. Le aziende, che lamentano di aver sempre operato in perdita, hanno quindi iniziato a introdurre i canoni.

I servizi a pagamento e quelli gratuiti

Al momento, la lista dei gestori a pagamento include:

Aruba, al costo di 5,98 euro;

Infocert, sempre di 5,98 euro;

Register.it, al prezzo di 9,90 euro avendo anche un call center dedicato.

Namirial ha deciso di adottare un approccio “freemium”, con una versione dello Spid chiamata Lite che è gratuita, mentre una versione Full sarà a pagamento. La differenza è che solo con il secondo si potrà accedere ai servizi della pubblica amministrazione, mentre il Lite si potrà usare solo per i servizi di aziende private. Il costo del Full è di 9,90 euro.

Tutti gli altri provider sono ancora gratuiti, come:

Etna ID;

ID InfoCamere;

Intesi Group;

Lepida ID;

Poste ID;

Spid Italia;

Sielte ID;

TeamSystem ID;

TIM ID.

Cosa cambia con il wallet europeo

A complicare ulteriormente c’è anche l’arrivo del wallet europeo, il cui arrivo è atteso per il 2026. Il nuovo portafoglio digitale sarà integrato sullo smartphone e e si potranno conservare non solo l’identità digitale, ma anche una moltitudine di credenziali come patente di guida, titoli di studio, certificati professionali, tessera sanitaria e molto altro.

I miglioramenti introdotti dal wallet digitale europeo, tuttavia, non sono meri aggiornamenti tecnici, ma promettono di essere sostanziali e concreti, trasformando radicalmente l’esperienza dell’utente. Il salto qualitativo più significativo risiede nella privacy e nel controllo dei propri dati, resi possibili dal principio della “selective disclosure“.

Grazie a questa funzionalità, il cittadino non dovrà più condividere l’intero set dei propri dati anagrafici per dimostrare, ad esempio, la propria maggiore età; potrà selezionare e comunicare solo l’attestazione strettamente necessaria (“sì, sono maggiorenne”), riducendo drasticamente la tracciabilità e il rischio di una profilazione eccessiva.

L’accesso ai servizi sarà infatti profondamente integrato con i meccanismi abituali di sblocco dello smartphone, come il riconoscimento biometrico o il PIN, superando definitivamente l’attuale complessità legata alla combinazione di password e codici OTP che caratterizza il sistema Spid classico.