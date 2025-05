Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

Fonte: ANSA Sciopero treni 23 maggio 2025.

Venerdì 23 maggio 2025 il personale ferroviario di Gruppo FS Italiane, Italo e Trenord incrocerà le braccia per l’intera giornata: lo sciopero partirà alla 1:00 e si concluderà alle 23:59. L’agitazione, proclamata dai sindacati USB, SGB e da alcune sigle minori insieme all’Assemblea nazionale PdM/PdB, nasce dall’impasse nel rinnovo del contratto collettivo, scaduto da tempo e coinvolge sia i treni a lunga percorrenza (Frecce e Intercity) sia buona parte delle relazioni regionali.

A Napoli la possibile festa per lo scudetto della SSC Napoli ha spinto il Prefetto a precettare parte del personale FS, garantendo un servizio minimo metropolitano e straordinario dalle 16:00 fino al termine del servizio.

Sciopero dei treni il 23 maggio

Come da calendario, lo sciopero nazionale del personale ferroviario coprirà l’intera giornata e si caratterizza per due momenti diversi di fermo:

dalle 1:00 alle 23:59 di venerdì 23 maggio, con cancellazioni e modifiche programmate di collegamenti a lunga percorrenza e regionali;

il personale FS si asterrà dal lavoro dalle 9:00 alle 17:00, partecipando all’assemblea nazionale, pur restando operativi nelle fasce di garanzia previste per i treni.

I viaggiatori in possesso di biglietto Frecce o Intercity potranno ottenere il rimborso fino a un’ora prima della partenza prevista. Per i treni regionali (inclusi quelli Trenord) la richiesta di rimborso o riprogrammazione è invece consentita fino alla mezzanotte del giorno precedente lo sciopero.

Orari garantiti

Anche in caso di astensione, la legge tutela i servizi minimi fondamentali con le fasce di garanzia. Nel dettaglio sono due le finestre in cui i treni riprenderanno a viaggiare:

tra le 6:00 e le 9:00;

tra le 18:00 e le 21:00.

I viaggiatori devono inoltre sapere che c’è la possibilità di posticipare il viaggio in base alla disponibilità dei posti, direttamente online, via app, al numero verde 800 89 20 21 o in stazione. Il consiglio per chi viaggia, comunque, è di verificare con anticipo l’elenco dei treni garantiti, programmare eventuali cambi e sfruttare le piattaforme digitali per evitare code o cancellazioni dell’ultimo minuto.

Precettazione a Napoli per lo scudetto

A Napoli, per “evidenti ragioni di ordine e sicurezza pubblica” legate alla possibile celebrazione del titolo della SSC Napoli, il Prefetto Michele di Bari ha disposto la precettazione del personale FS e delle società partecipate.

Dal provvedimento restano esclusivamente garantiti i treni metropolitani programmati e quelli straordinari nella fascia oraria 16:00–23:59. L’elenco dettagliato dei convogli obbligatoriamente in servizio è consultabile sul sito della Prefettura di Napoli.