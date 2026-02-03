Stop nazionali e locali, calendario scioperi tocca porti, bus e secondo tronco Milano di Autostrade per l’Italia. Previsti disagi alla circolazione

Febbraio 2026 sarà un mese di scioperi dei trasporti tra treni, aerei, trasporto pubblico locale e persino autostrade. Ne sono stati proclamati diversi a livello nazionale, come per esempio il 16 febbraio, e il 27 e 28 febbraio, quando si fermerà il settore ferroviario. Il primo del calendario che incontriamo, dopo quello del secondo giorno del mese, è il 6 febbraio, nel quale si ferma per 24 ore il trasporto marittimo e il personale dei depositi di tutta Italia.

Non solo: ci saranno anche una serie di proteste a livello locale nel settore trasporti. A partire dal 5 febbraio si fermano alcuni lavoratori di Trenitalia di Rimini, mentre il 6 febbraio tocca all’Abruzzo. Nei giorni successivi si fermano anche i trasporti di Bolzano e Catania, Udine e Termoli. Il 6 febbraio si ferma anche il personale di Autostrade per l’Italia, con focus nelle province di Milano, Bergamo, Como e altre, e potrebbero crearsi disagi per gli spostamenti relativi all’inizio delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Sciopero del trasporto pubblico locale

Inizia un nuovo mese di scioperi. Il calendario di febbraio si apre il 2, ma lo sciopero dei trasporti nazionale e locale è subito dopo, il 6 febbraio. Si ferma il trasporto pubblico locale in diverse località della penisola. Orsa Autoferro Tpl ha lanciato uno sciopero per il personale del trasporto in Abruzzo. Sono coinvolte tutte le province. Il trasporto pubblico regionale sarà bloccato per 24 ore.

Diversi sindacati della provincia di Chieti hanno proclamato un altro sciopero, specifico per la loro provincia, per il personale del trasporto pubblico locale. Anche questo si ferma per 24 ore nella giornata del 6 febbraio. Localmente, in Abruzzo, si ferma anche la provincia di Teramo. Il personale Tua incrocia le braccia per 24 ore.

Nella stessa data OSR Uilt/Uil ha chiamato uno sciopero per il personale Soc Amtab di Bari. Braccia conserte per quattro ore, dalle 8:30 alle 12:30.

Sciopero settore marittimo

I lavoratori del settore portuale (imprese ex articolo 16, 17, 18 L. 84/94, Adsp e società che applicano Ccnl porti) si fermano per la giornata del 6 febbraio.

A chiamare lo sciopero nazionale è il sindacato Usb Lavoro Privato. I lavoratori del settore si fermano per l’intera giornata, quindi 24 ore.

Sciopero Autostrade per l’Italia in direzione Milano

Ultimo, ma non per importanza, lo sciopero dei lavoratori del settore circolazione e sicurezza stradale. Il personale Soc Autostrade per l’Italia, Direzione secondo tronco Milano, si ferma per otto ore per ciascun turno di lavoro.

L’OSR Uilt-Uil ha chiamato lo sciopero nelle province di:

Milano, Bergamo, Como, Brescia, Varese, Lodi, Piacenza e Parma.

Si tratta di territori che hanno un’importanza strategica per il movimento dei viaggiatori non solo regolari, ma anche quelli relativi all’inizio dei Giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026.

Il 6 febbraio infatti iniziano i Giochi olimpici con l’attesa cerimonia di apertura. Lo sciopero del personale Autostrade per l’Italia potrebbe creare ulteriori disagi rispetto a quelli già preventivati per lo spostamento di un numero maggiore di persone nell’area nella quale si svolgono le attività dei Giochi olimpici.

Oltre allo sciopero, la Regione ha già annunciato una serie di modifiche dovute alle Olimpiadi. Fino al prossimo 22 febbraio la zona del villaggio olimpico sarà a senso unico di marcia, più saranno presenti una serie di soste e anche inversioni di marcia in altre strade. È stata realizzata una corsia riservata ai mezzi autorizzati di Milano-Cortina 2026 e nel corso dei Giochi olimpici sono previste una serie di chiusure per eventi specifici, come la presentazione ufficiale dei Giochi al Teatro alla Scala o la cena di benvenuto presso la Fabbrica del Vapore.