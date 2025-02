Giornalista esperto di economia e sport. Laureato in Media, comunicazione digitale e giornalismo, scrive per diverse testate online e cartacee

Fonte: ANSA Il 5 febbraio si fermano treni e aerei

Il 5 febbraio diverse categorie di lavoratori incroceranno le braccia. L’azienda Trenord ha indetto uno sciopero che potrebbe causare possibili disagi per i viaggiatori che utilizzano i treni regionali in Lombardia, mentre il trasporto aereo sarà interessato da uno sciopero nazionale. Vediamo orari e fasce di garanzia.

Lo sciopero di Trenord

Nel corso del mese di febbraio 2025, sono stati confermati diversi scioperi che coinvolgeranno vari settori. Tra le proteste più significative spiccano in particolare quelle a carattere regionale. L’azienda Trenord ha indetto uno sciopero che avrà inizio alle ore 3:00 del 5 febbraio e terminerà alle ore 2:00 del 6 febbraio, con possibili disagi per coloro che viaggiano sui treni regionali della Lombardia.

Lo sciopero è stato indetto da ORSA Ferrovie, una delle principali sigle sindacali del settore ferroviario. Tra le motivazioni che hanno portato a questa agitazione spicca “l’indisponibilità della Società Trenord nel trovare soluzione alle criticità da tempo irrisolte in tutti i settori aziendali, sia rispetto alla normativa di lavoro che ai riconoscimenti economici”.

Sono garantiti i servizi minimi solo in alcune fasce orarie:

Mattina – 6:00-9:00;

Sera – 18:00-21:00.

Sul sito web di Trenord è possibile trovare informazioni dettagliate sulle fasce orarie di garanzia dei treni durante lo sciopero. Nello specifico, saranno regolarmente in servizio i treni con partenza prevista dopo le ore 6:00 e dopo le ore 18:00, a condizione che il loro arrivo sia previsto entro le ore 9:00 ed entro le ore 21:00.

Inoltre, in caso di cancellazione dei treni che collegano l’aeroporto di Malpensa con il centro di Milano, saranno istituiti autobus sostitutivi diretti, senza fermate intermedie, tra:

Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto (Malpensa Express) – le partenze da Milano Cadorna avverranno da via Paleocapa 1;

Stabio e Malpensa Aeroporto (collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio).

Lo sciopero aereo

Il trasporto aereo sarà interessato da uno sciopero nazionale della durata di 24 ore. Questa agitazione, proclamata dalle sigle sindacali Flai Trasporti e Servizi e Usb Lavoro Privato, interesserà numerosi scali aeroportuali su tutto il territorio italiano:

Bergamo;

Bologna;

Cagliari;

Catania;

Ciampino;

Crotone;

Cuneo;

Fiumicino;

Lamezia Terme;

Malpensa;

Napoli;

Palermo;

Reggio Calabria;

Salerno;

Torino;

Venezia;

Verona.

A livello locale, invece, lo sciopero avrà una durata di 4 ore, dalle 12:00 alle 16:00, e coinvolgerà i dipendenti di SEA Prime che operano all’interno dello scalo aeroportuale di Linate.

L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) ha comunicato che, come di consueto durante le giornate di sciopero, saranno garantiti i voli nelle seguenti fasce orarie di protezione:

dalle 7:00 alle 10:00;

dalle 18:00 alle 21:00.

In base al Regolamento Europeo n. 261 del 2004, in caso di cancellazione del volo, la compagnia aerea è tenuta a offrire ai passeggeri una prenotazione su un volo alternativo che permetta di raggiungere la destinazione prevista, oppure il rimborso completo del costo del biglietto aereo.

Oltre a ciò, la compagnia aerea deve fornire assistenza ai passeggeri in attesa. Questa assistenza include la distribuzione di voucher per l’acquisto di pasti e bevande, la sistemazione in un hotel qualora la partenza venga posticipata al giorno successivo e la possibilità di effettuare due chiamate telefoniche (oppure l’invio di una e-mail). Infine, se il pernottamento in hotel si rende necessario, la compagnia deve garantire anche il trasferimento gratuito da e per l’aeroporto.