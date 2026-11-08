Lo sciopero di Italo è stato revocato, ma sono state confermate numerose mobilitazioni nel trasporto pubblico locale e in diversi comparti

Redattore esperto di tecnologia e esteri, scrive di attualità, cronaca ed economia

Editor esperto di economia e attualità

ANSA

La prossima settimana doveva essere caratterizzata da un grande sciopero nazionale dei dipendenti di Italo, la compagnia privata che gestisce uno dei servizi di treni ad alta velocità in Italia. La mobilitazione è però stata revocata, e quindi i convogli viaggeranno regolarmente.

Rimangono però in vigore diversi scioperi, tra cui anche sei che riguardano il trasporto pubblico locale. Il più importante per numero di persone coinvolte, sia tra i lavoratori, sia tra i passeggeri, è quello di ATM, l’azienda che gestisce i trasporti a Milano.x

Gli scioperi del 9 novembre, revocato Italo, ma si fermano Palermo e Genova

Gli scioperi dei trasporti più importanti il prossimo 9 novembre saranno quelli che riguardano Palermo e Genova:

a Palermo si fermeranno i dipendenti di AMAT dalle 11 alle 15;

a Genova si fermeranno i dipendenti di AMT dalle 11:30 alle 15:30.

Altri due scioperi della giornata riguarderanno il Comune di Taormina, in provincia di Messina, i cui dipendenti si fermeranno per tutta la giornata, e la società Marano Ambiente di Marano di Napoli, i cui lavoratori si fermeranno, anche in questo caso, per 24 ore.

La revoca dello sciopero di Italo

È stato invece revocato lo sciopero di Italo che avrebbe bloccato per diverse ore i treni ad alta velocità dell’azienda. Il sindacato Fit-Cisl ha spiegato:

Per senso di responsabilità, e pur ribadendo il nostro fermo dissenso rispetto all’indicazione formulata dalla Commissione di garanzia, abbiamo revocato lo sciopero del personale Italo Ntv proclamato per lunedì 9 novembre 2026. La revoca non comporta la rinuncia alle rivendicazioni di una vertenza aziendale sul contratto, scaduto da 22 mesi, e non attenua il nostro giudizio critico sull’intervento della Commissione

Il 10 fermi i trasporti a Cosenza

Martedì 10 novembre si fermerà il trasporto pubblico locale a Cosenza, con lo sciopero dei dipendenti di B.U. Calabria, che gestisce i trasporti via bus legati a FS. La protesta durerà per 4 ore, dalle 10 alle 14. Inoltre, ci saranno una serie di scioperi di singole aziende o realtà in tutta Italia:

la SBB Cargo Italia, società di trasporto merci su rotaia, sciopererà in tutta la Lombardia dalle 16 alle 24;

la Kyma Ambiente di Taranto sciopererà per tutta la giornata;

la Anffas di Grottammare, che opera nell’SSN, sciopererà per tutta la giornata;

il personale dell’istituto IC San Daniele del Friuli di Udine sciopererà per tutta la giornata.

Ondata di scioperi tra l’11 e il 12 novembre

Allo stesso modo, l’11 e il 12 novembre saranno giornate di scioperi di singole aziende in tutta Italia. Si fermeranno i dipendenti:

del Comune di Taormina, nuovamente per tutta la giornata dell’11;

della DM Technology di Vitulazio per tutta la giornata dell’11;

della DM Service di Marigliano, per tutta la giornata dell’11;

di Medihospes, azienda che opera nell’SSN, a Napoli per tutta la giornata dell’11;

Della Arnas G. Brotzu di Cagliari, azienda che opera nell’SSN, per tutta la giornata del 12.

L’unico sciopero a livello nazionale sarà quello dei dipendenti della Asstel e della Crm/Bpo, aziende del settore delle telecomunicazioni.

Lo sciopero di ATM a Milano il 13 novembre

Il più importante sciopero della settimana, dopo la revoca di quello di Italo è diventato quello del gruppo ATM, l’azienda che gestisce i trasporti della città di Milano. Si dividerà in due, una mobilitazione di ATM all’interno del capoluogo lombardo e una di NET, che invece si occupa dei servizi di bus nell’hinterland e in Brianza ma che fa parte del gruppo.

Per Milano, gli orari saranno dalle 8:45 alle 15 e dalle 18 fino al termine del servizio. Un altro sciopero simile, poche settimane fa, ha causato la chiusura della metropolitana soltanto dopo le 18.

Per NET, invece, gli orari saranno:

Dalle 9 alle 11:50 e dalle 14 al termine del servizio a Monza;

Dalle 8:45 alle 15:00 e dalle 18 al termine del servizio per l’extraurbano per Trezzo.

Gli scioperi a Bari e Venezia

Tra il 13 e il 14 novembre ci saranno inoltre altri due scioperi dei trasporti pubblici: