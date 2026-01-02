A gennaio 2026 sono previsti 13 giorni di scioperi tra aerei, treni e trasporto pubblico locale. I settori coinvolti e il calendario completo

iStock Tutte le agitazioni sindacali previste per gennaio 2026

Gennaio 2026 si apre con un calendario ricco di scioperi che può creare disagi a chi viaggia per lavoro, studio o turismo. Le agitazioni sono distribuite lungo tutto il mese e coinvolgono, a date diverse, scuola, trasporto aereo, ferroviario e trasporto pubblico locale. In alcuni casi si tratta di scioperi nazionali, in altri di proteste territoriali o aziendali che incidono su singole città o regioni. Per ridurre il rischio di sorprese, è utile conoscere le giornate interessate e verificare in anticipo gli aggiornamenti diffusi dalle aziende di trasporto e dagli enti di settore. Le modalità possono infatti cambiare a livello locale e sono previste fasce di garanzia o servizi minimi, soprattutto per i treni e per il TPL.

Le agitazioni sindacali di gennaio, cosa aspettarsi

Le mobilitazioni di gennaio non si concentrano in un’unica data, ma si presentano come una sequenza di appuntamenti ravvicinati. Il mese conta undici giornate potenzialmente critiche, con il clou previsto il 9 e il 10 gennaio quando lo sciopero coinvolgerà il settore scuola. Previsti anche stop di durata variabile: 4 o 5 ore in alcune realtà del trasporto pubblico locale, 8 ore per diverse proteste ferroviarie e del personale di volo, fino a scioperi di 24 ore.

Giovedì 8 gennaio, trasporto pubblico locale tra Abruzzo, Napoli e Bolzano

La giornata di sciopero dell’8 gennaio 2026 riguarda soprattutto il trasporto pubblico locale. In Abruzzo sono segnalate astensioni del personale TUA in più province, con una finestra di 4 ore (indicativamente 9-13). A Napoli sono coinvolte alcune linee vesuviane gestite da EAV, con sciopero di 24 ore nel rispetto delle fasce di garanzia. A Bolzano è prevista una protesta del personale SASA con stop di 4 ore (indicativamente 16-20).

Sciopero scuola 9 e 10 gennaio 2026

Venerdì 9 gennaio è una delle date più dense. Previsto lo sciopero generale del comparto scuola proclamato dalle organizzazioni sindacali FLP, CONALPE, CONFSAI e CSLE. La protesta coinvolge tutto il personale docente e Ata delle scuole pubbliche, comunali e private di ogni ordine e grado. Le richieste dei sindacati sono:

aumento degli stipendi a standard europeo;

riconoscimento dei buoni pasto

riconoscimento del lavoro usurante a tutti i lavoratori delle scuole di ogni ordine e grado;

controllo sui dirigenti scolastici che non applicano correttamente il Ccnl;

introduzione dello psicologo all’interno delle strutture scolastiche dedicato al personale;

riduzione dell’attuale età pensionabile;

richiesta apertura graduatorie educatori e assunzioni fino a esaurimento prima di nuovi concorsi;

applicazione e scorrimento delle graduatorie per gli insegnanti di sostegno;

abolizione della possibilità da parte delle famiglie di confermare l’insegnante di sostegno precario non rispettando le graduatorie;

abolizione dell’uso dell’algoritmo per l’attribuzione delle supplenze nelle graduatorie provinciali di supplenza.

Sciopero aereo, agitazioni previste il 9 gennaio

Sul trasporto aereo sono previste scioperi il 9 gennaio che coinvolgono personale navigante di easyJet (24 ore) e assistenti di volo di Vueling (8 ore, nell’arco della giornata). Possibili ripercussioni anche negli aeroporti di Milano Linate e Malpensa per il personale handling, con effetti su check-in, imbarco e gestione bagagli. Sul TPL, in Sardegna il personale ARST (province di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano) è indicato in sciopero per l’intera giornata. A Termoli è previsto uno stop GTM di 4 ore nella fascia mattutina.

Sabato 10 gennaio: focus su RFI manutenzione infrastrutture

Per il settore ferroviario risultano proclamazioni nazionali di 8 ore che interessano gli impianti di manutenzione infrastrutture di RFI. L’impatto può riflettersi anche sulla regolarità della circolazione, in base alle attività programmate e alle coperture dei turni.

Lunedì 12 gennaio: Trenord in Lombardia

È segnalato uno sciopero del personale Trenord con estensione tra il 12 e il 13 gennaio (con avvio nelle prime ore del 12 e conclusione nelle prime ore del 13). Per chi viaggia in Lombardia, è una data da monitorare con attenzione su treni regionali e suburbani.

Martedì 13 gennaio: taxi e bus in Umbria

La giornata unisce due fronti. Da un lato uno sciopero nazionale del servizio taxi (24 ore, secondo le proclamazioni). Dall’altro uno stop del personale Busitalia Sita Nord in Umbria, indicato come sciopero di 24 ore con modalità differenziate.

Mercoledì 14 gennaio: merci su rotaia e Captrain

Risultano agitazioni sul trasporto merci: una mobilitazione su Dinazzano Po con stop di 24 ore e una protesta nazionale che coinvolge Captrain Italia, con avvio nel pomeriggio del 14 e termine nel pomeriggio del 15.

Giovedì 15 gennaio: Atm a Milano

A Milano è previsto uno sciopero di 24 ore del personale del gruppo ATM, con possibili disagi su metropolitana, tram e autobus. Le modalità operative possono variare e si intrecciano con le fasce di garanzia previste per il TPL.

Venerdì 16 gennaio: TPL in Molise, Roma e Sicilia

Nella stessa giornata sono indicati più stop del trasporto pubblico locale. In Molise il TPL extraurbano prevede una protesta di 5 ore nella fascia serale (indicativamente 18-23). A Roma è segnalata un’astensione di 4 ore su un operatore locale nella finestra centrale della giornata. In Sicilia risultano scioperi di 24 ore su più aziende tra Palermo, Enna e Catania.

Martedì 20 gennaio: agitazione plurisettoriale su ferro e TPL

È prevista una protesta che coinvolge personale di imprese che svolgono attività ferroviaria e, a livello di trasporto pubblico locale, l’intera prestazione della giornata. Nelle comunicazioni sindacali risulta anche la revoca di una proclamazione separata nel comparto ferroviario, con possibilità di riprogrammazione alla prima data utile.

Venerdì 23 gennaio: sciopero locale a Napoli (Trenitalia OMCC)

A Napoli è indicato uno sciopero di 8 ore del personale Trenitalia OMCC di Santa Maria La Bruna (fascia 9-17). Le ripercussioni sono descritte come circoscritte ad alcune linee e attività locali.

Giovedì 29 gennaio: stop bus ad Ancona e TPL in Molise

Ad Ancona è previsto lo sciopero di 24 ore del personale Conerobus. Nella stessa giornata è indicato anche uno stop regionale di 5 ore per il TPL extraurbano del Molise.

Venerdì 30 gennaio: area Bologna, RFI circolazione e orario

A Bologna è segnalato uno sciopero territoriale di 8 ore del personale RFI “circolazione e orario” (indicativamente 9.01–16.59). Trattandosi di un nodo ferroviario rilevante, la giornata può incidere sulla regolarità del servizio locale e su eventuali coincidenze.

Sabato 31 gennaio: sciopero ENAV a Verona

A chiusura mese è indicata un’astensione di 4 ore del personale ENAV presso l’aeroporto di Verona (indicativamente 13-17), con possibili effetti sulla gestione del traffico aereo e sui voli in partenza o in arrivo.