Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Il 4 luglio iniziano i saldi estivi

I saldi estivi non sono solo una tradizione: restano uno dei momenti più rilevanti per la vendita di vestiti e altra merce al dettaglio, con effetti immediati sui consumi e sulle strategie dei negozi, fisici e online. Anche quest’anno la partenza è sincronizzata su tutto il territorio nazionale, ma con differenze significative nella durata.

La data da segnare per la partenza è una: sabato 4 luglio 2026. Da quel giorno, in quasi tutte le regioni italiane, prenderà ufficialmente il via la stagione degli sconti.

Un’unica data di inizio, le durate sono variabili

Se l’avvio è ormai standardizzato, la vera variabile resta la durata. Le Regioni mantengono infatti autonomia nel definire la chiusura dei saldi, creando un calendario disomogeneo che si estende da metà agosto fino, in alcuni casi, alla fine di settembre.

La durata media si conferma tra 6 e 8 settimane, ma con alcune eccezioni rilevanti che allungano sensibilmente la finestra promozionale.

Il calendario 2026 Regione per Regione

Il quadro dei saldi estivi 2026 mostra una mappa piuttosto frammentata:

in Abruzzo, Campania, Calabria, Emilia-Romagna, Molise, Toscana e Umbria 60 giorni a partire dal 4 luglio;

la Basilicata chiude la stagione a inizio settembre;

in Friuli Venezia Giulia e in Valle d’Aosta proseguono fino al 30 settembre;

nel Lazio si prevede una durata ci circa 6 settimane;

la Liguria chiude la stagione il 17 agosto;

la Lombardia e le Marche fanno terminare i saldi il 1° settembre;

in Piemonte si prevede una durata di circa 8 settimane;

in Puglia e in Sicilia dureranno dal 4 luglio fino al 15 settembre;

infine, in Veneto si chiuderanno il giorno 31 agosto.

Il caso del Trentino-Alto Adige è a sé stante, dal momento che le province autonome possono adottare calendari differenti tra loro.

Regole più rigide e consumatori più attenti

Il quadro normativo dei saldi resta stabile ma la pressione sulla trasparenza è aumentata negli ultimi anni. I negozi sono tenuti a rispettare obblighi precisi, soprattutto sul fronte dell’informazione al consumatore.

In particolare:

il prezzo originale e lo sconto devono essere esposti in modo chiaro e leggibile;

la percentuale di ribasso deve essere esplicita;

è obbligatorio accettare pagamenti elettronici senza limitazioni;

la merce in saldo deve essere separata da quella a prezzo pieno.

Resta inoltre valido il principio generale “nessun obbligo di cambio per ripensamento”, mentre il rimborso o la sostituzione sono dovuti in caso di difetto o non conformità del prodotto.

Il vero nodo: la concentrazione delle vendite nei primi giorni

Il comportamento dei consumatori è cambiato, e con esso anche la dinamica dei saldi. Le prime giornate restano decisive: è lì che si concentrano le vendite per una corsa ad accaparrarsi taglie e prodotti più richiesti.

Non è un caso che molti retailer abbiano già affinato strategie di pre-saldo, con promozioni anticipate o newsletter dedicate per intercettare la domanda prima del picco ufficiale.

Saldi 2026: non solo sconti, ma termometro dei consumi

I saldi estivi restano uno degli indicatori più immediati dello stato di salute del consumo in Italia. In un contesto segnato da inflazione moderata ma persistente e da una crescente migrazione verso l’e-commerce, la stagionalità degli acquisti si sta trasformando.

I saldi non sono più solo occasioni, ma veri e propri momenti di pianificazione degli acquisti, sempre più razionali e meno impulsivi rispetto al passato.