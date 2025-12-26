Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

ANSA Quali regioni iniziano prima i saldi invernali 2026

Tornano i saldi invernali, uno degli appuntamenti più attesi per i consumatori. Per gennaio 2026, come ogni anno, alcune regioni anticipano l’inizio degli sconti rispetto al resto d’Italia, offrendo ai clienti la possibilità di accedere prima alle riduzioni di prezzo. La data di riferimento per l’inizio dei saldi invernali 2026, nella maggior parte d’Italia, è sabato 3 gennaio. Non tutte le Regioni, però, seguono lo stesso calendario.

Saldi gennaio 2026, le regioni che iniziano prima e dopo

La Valle d’Aosta rappresenta il caso più evidente di anticipo: qui i saldi iniziano il 2 gennaio, un giorno prima, consentendo ai consumatori di approfittare degli sconti con un giorno di anticipo rispetto al resto del Paese. Anche le Province autonome di Trento e Bolzano seguono un calendario distinto. In Alto Adige, in particolare, l’avvio dei saldi non è uniforme e varia in base ai distretti: in molte aree urbane e di fondovalle gli sconti partono l’8 gennaio, mentre nelle località a forte vocazione turistica invernale l’inizio viene posticipato a marzo, dopo la fine dell’alta stagione sciistica. Questa differenziazione risponde all’esigenza di tutelare il commercio locale durante i periodi di massimo afflusso turistico.

Perché alcune regioni anticipano l’avvio

La possibilità di anticipare o modulare le date dei saldi deriva dalle competenze attribuite alle Regioni in materia di commercio. Gli “Indirizzi unitari delle Regioni”, approvati nel 2011, fissano come riferimento il primo giorno feriale antecedente l’Epifania, prevedendo però deroghe legate alle specificità territoriali. In questo quadro si inseriscono sia l’anticipo della Valle d’Aosta sia la gestione autonoma delle Province di Trento e Bolzano. Per i consumatori, queste differenze rappresentano un’opportunità, soprattutto per chi vive in zone di confine o è disposto a spostarsi per intercettare prima le offerte.

Il calendario dei saldi regione per regione

Confcommercio ha pubblicato le date di avvio e della durata dei saldi invernali 2026, con indicazione delle regole sulle vendite promozionali. Questo il quadro:

Regioni Saldi Abruzzo 3 gennaio per 60 giorni Basilicata 3 gennaio – 1 marzo Calabria 3 gennaio per 60 giorni Campania 3 gennaio per 60 giorni Emilia-Romagna 3 gennaio per 60 giorni Friuli Venezia Giulia 3 gennaio – 31 marzo Lazio 3 gennaio per 6 settimane Liguria 3 gennaio – 16 febbraio (45 giorni) Lombardia 3 gennaio – 3 marzo Marche 3 gennaio – 1 marzo Molise 3 gennaio per 60 giorni Piemonte 3 gennaio per 8 settimane Puglia 3 gennaio per 60 giorni Sardegna 3 gennaio per 60 giorni Sicilia 3 gennaio – 15 marzo Toscana 3 gennaio per 60 giorni Umbria 3 gennaio per 60 giorni Valle d’Aosta 2 gennaio – 31 marzo Veneto 3 gennaio – 28 febbraio Provincia autonoma di Trento per 60 giorni (periodi determinati dai commercianti) Provincia autonoma di Bolzano 8 gennaio – 5 febbraio (in molti distretti)

oppure 7 marzo – 4 aprile (in alcune aree turistiche)

A parte la Valle D’Aosta, tutte le regioni inizieranno i saldi il 3 gennaio. La differenza sta nella durata come per il Lazio dove è previsto un periodo di 6 settimane, mentre in Piemonte le settimane saranno 8.

La trasparenza dei prezzi

Anche nelle regioni che iniziano prima restano valide le regole nazionali a tutela dei consumatori. I negozi devono indicare in modo chiaro il prezzo originario, quello scontato e la percentuale di riduzione. Lo sconto deve essere calcolato sul prezzo più basso praticato nei 30 giorni precedenti l’avvio dei saldi, per evitare operazioni fuorvianti. La possibilità di sostituire un articolo dipende dalle politiche del singolo esercente. Anche i resi, nei negozi fisici, non sono un diritto automatico e spesso vengono gestiti tramite buoni spesa.