Quando iniziano i saldi invernali 2026: il calendario regione per regione, le eccezioni e le regole su prezzi e sconti

Con l’inizio del nuovo anno tornano i saldi invernali, uno degli appuntamenti più attesi dai consumatori. Per il 2026, come avviene ormai da diversi anni, la data di riferimento per l’avvio degli sconti è fissata nei primi giorni di gennaio, ma non tutte le Regioni seguono lo stesso calendario. In alcune aree d’Italia, infatti, i saldi iniziano in anticipo o vengono differenziati in base alle caratteristiche del territorio. Per la maggior parte del Paese, i saldi invernali 2026 partono sabato 3 gennaio. Da quella data, negozi e attività commerciali possono applicare ribassi sui prezzi secondo le regole previste dalla normativa nazionale e regionale. Restano però alcune eccezioni che vale la pena conoscere per organizzare gli acquisti in modo consapevole.

La possibilità di anticipare o modulare l’inizio dei saldi deriva dalle competenze attribuite alle Regioni in materia di commercio. Gli indirizzi unitari approvati nel 2011 indicano come riferimento il primo giorno feriale antecedente l’Epifania, lasciando però spazio a deroghe legate alle specificità territoriali.

In questo quadro rientrano sia l’anticipo della Valle d’Aosta sia l’autonomia riconosciuta alle Province di Trento e Bolzano. Per i consumatori, queste differenze possono rappresentare un’opportunità, soprattutto per chi vive in zone di confine o è disposto a spostarsi per approfittare prima delle riduzioni di prezzo.

Il calendario dei saldi regione per regione

Il calendario dei saldi invernali 2026 prevede un avvio quasi uniforme al 3 gennaio, con differenze soprattutto nella durata. In Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Molise, Puglia, Sardegna, Toscana e Umbria i saldi partono il 3 gennaio e durano 60 giorni. In Basilicata gli sconti vanno dal 3 gennaio al 1° marzo. In Friuli Venezia Giulia il periodo si estende dal 3 gennaio al 31 marzo.

Nel Lazio la durata è più contenuta, con sei settimane di saldi a partire dal 3 gennaio. In Liguria il periodo va dal 3 gennaio al 16 febbraio, per un totale di 45 giorni. In Lombardia i saldi terminano il 3 marzo, mentre nelle Marche il periodo si chiude il 1° marzo. In Piemonte la durata è di otto settimane.

In Sicilia gli sconti partono il 3 gennaio e si protraggono fino al 15 marzo. In Veneto il periodo previsto va dal 3 gennaio al 28 febbraio. La Valle d’Aosta conferma l’anticipo al 2 gennaio, con saldi attivi fino al 31 marzo. Questo il calendario completo:

Regioni Saldi Abruzzo 3 gennaio per 60 giorni Basilicata 3 gennaio – 1 marzo Calabria 3 gennaio per 60 giorni Campania 3 gennaio per 60 giorni Emilia-Romagna 3 gennaio per 60 giorni Friuli Venezia Giulia 3 gennaio – 31 marzo Lazio 3 gennaio per 6 settimane Liguria 3 gennaio – 16 febbraio (45 giorni) Lombardia 3 gennaio – 3 marzo Marche 3 gennaio – 1 marzo Molise 3 gennaio per 60 giorni Piemonte 3 gennaio per 8 settimane Puglia 3 gennaio per 60 giorni Sardegna 3 gennaio per 60 giorni Sicilia 3 gennaio – 15 marzo Toscana 3 gennaio per 60 giorni Umbria 3 gennaio per 60 giorni Valle d’Aosta 2 gennaio – 31 marzo Veneto 3 gennaio – 28 febbraio Provincia autonoma di Trento per 60 giorni (periodi determinati dai commercianti) Provincia autonoma di Bolzano 8 gennaio – 5 febbraio (in molti distretti)

oppure 7 marzo – 4 aprile (in alcune aree turistiche)

Le regole sui prezzi durante i saldi

Si ricorda che i negozi sono tenuti a indicare in modo chiaro il prezzo originario, quello scontato e la percentuale di riduzione applicata. Lo sconto deve essere calcolato sul prezzo più basso praticato nei 30 giorni precedenti l’avvio dei saldi. In caso di difetto, il consumatore ha diritto alla sostituzione o al rimborso. Nei negozi fisici, invece, il cambio per altri motivi non è obbligatorio e dipende dalle politiche del singolo esercente, che spesso prevede l’emissione di buoni spesa.