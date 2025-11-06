ANSA Richiamati alcuni lotti di uova fresche biologiche

Il Ministero della Salute ha diramato un nuovo ed esteso richiamo precauzionale per numerosi lotti di uova fresche a marchio Spinovo, a causa di un potenziale rischio microbiologico. Questo è il secondo episodio in poco tempo che coinvolge il produttore.

Nel frattempo, un altro allarme riguarda le uova fresche biologiche di categoria A a marchio L’Uovo d’Oro, richiamate per la sospetta contaminazione da Salmonella enterica Enteritidis.

Cosa fare se si hanno in casa queste uova

Per quanto riguarda le uova de L’Uovo d’Oro, il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la sospetta contaminazione da Salmonella enterica Enteritidis. I prodotti in questione sono venduti in confezioni da 2 pezzi e da 6 pezzi, con le date di scadenza dal 12/11/2025 al 26/11/2025, corrispondenti ai lotti di produzione.

L’azienda L’Uovo d’Oro Srl Società Agricola Unipersonale ha prodotto le uova biologiche richiamate. Lo stabilimento di produzione si trova in via Provinciale per Puglietta snc, a Campagna, in provincia di Salerno (marchio di identificazione IT D6T6L CE).

Le autorità e le aziende raccomandano di non consumare i prodotti coinvolti. I consumatori in possesso delle uova dei lotti interessati possono restituirle al punto vendita dove sono state acquistate. Le comunicazioni di ritiro per entrambe le tipologie di uova sono state diffuse attraverso il sito del Ministero della Salute.

I prodotti e i lotti Spinovo coinvolti nel richiamo

Il richiamo Spinovo è molto ampio e interessa diverse referenze, confezioni e formati. I lotti sono numerosi e comprendono:

uova fresche sfuse XL-L-M, distribuite in plateau da 20 o 30 pezzi, appartenenti ai lotti numero L0411, L0511, L0611, L0711, L0811, L0911, L1011, L1111, L1411, L1511, L1611, L1711, L1811, M0411, M0911, M1011, M1111, M1211, M1311, M1511, M1611, M1711, M1811, M1911, XL0411, XL0611, XL1011, XL1111, XL1211, XL1511 e XL1811, con le date di scadenza dal 04/11/2025 al 19/11/2025;

uova fresche, vendute in confezioni da 6 pezzi, appartenenti ai lotti numero LC0411, LC0511, LC0611, LC0711, LC1011, LC1111, LC1211, LC1311, LC1411, LC1611, LC1711 e LC1811, con le date di scadenza dal 04/11/2025 al 18/11/2025;

uova fresche medie, vendute in confezioni da 6 pezzi, appartenenti ai lotti numero MC0411, MC051, MC0611, MC0711, MC1011, MC1111, MC1211, MC1311, MC1411, MC1711, MC1811 e MC1911, con le date di scadenza dal 04/11/2025 al 19/11/2025;

uova fresche medie, vendute in confezioni da 10 pezzi, appartenenti ai lotti numero MC100511, MC100611, MC100911, MC101111, MC101211, MC101311 e MC101711, con le date di scadenza dal 05/11/2025 al 17/11/2025;

uova fresche grandissime, vendute in confezioni da 6 pezzi, appartenenti ai lotti numero XLC0511, XLC0611, XLC0711, XLC0811, XLC0911, XLC1011, XLC1211, XLC1311, XLC1411, XLC1511, XLC1611, XLC1711 e XLC1911, con le date di scadenza dal 05/11/2025 al 19/11/2025;

uova fresche ‘Le Nostranelle’, vendute in confezioni da 2 pezzi, appartenenti ai lotti numero 20611, 21011, 21311 e 21711, con le date di scadenza 06/11/2025, 10/11/2025, 13/11/2025 e 17/11/2025.

Si raccomanda di controllare attentamente le confezioni delle uova presenti in casa e, in caso di dubbi, di non consumare il prodotto e di riportarlo al negozio. Come accennato, in precedenza l’azienda aveva già richiamato una trentina di lotti di uova fresche a marchio Spinovo e Le Nostranelle, per un potenziale rischio microbiologico.