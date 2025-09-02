123RF Pasta in un supermercato

La pasta di Gragnano Igp marchio Fior Fiore è stata richiamata a scopo precauzionale da tutti i supermercati Coop, dove è venduta. Un lotto in particolare presenterebbe la possibilità della presenza di frammenti di legno all’interno dell’impasto, che potrebbero essere dannosi per l’organismo di chi consuma il prodotto.

Non è la prima volta che Coop è costretta a ritirare un prodotto per la presenza di frammenti di legno al suo interno. Soltanto pochi mesi fa infatti, sempre la pasta di Gragnano aveva presentato lo stesso problema del lotto recentemente ritirato.

Il richiamo della pasta di Gragnano

Il marchio della grande distribuzione Coop ha comunicato il richiamo immediato dagli scaffali dei suoi supermercati di un intero lotto di pasta di Gragnano Igp. Si tratta della pasta del marchio Fior Fiore, nel formato “Calamari”, che è venduto negli esercizi della catena in confezioni da 500 grammi.

Il lotto interessato dal richiamo è il numero L251482 7. Coop non ha indicato la data di scadenza che i prodotti dovrebbero riportare. La ragione per cui questo lotto è stato richiamato è la possibile presenza di frammenti di legno all’interno dell’impasto della pasta, che potrebbe causare danni all’organismo di chi la ingerisce.

A produrre la pasta richiamata è stata l’azienda Pastai Gragnanesi Società Cooperativa, con sede proprio a Gragnano, in provincia di Napoli. Coop ha specificato che i punti vendita interessati dal provvedimento saranno esclusivamente quelli di:

Coop Alleanza 3.0;

Unicoop Etruria;

Coop Centro Italia.

Coop ha specificato che il richiamo è stato effettuato in via meramente cautelativa, e non c’è la certezza che l’ingerimento della pasta possa essere dannoso. I consumatori che hanno acquistato il prodotto richiamato possono riportarlo al punto vendita dove è stato comprato, con una prova di acquisto, per ricevere un rimborso pari al prezzo della singola confezione.

Secondo richiamo alla Coop per presenza di legno

Non è la prima volta che Coop è costretta a ritirare un lotto di pasta di Gragnano del marchio Fior Fiore per la presenza al suo interno di schegge di legno. Il primo caso di questo tipo si è verificato verso la metà del mese di febbraio del 2025, quando furono ritirati ben due lotti:

il lotto con codice L24213217 e data di scadenza 31/07/2027;

il lotto con codice L24213210 e data di scadenza 31/07/2027.

La pasta era sempre prodotta dalla stessa società, e presentava come detto gli stessi problemi. Le confezioni erano sempre quelle da 500 grammi. In caso di dubbi o di necessità di ulteriori informazioni riguardo questi o altri richiami che coinvolgono i supermercati Coop, l’azienda ha messo a disposizione dei consumatori il numero verde 800 805580 per rispondere a qualsiasi domanda da parte dei clienti.