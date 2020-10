Quale patente serve per guidare un camper?

editato in: da

Molte persone negli ultimi anni hanno scoperto il piacere di viaggiare e muoversi in camper: questo mezzo infatti coniuga alla perfezione il comfort ad un modo di viaggiare low cost. Quello che non tutti sanno è che per guidare alcuni tipi di camper non basta la classica patente b: ecco qual è la patente per camper e come ottenerla.

Qual è la patente per guidare un camper?

Un tema che non tutti conoscono riguarda l’articolo 62 del Codice della Strada in cui vengono definiti i limiti imposti sulle masse e sulle dimensioni dei veicoli in rapporto alla patente di guida. Prima di noleggiare o acquistare un camper è fondamentale essere consapevoli di quale patente serve.

La legge a riguardo è molto chiara e spiega che guidare un camper non dipende da variabili come la lunghezza o il numero di persone per cui è omologato, ma solo ed esclusivamente dalla sua portata. Se un mezzo ha una massa complessiva che non supera le 3,5 tonnellate, basta la patente B, in caso contrario è necessario avere la patente C.

Con la dicitura massa complessiva del veicolo si intende la somma della massa del veicolo stesso in ordine di marcia ( la tara) più tutto il suo carico (portata). Per sapere qual è la massa complessiva di un camper è sufficiente guardare il dato indicato sulla Carta di Circolazione.

Per andare incontro alle esigenze delle persone e non sottoporle a limitazioni dovute al peso del mezzo, molte aziende produttrici di camper hanno iniziato a realizzare dei modelli più leggeri e compatti, che garantiscono standard di sicurezza innovativi. Questi nuovi mezzi vengono definiti “camper super leggeri” e hanno un peso che varia da 2,1 a 3,1 tonnellate: in questo modo non è necessario conseguire patenti diverse dalla patente di base B.

Patente camper: come si prende la patente C1?

Come sancito dal Codice della Strada, quando un camper supera la massa complessiva di 3,5 tonnellate è necessario avere la patente C1, che viene definita anche patente C non professionale: per conseguirla è necessario aver compiuto 18 anni. La patente C, classica patente da camionista, permette di guidare qualsiasi camper senza limite di peso e lunghezza, mentre la C1 permette di guidare tutti i camper fino alla massa massima di 7500 kg. La C1 non professionale è molto simile alla C1 professionale, ma non permette di guidare veicoli per trasporto di cose in conto terzi.

Ma come si può conseguire questa patente? Per farlo è necessario sostenere un esame che è diviso in due parti: un quiz di dieci domande a risposta multipla e una prova pratica con un veicolo di circa 4000 kg.

Questa patente deve essere rinnovata, attraverso la visita medica, ogni 5 anni fino ai 65 anni e dopo deve essere rinnovata ogni 2 anni. Il costo per il conseguimento di questa patente è di circa 500 euro, escluso il costo delle guide.

Una domanda molto importante è se un neopatentato può guidare un camper: il Codice della Strada prevede che nel primo anno di ottenimento della patente B, il neopatentato non possa condurre veicoli che eccedano i 55 kW/t di potenza. Nei 3 anni successivi è possibile guidare un camper con alcune limitazioni per quanto riguarda la velocità: i limiti massimi sono 100 km/h in autostrada e 90 km/h in superstrada.

Patente per roulotte: come funziona e che differenze ci sono con il camper?

La roulotte non deve essere confusa con un camper: la principale differenza è che la roulotte, o caravan, è privo di motore quindi ha bisogno di essere trainata da un altro veicolo, mentre il camper è motorizzato e lo si conduce in modo autonomo.

Per trainare una roulotte è sufficiente avere la patente di tipo B a condizione che tutto il complesso, motrice più rimorchio, non superi le 3,5 tonnellate. In caso contrario bisogna conseguire la patente B96 o B+ per guidare complessi di veicoli con una massa complessiva fino a 4250 kg. Trattandosi di una aggiunta alla patente base di tipo B, per conseguirla è sufficiente sottoporsi ad un esame pratico, guidando un veicolo con rimorchio il cui peso complessivo sia compreso tra le 3.5 e le 4.25 tonnellate.