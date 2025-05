I migliori prestiti personali di maggio 2025 per liquidità, casa, auto e debito e le offerte più convenienti per trovare il finanziamento più adatto alle proprie esigenze

Fonte: iStock Quali sono i prestiti migliori di questo mese?

L’inflazione e il carovita stanno spingendo sempre più persone a valutare soluzioni di finanziamento. Se nel passato, infatti, con una piccola cifra che si aveva da parte si potevano coprire diverse necessità, ora con la medesima somma non si riesce a fronteggiare l’aumento generalizzato dei costi. Proprio per questo si ricorre ai prestiti personali. Quali sono dunque i migliori di maggio 2025 per liquidità, casa, auto e consolidamento debito?

Cosa controllare prima di chiedere il prestito

I prezzi dei beni e dei servizi di ogni genere sono cresciuti e continuano a crescere, per cui anche chi lavora sta faticando ad arrivare alla fine del mese. Dai dati Istat aggiornati ad aprile 2025, si evince infatti che l’inflazione è salita al 2% contro l’1,9% di marzo e il motivo principale sono le tensioni sui prezzi.

Questi rincari sono uno dei principali motivi per cui sempre più persone si ritrovano costrette a chiedere dei prestiti personali.

Si opta per questi ultimi anche per emergenze impreviste che possono mandare in crisi il bilancio familiare come la spesa per il dentista o la macchina rotta. Non bisogna poi dimenticare la volontà di non voler contrarre dei debiti peggiori.

Quando si cerca il miglior prestito, le voci principali che si controllano sono:

il Tan, ovvero il tasso annuo nominale che indica gli interessi applicati al prestito;

il Taeg, che è il tasso effettivo globale che include tutte le spese, comunica quanto costerà effettivamente il finanziamento;

le tempistiche, in quanto il denaro serve subito e non si possono attendere troppi giorni o mesi;

le rate, che devono essere sostenibili e non pesare troppo su un budget mensile già ristretto.

Quali sono i migliori prestiti personali di maggio

Tra i migliori prestiti personali di maggio 2025, secondo quanto comunica Facile.it per chiedere un finanziamento di 10.000 euro ci sono:

Creditis che garantisce un Tan fisso al 5,93% e un Taeg al 7,09% – il finanziamento dura 60 mesi e la rata mensile è di 194,93;

Younited Credit che offre un Tan fisso al 6,91% e un Taeg al 7,14% – il finanziamento dura 60 mesi e la rata è di 197,61 euro;

Agos che offre un Tan fisso al 6,89% e un Taeg all’8,50% – il finanziamento dura 60 mesi e la rata ogni mese è di 200,41 euro;

Findomestic Gruppo Paribas che offre un Tan fisso all’8,04% e un Taeg all’8,35% – il finanziamento dura 60 mesi e la rata ogni mese è di 203 euro;

Sella Personal Credit che garantisce un Tan fisso all’8,90% e un Taeg al 9,36% – il finanziamento dura 60 mesi e la rata ogni mese è di 207,10 euro.

Acquisto auto, casa e consolidamento debito

Esistono inoltre dei prestiti specifici per acquisti mirati come l’auto, pensati per rispondere a delle esigenze particolari e offrono delle condizioni vantaggiose. I migliori per tale categoria secondo le rilevazioni di Facile.it sono:

Creditis con Tan fisso al 5,93% e un Taeg al 7,09% – il finanziamento dura 60 mesi e la rata mensile è di 194,93;

Younited Credit con Tan fisso al 6,91% e un Taeg al 7,14% – il finanziamento dura 60 mesi e la rata è di 197,60 euro;

Sella Personal Credit con Tan fisso al 7,25% e un Taeg al 7,59% – il finanziamento dura 60 mesi e la rata ogni mese è di 199,19 euro;

Findomestic con Tan fisso al 7,44% e un Taeg al 7,70% – il finanziamento dura 60 mesi e la rata ogni mese è di 200,10 euro;

Agos con Tan fisso al 6,89% e un Taeg all’8,50% – il finanziamento dura 60 mesi e la rata ogni mese è di 200,41 euro.

Tra i migliori per casa ci sono invece:

Creditis il cui Tan fisso è al 5,93% mentre il Taeg al 7,09% – tale prestito dura 60 mesi e offre una rata mensile è di 194,93;

Younited Credit con un Tan fisso al 6,91% e un Taeg al 7,14% – il prestito ha una durata di 60 mesi con rata di 197,60 euro;

Sella Personal Credit il cui Tan fisso è al 7,25% e il Taeg al 7,59% – il finanziamento dura 60 mesi e la rata ogni mese è di 199,19 euro;

Findomestic che offre il Tan fisso al 7,44% e il Taeg al 7,70% – il prestito dura 60 mesi con rata mensile di 200,10 euro;

Agos con Tan fisso al 7,50 % e un Taeg al 7,76% – il finanziamento dura 60 mesi e la rata ogni mese è di 200,36 euro.

Infine per consolidamento debiti, i prestiti da scegliere se si vuole risparmiare sono:

Agos con Tan fisso al 6,89% e un Taeg all’8,50% – il finanziamento dura 60 mesi e la rata ogni mese è di 200,41 euro;

Younited Credit che offre un Tan fisso al 7,95% e un Taeg all’8,25% – il prestito dura 60 mesi con rata mensile di 202,54 euro;

Findomestic il cui Tan fisso è all’8,04% mentre il Taeg all’8,35% – il prestito dura 60 mesi mentre la rata ogni mese è di 203 euro;

Sella Personal Credit con Tan fisso all’8,90% e Taeg al 9,36% – il finanziamento dura 60 mesi e la rata ogni mese è di 207,10 euro;

Compass il cui Tan fisso è dell’11,90% mentre il Taeg del 13,64% – il finanziamento dura 60 mesi e la rata mensile è di 225,72 euro.

Se non si pagano le rate del prestito che succede?

Può capitare che improvvisamente ci si ritrovi in difficoltà economica e non si riescano a rispettare gli impegni presi con un prestito o un finanziamento.

Se ciò accade, il primo problema da affrontare è sicuramente l’accumulo del debito in quanto alla somma dovuta si aggiungeranno gli interessi di mora e le spese per il recupero del credito.

Nel caso in cui il ritardo persista, poi, la banca potrebbe anche affidare a una società di recupero crediti la pratica. Un’altra possibile conseguenza potrebbe essere inoltre la segnalazione alla Crif.

Se si entra in tale banca dati come cattivo pagatore si compromette seriamente la possibilità di ottenere altri finanziamenti in futuro. Solitamente la segnalazione scatta dopo due rate non pagate consecutivamente ma le tempistiche possono variare da un istituto all’altro.

Per evitare che ciò accada prima di optare per un prestito è necessario: