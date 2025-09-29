Ecco a chi conviene maggiormente noleggiare o acquistare mobili e perché tale scelta può cambiare non solo le spese quotidiane ma anche la gestione degli spazi

iStock Meglio acquistare o noleggiare mobili e perché?

Se si acquista casa o se ne affitta una senza mobili, ci si ritrova spesso a pensare se convenga di più noleggiare questi ultimi o acquistarli. Non è solo una questione economica. La scelta dipende, infatti, anche dal tempo in cui si resterà in quella casa e dal budget che si ha a disposizione. Lo stesso dicasi per lo stile di vita che si conduce nonché l’attenzione verso l’ambiente. Cosa scegliere dunque tra le due opzioni e perché?

Noleggiare mobili conviene?

Se fino a qualche decennio fa sembrava impossibile, ora il mercato del noleggio dei mobili ha registrato una notevole crescita, raggiungendo un valore di 58,23 miliardi di dollari nel 2025 e le proiezioni future sono ancora migliori.

Ma perché sempre più persone fanno tale scelta? Innanzitutto per ridurre i costi infrastrutturali e poi perché si va sempre più verso modelli di consumo più flessibili e circolari.

Inoltre ci sono vantaggi immediati se si sceglie quest’opzione come:

la riduzione dei costi iniziali;

la flessibilità.

Chi vive in affitto grazie al noleggio può arredare casa senza impegni a lungo termine. Il canone mensile include infatti spesso servizi accessori come il montaggio, la sostituzione nonché la manutenzione.

Anche molte aziende optano per tale soluzione in caso di eventi, progetti a breve termine o nel caso debbano aprire degli uffici per poco tempo. In questo modo evitano di sprecare grandi cifre di denaro e ottimizzano la gestione finanziaria.

Noleggiare mobili promuove quindi i principi dell’economia circolare in quanto:

riduce gli sprechi;

allunga il ciclo della vita dei prodotti mediante il riutilizzo e la rigenerazione;

riduce lo smaltimento.

Tale opzione può essere vantaggiosa per chi ha un budget limitato iniziale o per chi ha delle esigenze temporanee. Potrebbe però risultare una scelta costosa nel lungo periodo rispetto all’acquisto.

Come funziona il noleggio mobili

Dai dati dell’Osservatorio Compass su casa e arredamento comunicati durante il Salone del Mobile del 2023 è emerso che il noleggio degli arredi è molto apprezzato dai giovani. Quelli della Gen Z, infatti, pensano (il 18%) che tale soluzione possa avere degli impatti positivi sia sull’ambiente che sull’economia circolare.

La locazione dei mobili è possibile per ogni tipo di abitazione, ma è ovviamente più conveniente nel caso di una sistemazione provvisoria per lavoro o studio.

Ma che cos’è esattamente il noleggio e come funziona? Ebbene, si tratta di un accordo scritto nel quale è presente:

la tipologia del bene;

la durata e i termini del contratto;

l’importo del canone;

le condizioni per eventuali danni o resi;

l’eventuale cauzione per garantire che i mobili vengano restituiti in condizioni ottimali.

Esistono poi tre formule principali per il noleggio che sono:

quella a breve termine e quindi per un breve periodo;

di medio-lungo termine nel corso del quale spesso il canone diminuisce con l’aumentare della rata;

il noleggio con il riscatto grazie al quale si può acquistare il mobile a un prezzo concordato.

Meglio acquistare o noleggiare mobili?

Acquistare mobili significa diventare proprietari di quel bene per cui si ha la massima libertà di scelta sul design. In più, si ha anche la possibilità di decidere quale sarà il destino di quel prodotto.

Se i mobili servono per un lungo tempo, l’acquisto è sicuramente più conveniente.

Ecco un esempio:

Supponiamo che una camera da letto costi 1000 euro e duri 10 anni mentre il canone mensile per il fitto oscilli tra i 50 e i 70 euro senza considerare le eventuali spese accessorie. Scegliendo quest’ultima opzione per il lungo periodo si pagherà 8-10 volte in più, circa 6000 euro, se la locazione mensile fosse di 50 euro.

Per quanto riguarda l’ambiente, tutte e due le opzioni hanno impatti diversi. Il noleggio favorisce il riciclo e riduce la produzione di nuovi beni. Una camera da letto noleggiata più volte, ad esempio, evita che ne vengano prodotte di nuove per cui non si consumano materie prime ed energia.

Anche l’acquisto può però preservare l’ambiente, se si scelgono materiali sostenibili e soluzioni di riciclo.

Scegliere se acquistare o noleggiare mobili dipende, come abbiamo visto, da diversi fattori. Nel caso in cui si organizzino degli eventi temporanei o delle ristrutturazioni, il noleggio potrebbe far risparmiare.

Se si cerca, però, una soluzione di lunga durata o se si vuole creare una casa stabile, allora l’acquisto è la scelta più vantaggiosa.