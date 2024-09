Se state cercando una destinazione economica per un weekend in Italia, Lonely Planet ha selezionato tre mete perfette per settembre

Fonte: iStock mete italiane economiche scelte da Lonley Planet

Lonely Planet, già prima dell’estate in realtà, ha individuato tre mete italiane ideali per un weekend. Che siate amanti della natura, della storia o semplicemente in cerca di relax, queste località vi permetteranno di vivere un’esperienza autentica senza spendere troppo, perché economiche e poco turistiche, soprattutto ora e settembre.

Abbiamo quindi messo insieme i consigli di una delle guide di viaggio più famose e autorevoli al mondo e individuato i prezzi medi di un soggiorno, che possono tornare utili a chi, anche nella seconda metà di settembre, ha voglia di continuare a viaggiare.

1. Garfagnana, Toscana

Se pensate alla Toscana, probabilmente vi vengono in mente le dolci colline coperte di vigneti, le città d’arte e i paesaggi iconici. Ma Lonely Planet vi invita a scoprire un lato meno noto della regione: la Garfagnana, una terra di montagne, villaggi medievali e percorsi di trekking immersi nella natura. Situata nel nord della Toscana, questa zona vi offre la possibilità di immergervi nel Parco Regionale delle Alpi Apuane, lontano dalle mete più affollate.

Uno dei percorsi imperdibili è la salita al Monte Tambura lungo la storica Via Vandelli, che vi regalerà spettacolari panorami sia sulla costa tirrenica che sugli Appennini. È una sfida adatta agli amanti del trekking, ma la fatica sarà ampiamente ripagata dalla vista.

Lonely Planet consiglia, dopo l’escursione, un pranzo al Rifugio Nello Conti, un rifugio di montagna amato dagli appassionati di escursioni, dove potrete gustare piatti tipici toscani e rilassarvi al sole.

I prezzi

In Garfagnana le opzioni di soggiorno sono molteplici e adatte a tutte le tasche, con prezzi che variano in base alla tipologia di struttura e ai servizi offerti. Ad esempio, nell’ultimo week end del mese (27 – 29 settembre) per un soggiorno in un bed and breakfast, i costi per una camera matrimoniale (per due) con colazione inclusa si aggirano intorno agli 86 euro per due notti. Se cercate qualcosa di più spazioso, come un appartamento, allora i prezzi salgono, mantenendosi comunque bassi rispetto alla media, ovvero intorno ai 170 euro per due notti per due persone, sempre con colazione inclusa. Infine, per le strutture un po’ più eleganti e di fascia alta, i prezzi si aggirano intorno ai 311/360 euro per due persone, per due notti, con colazione inclusa.

2. Valsesia, Piemonte

Per chi cerca una vacanza all’insegna della natura e delle attività all’aperto, la Valsesia è una scelta perfetta. Situata ai piedi del Monte Rosa, nel cuore del Piemonte, questa valle offre un rifugio tranquillo con paesaggi mozzafiato. Che siate appassionati di escursioni, mountain bike o semplicemente alla ricerca di relax, qui troverete un ritmo di vita lento e autentico.

In zona c’è Varallo, una cittadina ricca di storia e cultura, con il suo Sacro Monte, un complesso monastico medievale e patrimonio dell’UNESCO. Per una pausa ancora più tranquilla, invece, potete dirigervi verso Pedemonte, una piccola frazione famosa per i suoi edifici storici e la tranquillità.

Per assaporare i gusti della tradizione piemontese, Lonely Planet consiglia tappa al ristorante Piane Belle e un drink in uno dei bar di Alagna Valsesia, come Il Baretto o La Miacceria, raccomandati dagli esperti.

I prezzi

Alagna Valsesia, ci sono diverse opzioni interessanti che offrono un buon rapporto qualità-prezzo a settembre. Un week end per due persone a fine mese, per esempio, può costare dai 170 ai 200 euro. Ci sono diversi appartamenti e residence, composti da una sala giorno e una camera da letto con bagno in camera, cui costi variano da 174 a 180 euro.

Per gli hotel, invece, i costi sono maggiori. Per quelli in centro, con colazione inclusa, una camera matrimoniale dal 27 al 29 settembre, i prezzi si aggirano intorno ai 248 – 250 euro, comunque un’opzione competitiva rispetto ad altre strutture che offrono gli stessi servizi e una posizione strategica per esplorare la zona.

3. Montalbano Elicona

La Sicilia nord-orientale è una terra di contrasti, dove il mare cristallino si incontra con la storia antica e i paesaggi naturali mozzafiato. La zona Lonely Planet suggerisce di scoprire, in particolare, è quella di Montalbano Elicona, un affascinante borgo medievale dominato da un imponente castello svevo-aragonese.

Dopo una passeggiata nel Bosco di Malabotta, un’area naturale dove potrete seguire il Sentiero dei Patriarchi, costeggiato da querce secolari, è possibile esplorare le Rocche dell’Argimusco, megaliti dall’aspetto misterioso con storie di antichi riti pre-ellenici. Oppure, dirigetevi verso Tindari, dove le acque cristalline e il panorama mozzafiato dai laghetti di Marinello vi lasceranno senza fiato.

Per un momento di relax al tramonto, Lonely Planet vi suggerisce di sorseggiare un drink al Lido Mykos, sulla spiaggia di Tonnarella. Per cena, invece, gli esperti suggeriscono il ristorante Il Ritrovo dei Re a Montalbano Elicona, famoso per la sua pasta ’ncasciata.

I prezzi

A Montalbano Elicona, le opzioni per un soggiorno economico variano in base alle preferenze e alle esigenze. Per un weekend, le offerte molto vantaggiose. Ad esempio, i prezzi per una camera matrimoniale nei B&B sono davvero convenienti. Si va dai 100 euro per due notti per due persone ai 120 euro per camere King Superior con vista.

Per chi cerca un alloggio con più spazio, gli appartamenti hanno costi medi di 150 – 170 euro per un week end. Queste tariffe includono tasse e costi, e molte strutture offrono la cancellazione gratuita, garantendo flessibilità e convenienza agli ospiti.