Fonte: 123RF 5 viaggi da fare assolutamente in Italia durante un week-end.

Essere inclusi tra le mete consigliate da Lonely Planet rappresenta non solo un riconoscimento del valore culturale e paesaggistico di una località, ma anche un’importante leva economica per il turismo e le attività connesse. I luoghi selezionati, infatti, beneficiano di un aumento di visibilità internazionale che si traduce in un incremento dei flussi turistici, con un impatto diretto sul Pil locale e nuove opportunità per le imprese del settore.

Di seguito la top 5 dei viaggi per un week-end in Italia, con 6 mete (un itinerario prevede infatti una doppia destinazione) da non perdere. Sono da tenere d’occhio soprattutto perché, a livello economico, rappresentano un indicatore strategico di tendenze nel turismo internazionale.

Viterbo e la Tuscia

Viterbo e la Tuscia, con la loro ricca storia e il paesaggio rurale, sono stati scelti per il loro fascino autentico, lontano dai percorsi turistici più battuti.

Viterbo, grazie all’atmosfera medievale ben conservata e lontana dal turismo di massa, è una meta ideale per chi vuole fare un tuffo nel passato. La città è famosa per il suo centro storico, che ospita il Palazzo dei Papi e le antiche mura, e per il paesaggio circostante, che regala viste mozzafiato sulle colline Tuscia.

Lago di Garda e Verona

Il Lago di Garda e Verona sono stati scelti per la loro straordinaria fusione di cultura, natura e bellezza. Il Lago, con i suoi incantevoli borghi e la vista mozzafiato sulle montagne circostanti, offre un paesaggio da cartolina che invita al relax.

La città, invece, con la sua affascinante storia legata alla leggenda di Romeo e Giulietta e la monumentale Arena, rappresenta un vero e proprio scrigno di cultura e tradizione. Questi luoghi insieme creano un’esperienza completa, perfetta per un weekend che unisce momenti di tranquillità, scoperta storica e piaceri gastronomici.

Piemonte

Secondo Lonely Planet, il Piemonte, con le sue colline ricoperte di vigneti e i suoi piccoli borghi, è una delle regioni italiane più apprezzate dagli amanti della gastronomia e dell’enoturismo.

La regione infatti beneficia di un aumento delle visite grazie a cantine, ristoranti e mercati locali, con un conseguente incremento delle vendite di prodotti tipici. Tra quelli più apprezzati ci sono vini pregiati come il Barolo e il Barbaresco e il rinomato tartufo bianco d’Alba. È quindi una destinazione ideale per chi cerca un’esperienza gastronomica unica.

Umbria

L’Umbria, con la sua natura incontaminata e i suoi borghi medievali, è stata indicata come meta ideale per la sua capacità di offrire un’esperienza unica a chi cerca tranquillità, spiritualità e cultura.

Luoghi come Assisi, con la sua Basilica di San Francesco, e Perugia, con il suo centro storico, sono perfetti per chi desidera scoprire l’autenticità della regione, lontano dalle folle delle grandi città.

Non a caso, le attività locali legate all’artigianato e alla tradizione umbra stanno vivendo una nuova linfa, grazie anche al crescente interesse per il turismo rurale e slow tourism.

Puglia

La Puglia, con la sua varietà di paesaggi e tradizioni che sembrano raccontare storie millenarie, è stata definita da Lonely Planet come una regione unica e affascinante.

Lecce, in particolare, con la sua architettura barocca e le prelibatezze dolciarie, e Bari, con il suo centro storico medievale da esplorare a piedi, sono le città che gli esperti suggeriscono di visitare per godersi appieno il viaggio ed esplorare le tradizioni e le eccellenze del territorio.