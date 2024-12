Giornalista pubblicista con esperienza in redazioni rilevanti, è specializzata in economia, finanza e geopolitica.

Lo smartphone, purtroppo o per fortuna, diventa sempre più il centro della nostra vita, e ora anche il portafoglio entra nella sua orbita. Con l’IT Wallet sull’app Io, tutti gli utenti possono aggiungere la versione digitale della patente di guida, della tessera sanitaria e della carta europea della disabilità. Questa si può considerare come una rivoluzione del portafoglio digitale italiano, che prenderà pienamente forma entro il 2025.

Documenti digitali sull’app io, il debutto dell’innovazione

Il rollout dei documenti digitali non è stato un evento improvviso, ma una marcia ben organizzata. Dopo i primi test effettuati a ottobre, limitati a 50mila persone, il servizio è stato gradualmente ampliato: prima 250mila utenti a novembre, poi un milione entro fine mese, fino ad arrivare, il 4 dicembre, alla disponibilità per tutti. Una strategia pensata per mettere alla prova il sistema e garantire che tutto funzionasse senza intoppi.

Come funziona l’aggiornamento e come caricare i documenti

Per caricare i documenti digitali è necessario accedere all’app Io con una nuova autenticazione tramite Spid o Carta d’identità elettronica. Solo così è possibile verificare che ogni documento sia associato correttamente alla persona giusta. Visto che si tratta di documenti personali le misure di sicurezza diventano indispensabile per un sistema che mira a cambiare il modo in cui gestiamo i nostri documenti.

Ecco come caricare i documenti sull’app Io con It-Wallet, passo per passo:

Assicurati di aver già scaricato e configurato l’app Io sul tuo dispositivo.

Accedi utilizzando il metodo di autenticazione preferito (pin, riconoscimento facciale, impronta digitale, ecc.).

utilizzando il metodo di autenticazione preferito (pin, riconoscimento facciale, impronta digitale, ecc.). Individua l’avviso Novità: Documenti su IO nella schermata Messaggi e premi il pulsante Inizia .

e premi il pulsante . Segui le indicazioni per identificarti tramite Spid, Cie + Pin o CieID. Questo passaggio garantisce la sicurezza dei dati.

Controlla che nome, cognome, data di nascita e codice fiscale siano corretti. Tocca Continua.

Premi Aggiungi primo documento, seleziona il tipo di documento (es. patente di guida, tessera sanitaria, ecc.) e segui le istruzioni.

Tocca Aggiungi al Portafoglio + per salvare il documento nell’app.

Per aggiungere ulteriori documenti, accedi alla sezione Portafoglio, premi su Aggiungi al Portafoglio +, scegli il documento desiderato e ripeti i passaggi.

Patente e tessera digitale: cosa cambia nella pratica

Le versioni digitali non mandano in pensione i documenti fisici (che per sicurezza è meglio portarsi dietro), almeno per ora. Chi decide di sfruttare questa novità potrà usare la patente digitale durante i controlli delle forze dell’ordine, ma solo sul territorio italiano. Per il momento poi, sembra che non sia riconosciuto dalle autorità aeroportuali per i viaggi aerei.

La tessera sanitaria digitale consente di accedere ai servizi del Sistema Sanitario Nazionale, mentre la carta europea della disabilità mantiene le stesse funzioni del formato fisico.

Verso un portafoglio europeo

L’It Wallet italiano si inserisce in un disegno europeo più ampio: la Commissione Ue punta alla creazione di un portafoglio digitale comune, il cosiddetto Eudi Wallet. Non mancano gli attori privati che vorrebbero avere una fetta di torta, come Apple e Google, ma la vera partita si gioca sull’interoperabilità.

Infatti, il successo di questi portafogli digitali non dipenderà solo da quanto sono innovativi o pratici, ma da quanto sapranno “parlare” con altri sistemi. Immaginate di avere un portafoglio digitale che funziona solo per alcuni servizi o in certi Paesi: diventa come avere una chiave che apre solo poche porte, invece di un pass universale.