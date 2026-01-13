Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

ANSA Iscrizioni scuola 2026/2027 su Unica.

Con l’inizio dell’anno nuovo, per le famiglie è il tempo di iscrivere i figli alle prime classi dei cicli di istruzione, dalla scuola primaria alla scuola secondaria di secondo grado. C’è tempo: dal 13 gennaio fino al 14 febbraio. Non sono tempi stretti e soprattutto non esiste un ordine di analisi delle domande che avvantaggi chi arriva prima rispetto a chi si iscrive all’ultimo.

Saranno i vari istituti, infatti, ad applicare i criteri di ammissione così come definiti dal ministero dell’Istruzione e del Merito. Per questo è meglio prendersi il tempo necessario per scegliere in quale scuola iscrivere i propri figli, se vicina all’abitazione, all’ufficio o in base a una valutazione sulla qualità della struttura e dei docenti. La differenza la fanno soprattutto gli alunni di terza media che passano alle scuole superiori.

Vediamo come iscrivere gli alunni alle prossime classi, senza dimenticare tutti i dettagli necessari di questa fase.

Chi può iscriversi tramite la piattaforma Unica

Per iscrivere gli studenti all’anno scolastico 2026-2027 si dovrà accedere alla piattaforma Unica all’indirizzo https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni. Le iscrizioni si svolgono in modalità online per le primarie, le medie e le superiori.

La sezione per l’iscrizione online è “Orientamento”. Attraverso questa sezione è possibile accedere ai servizi digitali pensati per l’iscrizione, ma anche per esplorare le opportunità formative e professionali delle scuole, con tutte le informazioni per ogni istituto, dalla composizione del personale scolastico all’offerta formativa.

Attenzione: le iscrizioni restano cartacee, cioè da presentare direttamente alla segreteria degli istituti, per le scuole dell’infanzia e per le scuole della Valle d’Aosta, di Trento e di Bolzano.

Come inviare la domanda

I passaggi per inviare l’iscrizione sono semplici, ma è necessario possedere un’identità digitale, come SPID (quello di Poste Italiane è ancora gratuito per le nuove iscrizioni) o in alternativa si può usare CIE, CNS o eIDAS.

Bisognerà quindi seguire i seguenti passaggi:

accedere all’area personale con un’identità digitale;

accedere alla voce di menu “Iscrizioni” presente nell’area “Orientamento”;

inserire le informazioni nella domanda, come i dati dell’alunno, della famiglia e della scuola;

dare conferma finale o salvarla in bozza per inviarla in un secondo momento.

Conoscere il risultato

Sempre tramite la piattaforma Unica, sarà possibile verificare lo stato della richiesta. Sono tre le diciture possibili:

“Accettata” significa che la scuola indicata come prima scelta ha accolto la domanda;

la dicitura “Smistata ad altra scuola” significa che la richiesta è stata inoltrata a un istituto tra quelli indicati come seconda o terza opzione;

la dicitura “Restituita alla famiglia” vuol dire che mancano informazioni essenziali per completare la domanda.

Lo stato della richiesta verrà aggiornato anche tramite notifiche via email o tramite l’app IO. Comunque, solo dopo che la richiesta è stata accettata sarà possibile proseguire nell’iscrizione tramite ComUnica. In questa sezione possono essere inserite le deleghe al ritiro, l’autorizzazione per le uscite anticipate e autonome, firmare il patto di corresponsabilità e accedere a diversi altri servizi.